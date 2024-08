The island of Mallorca is bustling with a variety of festive events from Friday, August 9, to Sunday, August 11. Highlights include the Sant Roc Fiestas in Alaro, featuring musical performances and a DJ party, and Alcudia's Ciao Bella Summer Party. In Cala d'Or, there’s a vibrant Holi festival, while Cala Ratjada hosts a procession with giants and a folk dance. The weekend also offers concerts, DJ nights, traditional dances, and family-friendly activities across various towns, providing entertainment for all ages and interests.

Shooting stars at the Houses of Galatzo. Photo: IMCE Friday, August 9 Alaro , Sant Roc Fiestas - 9pm: Alartribu; Alaro teams face challenges, DJ party follows. Plaça Vila.

, Summer Fiestas - 11pm: Orquestra Vintage, Jimmy’s Fantasy and others. Sports centre. Sant Llorenç, Sant Llorenç Fiestas - 5pm: Vernissatge; Street art evening. 7pm: Raïm Wine Fest; seven bodegas, food trucks, children’s play area; batucadas and music from The Hawaiians and others. Plaça Ajuntament. Holi festival in Selva. Selva , Sant Llorenç Fiestas - 7pm: Holo festival. Sports centre. 8.30pm: Vespers. 9pm: Folk dance, Aires de Muntanya. Es Parc. 11.30pm: Cirko, El Hombre 80 and others. Plaça Major.

, Summer Fiestas - 5.30pm: Batucada and procession. From Plaza Mediodía. 10.30pm: DJ party. Llucmajor, Santa Candida Fiestas - 11.30am: Children’s foam party. Passeig Jaume III. 7pm: Bigheads, giants, demons. Plaça Espanya and procession. 10pm: David Civera, Orquestra Mallorca and DJs. Plaça Espanya. Sacro by Mëstiza in Magalluf. Magalluf - 7pm: Sacro by Mëstiza (DJs/producers). Old Aquapark, Cami Cala Figuera. 21-45 euros. esjardimallorca.com.

, Sant Roc Fiestas - 10pm: Comedy show with Rubén García. Alaro Theatre. Caimari , Mare de Déu d'Agost Fiestas - 8pm: Opening address, music from TomazJazz. Església Vella. 9pm: Tapas route; 10pm: Music from Hot Dogs. Plaça Major.

