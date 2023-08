Alaro, Sant Roc Fiestas - 8pm: Màgic Cloquell. Parc de Son Tugores.

Arta, Sant Salvador Fiestas - 7pm: Eucharist, folk dance and pipers. By Sant Salvador. 8pm: Children's party; 10pm: Folk dance and music with Esclafits i Castanyetes; 12 midnight: Fire crackers. Plaça Conqueridor.

Cala d'Or, Santa Maria del Mar Fiestas - 9pm: Dance exhibition and Latin Night. Plaça Costa.

Cala Ratjada, Sant Roc Fiestas - 8pm: Procession with the band of music, followed by opening address. Plaça Centre Cap Vermell.

Campos, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 8pm: Bigheads party. Plaça Major. 9.30pm: Cinema, Zootropolis. Plaça Can Pere Ignasi.

Can Picafort, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 9am: Sandcastle competition. In front of Bar La Santa. 7.15pm: Gymnastics display. Plaça Cervantes. 7.30pm: FitNatur. Plaça Residencia. 9.30pm: Foam party with DJ Oscar Romero. Plaça Cervantes.

Es Llombards (Santanyi), Sant Domingo Fiestas - 9pm: Trempó salad benefit, Orquestra Galatzó, DJ. (Tickets by August 3.) Ses Escoles.

Lloret de Vistalegre, Sant Domingo Fiestas - 5pm: Children's musical entertainment. Plaça Jaume I. 7pm: Demons and pipers. From Plaça Verge de Loreto. 10pm: Montuiri Band of Music; 11pm: Fire shower, demons and rodelles fire wheels. Plaça Església. 12 midnight: Fireworks. 00.30am: Horris Kamoi, Emboirats, DJ. Plaça Jaume I.

Llucmajor, Santa Candida Fiestas - 8pm: Rhythmic gymnastics. Plaça Santa Catalina Thomàs.

Sa Caseta des Capellans (Playa de Muro), Sant Llorenç Fiestas - 8.30pm: Lanterns procession.

Sa Pobla - Mallorca Jazz Sa Pobla; Mary Halvorson (jazz guitar) Amaryllis Sextet. Parc Can Cirera Prim. 15 euros. sapobla.cat.

Sant Llorenç, Sant Llorenç Fiestas - 11am: Water games. Swimming pool. 8.30pm: Giants. Plaça Església. 9.30pm: Opening address. Plaça Ajuntament. 10pm: Astronomical observation. Es Moleter football ground.

Santa Eugenia, Santa Eugenia Fiestas - 11am: Jewel races. C. Església. 7pm: Tribute to senior citizens; 10pm: Playback contest. Ses Escoles.

Selva, Sant Llorenç Fiestas - 7pm: Taekwondo, Children's play centre; 11.30pm: Soapy pole. Plaça Major.

Sineu, Mare de Déu d'Agost Fiestas - From 9am: The Mucada.

Sant Domingo Fiestas in Es Llombards.

Tuesday, August 8

Alaro, Sant Roc Fiestas - 9pm: Orfeó d'Alaro choir. At the church. 9pm: Cinema, 'Lightyear'. C. Sabateres.

Cala Ratjada, Sant Roc Fiestas - 7pm: Judo exhibition; 8.30pm: Andalusian dance. Plaça Pins.

Campos, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 8.30pm: Al fresco supper. Tickets by August 4. C. Cosme M. Oliver.

Can Picafort, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 10pm: Theatre, 'Boeing Boeing'. Plaça Cervantes.

Es Llombards (Santanyi), Sant Domingo Fiestas - 10am: Procession, pipers and giants. 11am: Solemn mass, dance of offer. 12 noon: Jewel races. Plaça Pins. 1.30pm: Fideu noodle lunch. (Tickets by August 3). Civic centre. 9.30pm: Tomeu Penya i Geminis, followed by fireworks. Ses Escoles.

Lloret de Vistalegre, Sant Domingo Fiestas - 5pm: Traditional games. Costa des Pou. 8.30pm: Solemn mass, dance of offer and dance by giants. 10.30pm: O'Veus (vocal group). Plaça Jaume I. 12 midnight: Fire crackers.

Pollensa - 8pm: Night of blues; Big YuYu, Big Mama Montse & Victor Uris. Ca n'Escarrintxo. Donations to local charities.

Pollensa - 10pm: Pollensa Festival; Christina Pluhar (harp, lute), Maria del Mar Bonet (Mallorcan singer), Vincenzo Capezzuto (Italian singer and dancer). Sant Domingo Convent Cloister, C. Guillem Cifre de Colonya. 24-35 euros. festivalpollença.com.

Portocolom - 9pm: Lanterns and music procession. From the commercial port.

Sant Llorenç, Sant Llorenç Fiestas - 11pm: Night race, followed by party - DJ music from 1970 to 2000. Plaça Ajuntament.

Selva, Sant Llorenç Fiestas - 5pm: Water games. Municipal pool. 8.30pm: Al fresco supper; ticket requests by August 4 (town hall).

Sencelles, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 9.30pm: Concert - Marcel Cranc with the Algaida Band of Music. Placeta de l'Obra.

Sineu, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 6pm: Water and foam party. Sa Quintana Centre.

Wednesday, August 9

Alaro, Sant Roc Fiestas - 10pm: Actress Paloma Navarro, José Manuel Sánchez (tenor), Francesc Blanco (piano). Finca S'Olivaret d'abaix.

Cala d'Or, Santa Maria del Mar Fiestas - 9.30pm: Senior citizens party with Marga Pocovi and Biel Tous. Plaça Pinar.

Cala Ratjada, Sant Roc Fiestas - 5pm: Water and foam party. Plaça Pins.

Can Picafort, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 6pm: Soapy pole. Old pier. 9.30pm: Family musical - Trui Theatre, 'La Bella y la Bestia' (Beauty and the Beast). Plaça Cervantes.

Deya - 9pm: Deya International Music Festival, Xin Wang and Florian Koltun (pianos); Grieg, Mozart and others. Son Marroig, Ctra. Valldemossa. 25 euros. dimf.com.

Llucmajor, Santa Candida Fiestas - 9pm: Joan Lainez (tenor), Maria Victoria Cortès (piano). Sant Bonaventura Cloister, C. Fra Joan Garau 2. Ten euros. euroclassics.es.

Porreres, Sant Roc Fiestas - 5.45pm: Procession, Filharmonica Porrerenca. From 6pm: Raising of banners, demons, bigheads, giants. 8.30pm: Opening address. At the auditorium. 10.30pm: Tribute concert to Fiti i Fitipaldis. Plaça Vila.

Porreres - 10pm: Sons de Nit 2023; Amancio Prada (singer, guitarist). Monti-Sion Sanctuary. 20 euros. fonart.com.

Puerto Portals - 6pm: Sunset market.

Puigpunyent, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 7.30pm: Opening address; 8pm: Concert - Veus de la Tardor (vocal group); 10pm: Ball de bot folk dance; Aires d'Andratx. Plaça Ajuntament.

Sa Caseta des Capellans (Playa de Muro), Sant Llorenç Fiestas - 7pm: Obstacle races.

Sant Llorenç, Sant Llorenç Fiestas - 10pm: Sant Llorenç Band of Music, concert of cinema music. Plaça Ajuntament.

Selva, Sant Llorenç Fiestas - 5pm: Children's multi-adventure games; 7pm: Peasant Olympics. Sports centre. 8.30pm: Vespers service. 9.30pm: Folk dance; Aires de Muntanya; 10.30pm: Trio California. Es Parc.

Sencelles, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 9pm: Trempó salad and playback contest. Plaça Ses Escoles.

Santa Candida fiestas in Llucmajor.

Thursday, August 10

Alaro, Sant Roc Fiestas - 9.30pm: Alatribu, teams take part in various challenges. Plaça Vila.

Alcudia - 9pm: Via Fora 2023; five dramatised scenes from Alcudia's history performed at different points by the walls. From Porta des Moll. Free.

Andratx - 10pm: Nits a la Fresca 2023; Matrioixca (singer Marta Cuesta and guitarist Carles Grimalt). Son Mas Cloister (town hall). Free. Bookings: entradescultura@andratx.cat.

Cala d'Or, Santa Maria del Mar Fiestas - 6.30pm: Children's party. Plaça Pinar.

Cala Ratjada, Sant Roc Fiestas - 7pm: Children's entertainment; 8.30pm: Zumba. Plaça Pins.

Campos, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 6pm: Children's water party. Plaça Estació.

Can Picafort, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 6.30pm: Holi colours festival. Sports centre. 8pm: Party for the over-80s. Plaça Cervantes.

Llucmajor, Santa Candida Fiestas - 7.30pm: Bigheads procession. Plaça Espanya, followed by pa amb oli. C. Fra Joan Garau. 8.30pm: Sons de Nit 2023; Jordi Maranges (pop singer-songwriter). Sant Bonaventura Cloister, C. Fra Joan Garau 2. Ten euros. fonart.com.

Palma - 8pm: Ànima de La Traviata de Verdi; Nuria Vilà (soprano), José Manuel Sánchez (tenor), Lluís Sintes (baritone). Bellver Castle. 15 euros. euroclassics.es.

Porreres, Sant Roc Fiestas - 8.30pm: Pa amb oli followed by bingo; charity events. Climent Serra i Servera School playground.

Portals and Bendinat, Summer Fiestas - 6pm-7.30pm: Car convoy procession, arrives in Plaça Espanya. 7.30pm: Supper; 9.30pm: Cinema. Plaça Espanya.

Puerto Portals - 6pm: Sunset market.

Puigpunyent, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 11am: Water games. Municipal pool. 5.30pm: Children's play party. Plaça Ajuntament. 9pm: Al fresco supper. Tickets by August 7 from the town hall. C. Sa Travessia.

Hundreds of young people take part in Sa Granotada, a fun fight between Camp Rodó and Corea.

Sant Llorenç, Sant Llorenç Fiestas - 10.30am: Children's traditional games; 12 noon: Plaça Església. 12 noon: Music and tapas. Plaça Solidaritat. From 4.30pm: Sa Granotada battle. Swimming pool car park. 7.30pm: Solemn mass. 9.30pm: Folk dance. Plaça Ajuntament.

Selva, Sant Llorenç Fiestas - 9am: Street procession, pipers and drummers. 11am: Solemn mass, dance of offer. 7pm: Tribute to senior citizens, release of doves. Plaça Major. 10pm: Folk dance, Aires de Muntanya. Es Parc. 12 midnight: Correfoc; Dimonis de Selva Llepacalius.

Sencelles, Mare de Déu d'Agost Fiestas - From 6pm: Night of art. Plaça Vila and elsewhere.

Sineu, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 8pm: Bingo. Plaça Fossar.