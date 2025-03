Mallorca hosts a vibrant cultural weekend. March 7 features jazz, flamenco, classical concerts, and the Fira del Fang ceramics fair. March 8 highlights include a flamenco festival with Estrella Morente, a benefit event, and the El Gran Carnaval in Santa Ponsa. March 9 offers a trail race, folk performances, a circus, and concerts, including Los Brincos. March 11, Yerai Cortés plays flamenco guitar. March 13 presents jazz, classical, and flamenco performances, including Vivaldi’s Four Seasons. The weekend blends music, tradition, and festivities across the island.

Head over to this section for a closer look at the featured events with all the details. Rally Clásico Puerto Portals. Friday, March 7 Alcudia - 8.30pm: Silvia Pérez Cruz (jazz, flamenco, folk). Alcudia Auditorium, Plaça Porta Mallorca. 25 euros. auditorialcudia.net.

, Fira del Fang (Ceramics Fair) - 10am-1.30pm: Sant Marçal show area. Palma - 4.30pm-1am: Fira del Ram. Son Fusteret Showground, Camí Vell Bunyola. sonfusteret.com. (Every day. Saturday 11am-1am; Sunday 11am-11.30pm; Monday-Thursday 4.30pm-11pm.)

- 8am: Rally Clásico Puerto Portals; 9am: Campanet-Pollensa-Lluc-Sa Calobra. 4.15pm: Sa Calobra-Puerto Portals. rallyislamallorca.com. Soller - 8pm: Diego Hervalejo, Magí Garcias (pianos); Debussy interpretation and improvisation. Capella Escolàpies, C. Batac 25. 18 euros. Artist Estrella Morente. Saturday, March 8 Lloseta - 9pm: Pitxorines (female nine-piece folk group). Lloseta Theatre, C. Pou Nou. Ten euros. teatrelloseta.com.

, Fira del Fang (Ceramics Fair) - 10am-8pm. 5pm: Folk dance with Copeu de Sineu and Aires des Pla de Marratxi. Sant Marçal show area. Palma - 1pm: Fifth 'Calçot' Benefit Day. Calçot (green onion) dish with sauce, sausages, ensaïmada, wine, festive atmosphere. Rotary Club benefit for Mallorca Sense Fam (Mallorca Without Hunger). Dalt Murada, Sa Calatrava. 25 euros donation.

- 8am: Rally Clásico Puerto Portals; 8.18am: Coll Sa Creu-Puigpunyent-Esporles-Son Amar. 2.45pm: Son Amar-Orient-Bunyola-Coll Sa Creu-Puerto Portals. rallyislamallorca.com. Santa Ponsa - 5pm: 'El Gran Carnaval'; two stages (pop, electronica) - Bellini, San Proper, Meneo and others. El Molino Showground, Ctra. Santa Ponça-Calvia. 18 euros. Galatzó Trail. Sunday, March 9 Es Capdellà - 8.30am: Galatzó Trail. From Plaça Sa Vinya. galatzotrail.com.

, Fira del Fang (Ceramics Fair) - 10am-8pm. 10.30am: Folk dance with Aires des Pla de Marratxi and group from Aranda de Duero (Burgos, Castile and León). 11.30am: Procession by 'living' siurells. 12.30pm: Marratxi Band of Music. 7pm: Dimonis des Fang correfoc. Sant Marçal show area. Palma - 6pm: Los Brincos (Spanish pop group from the sixties). Palma Auditorium, Paseo Marítimo 18. 38-45 euros. auditoriumpalma.com.

- 7pm: Nadia Akaarir (soprano), Maria del Mar Vives (soprano), Francesc Blanco (piano); songs by Catalan composers. Estudi Cas Músic, C. Bartomeu Coll Bibiloni 16. Five euros. Santanyi - 7pm: Pedro Mateo (classical guitar); Bach, Falla and others. Roser Church, Plaça Major. 12 euros. Tuesday, March 11 Palma - 8pm: Paco de Lucía Mallorca Festival; Yerai Cortés (flamenco guitar). Trui Theatre, Cami Son Rapinya 29. 38 euros. truiteatre.es. Violinist Francisco Fullana will perform with the Balearic Symphony Orchestra. Thursday, March 13 Manacor - 8.30pm: Moix Esquiu (jazz); Miquel Àngel Rigo (sax), Tomeu Garcias (trombone), Jaume Riera (piano), Joan Garcias (double bass), Josep Servera (drums). Sala La Fornal, C. Coves dels Hams 4. Ten euros.

- 8pm: Paco de Lucía Mallorca Festival; El Yiyo (flamenco dance), Andrés Barrios (flamenco-jazz-Latin piano). Trui Theatre, Cami Son Rapinya 29. 38 euros. truiteatre.es. Palma - 8pm: Seville Baroque Orchestra, Vivaldi 'Four Seasons'. Palma Auditorium, Paseo Marítimo 18. 38 euros. auditoriumpalma.com.