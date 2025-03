Mallorca events: What's On from Friday, 14 to Thursday, 20 March

Over the next seven days, Mallorca have several events you don't want to miss. Highlights include the Balearic Symphony Orchestra performing Vivaldi and Beethoven in Manacor (March 14) and Palma (March 20). The Paco de Lucía Festival stars Kiki Morente in Palma (March 14). Saturday sees Real Mallorca face Espanyol, and the Film Symphony Orchestra delivers cinema classics at Palma Auditorium. Family fun includes Aladdin the Musical in Santanyi and Palma. Weekend festivities feature Palmanyola’s Fira Bona and Santa Ponsa’s St. Patrick’s Day celebrations. Daily, enjoy the Fira del Ram fair in Palma.

Related news Mallorca events: What's On from Friday to Thursday Head over to this section for a closer look at the featured events with all the details. Palma's Fun Fair is open daily. Friday, March 14 Manacor - 7.30pm: Balearic Symphony Orchestra, Francisco Fullana (violin, conductor); Vivaldi's Four Seasons, Beethoven's Eighth. Manacor Auditorium, Passeig Ferrocarril. 20 euros. teatredemanacor.cat / simfonicadebalears.com.

- 7.30pm: Balearic Symphony Orchestra, Francisco Fullana (violin, conductor); Vivaldi's Four Seasons, Beethoven's Eighth. Manacor Auditorium, Passeig Ferrocarril. 20 euros. teatredemanacor.cat / simfonicadebalears.com. Palma - 4.30pm-1am: Fira del Ram. Son Fusteret Showground, Camí Vell Bunyola. sonfusteret.com. (Every day. Saturday 11am-1am; Sunday 11am-11.30pm; Monday-Thursday 4.30pm-11pm.)

- 4.30pm-1am: Fira del Ram. Son Fusteret Showground, Camí Vell Bunyola. sonfusteret.com. (Every day. Saturday 11am-1am; Sunday 11am-11.30pm; Monday-Thursday 4.30pm-11pm.) Palma - 8pm: Paco de Lucía Mallorca Festival; Kiki Morente (flamenco guitar and singer). Trui Theatre, Cami Son Rapinya 29. 27.50-38 euros. truiteatre.es.

- 8pm: Paco de Lucía Mallorca Festival; Kiki Morente (flamenco guitar and singer). Trui Theatre, Cami Son Rapinya 29. 27.50-38 euros. truiteatre.es. Palma - 8pm: 'Spring Melodies'; Álvaro Castelló (viola). Fundació Sa Nostra-Can Tapera, C. Can Tapera 5. 15 euros.

- 8pm: 'Spring Melodies'; Álvaro Castelló (viola). Fundació Sa Nostra-Can Tapera, C. Can Tapera 5. 15 euros. Palma - 9pm: Smoking Stones (Rolling Stones tribute), Ben and the Lost Boys. Es Gremi, C. Gremi de Porgadors 16, Son Castelló Industrial Estate. 18-22 euros. esgremi.com. Palmanyola holds its annual fair. Saturday, March 15 Alcudia - 8pm: 'El Rey de la Sabana'; Conchita Sansò School of Dance interpretation of The Lion King. Alcudia Auditorium, Plaça Porta Mallorca. 15 euros. auditorialcudia.net.

- 8pm: 'El Rey de la Sabana'; Conchita Sansò School of Dance interpretation of The Lion King. Alcudia Auditorium, Plaça Porta Mallorca. 15 euros. auditorialcudia.net. Inca - 7pm: Inca Festival of Baroque Music; Sant Francesc Inca Women's Choir. Sant Francesc Church, C. Vent. Free.

- 7pm: Inca Festival of Baroque Music; Sant Francesc Inca Women's Choir. Sant Francesc Church, C. Vent. Free. Inca - 7pm: Mallorca Chamber Orchestra, Olivier Charlier (violin), Nicolás Pasquet (conductor); Mendelssohn Violin Concerto, Beethoven's Seventh. Teatre Principal, C. Teatre 10. 15-35 euros. teatreprincipalinca.com.

- 7pm: Mallorca Chamber Orchestra, Olivier Charlier (violin), Nicolás Pasquet (conductor); Mendelssohn Violin Concerto, Beethoven's Seventh. Teatre Principal, C. Teatre 10. 15-35 euros. teatreprincipalinca.com. Manacor - 6pm: Serpent, Nita, Grant (rock, pop bands). Circ Bover marquee, Parque de na Molla Poligono 25. Ten euros.

- 6pm: Serpent, Nita, Grant (rock, pop bands). Circ Bover marquee, Parque de na Molla Poligono 25. Ten euros. Manacor - 8.15pm: Svetlana, Queridas Amigas; female bands. Plaça Rector Rubi. Free.

- 8.15pm: Svetlana, Queridas Amigas; female bands. Plaça Rector Rubi. Free. Muro - 8pm: Miquel Tortell Festival; Cristina Van Roy (soprano), Joan Roig (piano). Santa Anna Convent, Plaça Convent. Free.

- 8pm: Miquel Tortell Festival; Cristina Van Roy (soprano), Joan Roig (piano). Santa Anna Convent, Plaça Convent. Free. Palma - 4pm: Dengue Dengue Dengue, Miss Loopita and others. Es Coliseu Cultural Centre (Plaça de Toros, bullring), Avda. Gaspar de Bennazar. 12-18 euros.

- 4pm: Dengue Dengue Dengue, Miss Loopita and others. Es Coliseu Cultural Centre (Plaça de Toros, bullring), Avda. Gaspar de Bennazar. 12-18 euros. Palma - 4.15pm: La Liga, Real Mallorca v. Espanyol. Son Moix Stadium, Camí dels Reis. rcdmallorca.es.

- 4.15pm: La Liga, Real Mallorca v. Espanyol. Son Moix Stadium, Camí dels Reis. rcdmallorca.es. Palma - 5pm / 8.45pm: Film Symphony Orchestra, 'Tarab' (music from the cinema and spectacular). Palma Auditorium, Paseo Marítimo 18. 43-73 euros. auditoriumpalma.com.

- 5pm / 8.45pm: Film Symphony Orchestra, 'Tarab' (music from the cinema and spectacular). Palma Auditorium, Paseo Marítimo 18. 43-73 euros. auditoriumpalma.com. Palma - 6pm: Palma Gospel Singers. Sant Sebastià Parish Church, C. Rafael Rodríguez Méndez. Ten euros.

- 6pm: Palma Gospel Singers. Sant Sebastià Parish Church, C. Rafael Rodríguez Méndez. Ten euros. Palma - 9pm: Abbey Road (Beatles tribute). Trui Theatre, Cami Son Rapinya 29. 32 euros. truiteatre.es.

- 9pm: Abbey Road (Beatles tribute). Trui Theatre, Cami Son Rapinya 29. 32 euros. truiteatre.es. Palmanova - 5.30pm: Palabra, Kamiza and many others. Sala Palmanova, C. Diego de Salvà Lezaún 2. 12 euros.

- 5.30pm: Palabra, Kamiza and many others. Sala Palmanova, C. Diego de Salvà Lezaún 2. 12 euros. Palmanyola , Fira Bona, Fira Cavall - 4pm-9pm: Artisan fair. 9.15pm: Gathering of batucada drummers. 9.30pm: Demons correfoc. Avda. Dàlies and square.

, Fira Bona, Fira Cavall - 4pm-9pm: Artisan fair. 9.15pm: Gathering of batucada drummers. 9.30pm: Demons correfoc. Avda. Dàlies and square. Porreres - 5pm: 'Veus Feministas'; Poli Bauça, Sweet Poo Smell and other female bands, market, food trucks. Parc de n'Hereveta, Camí Marina 29. Pay as you wish.

- 5pm: 'Veus Feministas'; Poli Bauça, Sweet Poo Smell and other female bands, market, food trucks. Parc de n'Hereveta, Camí Marina 29. Pay as you wish. Sant Llorenç - 7.30pm: Eurovision Spanish Edition; show with Spanish songs for Eurovision. Espai 36, C. Major 36. Ten euros.

- 7.30pm: Eurovision Spanish Edition; show with Spanish songs for Eurovision. Espai 36, C. Major 36. Ten euros. Santanyi - 6pm: Aladdin, El Musical. Teatre Principal, C. Bisbe Verger 38. Five euros.

- 6pm: Aladdin, El Musical. Teatre Principal, C. Bisbe Verger 38. Five euros. Ses Salines - 8pm: Pitxorines (Mallorcan nine-piece female folk group). Esponja Auditorium, C. Pau 26. Seven euros.

- 8pm: Pitxorines (Mallorcan nine-piece female folk group). Esponja Auditorium, C. Pau 26. Seven euros. Valldemossa - 12 noon: 'Musicatura'; Music and literature - Bach, Chopin, Satie and others, plus Catalan texts. Francesc Blanco (piano), Maria Escalas (narration). Fundació Cultural Coll Bardolet, Via Blanquerna 4. Ten euros. Meat and charcuterie gastronomy in Soller. Sunday, March 16 Alcudia - 7pm: Alcudia School of Music Youth Orchestra. Alcudia Auditorium, Plaça Porta Mallorca. Free. auditorialcudia.net.

- 7pm: Alcudia School of Music Youth Orchestra. Alcudia Auditorium, Plaça Porta Mallorca. Free. auditorialcudia.net. Manacor - 6.30pm: Max the Clown. Circ Bover marquee, Parque de na Molla Poligono 25. 15 euros.

- 6.30pm: Max the Clown. Circ Bover marquee, Parque de na Molla Poligono 25. 15 euros. Manacor - 7pm: Sury; jazz-baroque crossover - Sureymis Tapanes (cello), Pere Bujosa (double bass), Naile Sosa (drums), Malena Moncadas (piano). Manacor Conservatory, C. Sa Fàbrica 2.

- 7pm: Sury; jazz-baroque crossover - Sureymis Tapanes (cello), Pere Bujosa (double bass), Naile Sosa (drums), Malena Moncadas (piano). Manacor Conservatory, C. Sa Fàbrica 2. Palma - 5pm: Aladdin, El Musical. Palma Auditorium (Sala Mozart), Paseo Marítimo 18. 20 euros. auditoriumpalma.com.

- 5pm: Aladdin, El Musical. Palma Auditorium (Sala Mozart), Paseo Marítimo 18. 20 euros. auditoriumpalma.com. Palma - 7pm: Celtas Cortos (Spanish Celtic rock band) with orchestra. Palma Auditorium (Sala Magna), Paseo Marítimo 18. 40-45 euros. auditoriumpalma.com.

- 7pm: Celtas Cortos (Spanish Celtic rock band) with orchestra. Palma Auditorium (Sala Magna), Paseo Marítimo 18. 40-45 euros. auditoriumpalma.com. Palmanyola , Fira Bona, Fira Cavall - 10am-6pm: Artisan fair, horse exhibition. 11am: Mediaeval combat. 11.30am: Start of horse events. Avda. Dàlies and square.

, Fira Bona, Fira Cavall - 10am-6pm: Artisan fair, horse exhibition. 11am: Mediaeval combat. 11.30am: Start of horse events. Avda. Dàlies and square. Porreres - 7pm: 'Musicatura'; Music and literature - Bach, Chopin, Satie and others, plus Catalan texts. Francesc Blanco (piano), Maria Escalas (narration). Porreres Auditorium, C. d'en Cerdà 21. Ten euros. auditoriporreres.cat.

- 7pm: 'Musicatura'; Music and literature - Bach, Chopin, Satie and others, plus Catalan texts. Francesc Blanco (piano), Maria Escalas (narration). Porreres Auditorium, C. d'en Cerdà 21. Ten euros. auditoriporreres.cat. Santa Ponsa , St. Patrick's Day - From 10am: Artisan market, food trucks, parades, children's activities, dance, music. Gran Via Puig de Galatzó.

, St. Patrick's Day - From 10am: Artisan market, food trucks, parades, children's activities, dance, music. Gran Via Puig de Galatzó. Soller, Fira de la Carn i Embotit - 10am-4pm: Meat and charcuterie gastronomy, exhibition, stalls, show cooking, folk dance. Municipal Market, Plaça Mercat. Thursday, March 20 Montuiri - 9pm: Asabrina Brazil; Brazilian multi-instrumentalist. Cas Retratista, C. Pujol 10. Ten euros.

- 9pm: Asabrina Brazil; Brazilian multi-instrumentalist. Cas Retratista, C. Pujol 10. Ten euros. Palma - 8pm: Balearic Symphony Orchestra, Sara Ferrández (viola), Pablo Mieglo (conductor); Fauré, Schubert, Mahler. Palma Auditorium, Paseo Marítimo 18. 30-35 euros. auditoriumpalma.com / simfonicadebalears.com.