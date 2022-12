Monday, December 5

Campos - 7.30pm: Christmas lights, nativity, choirs and circus act. Plaça Major.

Inca - 6pm: Christmas lights. Plaça Espanya.

Llucmajor - 11am-8pm: Christmas market; 6.30pm: Christmas lights. Plaça Espanya.

Palma - 9pm: Los Secretos (legendary Spanish rock band). Palma Auditorium, Paseo Marítimo 18. 25-40 euros. auditoriumpalma.com.

Sa Pobla - 9pm: Alternatilla Jazz Festival; Pablao Martín Caminero (double bass), Moisés P. Sánchez (piano), Paquito González (percussion). Sa Congregació, C. Rosari 25. 18 euros. alternatilla.com / ticketib.com.

Santa Maria - 6pm: Christmas lights, giants, hot chocolate. Plaça Hostals.

Tuesday, December 6

Calvia - 8am-8pm: Christmas market. C. Major.

Palma - 12 noon / 6pm: Circo Alegría, 'A Fascinating Journey Through Time'. Son Fusteret Showground, Camí Vell Bunyola. Prices subject to change. circoalegria.com.

Palma - 8pm: Alternatilla Jazz Festival; Paolo Fresu (trumpet), Bob Ferra (guitar), Paolino Dalla Porta (double bass), Stefano Bagnoli (drums) Teatre Principal, C. Riera 2. 2-20 euros. alternatilla.com / teatreprincipal.com.

Soller, Christmas Fair - 10am-5pm: Christmas and artisan market; 11am: Hot chocolate; 12 noon: Circus acts; 5pm: Hot chocolate; 6pm-9pm: Papa Noel's magic forest. Plaça Constitució.

Wednesday, December 7

Palma - 7pm: Circo Alegría, 'A Fascinating Journey Through Time'. Son Fusteret Showground, Camí Vell Bunyola. Prices subject to change. circoalegria.com.

Palma - 9pm: Camela, techno musical. Palma Auditorium, Paseo Marítimo 18. 39-68 euros. auditoriumpalma.com.

Palma - 9pm: Jazz Voyeur Festival; Black Heritage Choir, Aretha Franklin's Amazing Grace. Trui Theatre, Camí Son Rapinya 29. 20-32 euros. jazzvoyeurfestival.es / truiteatre.es.

Pollensa - 9pm: Alternatilla Jazz Festival; Francesco Zampini (guitar), Cosimo Boni (trumpet), Xavi Torres (piano), Michelangelo Scandroglio (double bass), Mateo Bultrini (drums). Sant Domingo Convent, C. Guillem Cifre de Colonya. 18 euros. alternatilla.com / ticketib.com.

Soller, Christmas Fair - 10am-5pm: Christmas and artisan market; 5pm: Hot chocolate and children's entertainment; 6pm: Kids' disco. Plaça Constitució.

Thursday, December 8

Alcudia - 8pm: Maika Makovski, indie-rock (acoustic concert). Alcudia Auditorium, Plaça Porta Mallorca. Free with advance invitations. auditorialcudia.net.

Muro - 8pm: Alternatilla Jazz Festival; Petra Magoni (vocals), Ferruccio Spinetti (double bass). Muro Theatre, C. Joan Carles I. 18 euros. alternatilla.com / ticketib.com.

Palma - 12 noon / 6pm: Circo Alegría, 'A Fascinating Journey Through Time'. Son Fusteret Showground, Camí Vell Bunyola. Prices subject to change. circoalegria.com.

Palma - 8pm: Balearic Symphony Orchestra, Nicolas Bringuier (piano), Lionel Bringuier (invited conductor). Tchaikovsky, Concerto for Piano No. 1 in B flat major, Op. 23 and Symphony No. 1 in G minor, Op. 13. Palma Auditorium, Paseo Marítimo 18. 30-35 euros. simfonicadebalears.com / auditoriumpalma.com.

Soller, Christmas Fair - 10am-5pm: Christmas and artisan market; 11am: Hot chocolate; 12.30: Charanga music, Els Valencians; 5pm: Hot chocolate; 6pm: Concert by Harmonia. Plaça Constitució.