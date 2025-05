Mallorca events: What's On from Friday, May 9 to Thursday, May 15

This weekend, Mallorca bursts with activity, especially in Palmanova and Soller. Europe Day on Saturday, May 10 in Palmanova features an artisan market, children’s activities, live music, and festive processions along the seaside promenade. In Soller, the annual Soller Fair runs May 9–12, with parades, folk dance, concerts, and cultural events. It culminates Monday with Es Firó, a dramatic reenactment of the Moors and Christians battle, including processions, beach landings, and village skirmishes—one of Mallorca’s most iconic historical festivals full of local pride and pageantry.

Pollensa wine fair is on Saturday. Friday, May 9 Arta - 8pm: Cool Days Festival; Spunky Clappers (funk). Plaça Conqueridor. Free.

, Soller Fair - 9am-2pm: Livestock, cars, classic motorbikes, C. Cetre, Gran Via. 10.30am: Mass. 12 noon: Soller Band of Music. Plaça Constitució. 12.30pm: Equestrian show, C. Cetre. 6pm: Folk dance; Aires Sollerics, Estol de Tramuntana, Plaça Constitució. 9.30pm: Pipers and Estol de Tramuntana, Plaça Mercat. 10pm: Pitxorines (female folk group), By the town hall. Son Carrió, Sant Miquel Fiestas - 9am: Livestock fair, local products, Menorcan cheese. Plaça Can Apollonia. 11.30am. Bigheads; 12.30pm: Human towers. Plaça Església. 6pm: Ball de bot folk dance with Sa Torre. Sports centre. Mock battle in the port of Soller. Monday, May 12 Soller, Es Firó (Moors and Christians) - 10am: At the monument to the heroes followed by mass at Can Tamany with the 'brave women', pipers and dignitaries. 3pm: Bells ring to warn that the enemy has been seen. 3.30pm: Captain Angelats places his trust in the Mare de Déu de la Victòria and commands the people into battle, Plaça Constitució. 5pm: First Saracen attack. Landing at Can Generós beach is repelled. 6.15pm: The second landing, at Repic beach, is successful. 7.15pm: Battle at Pont d'en Barona. 8.30pm: Saracens enter the village and sack houses and the church. 8.50pm: Ulutx Ali arrives to claim victory. 9pm: The Sollerics regroup in C. Sa Lluna and finally overcome the enemy. 9.30pm: Captain Angelats proclaims the victory. Wednesday, May 14 Deya - 7.30pm: Deya International Music Festival; Japanese guitarists plus piano. Son Marroig, Ctra. Valldemossa. 30 euros. dimf.com.

- 7.30pm: Deya International Music Festival; Japanese guitarists plus piano. Son Marroig, Ctra. Valldemossa. 30 euros. dimf.com. Palma - 7pm: Rosemary Standley, Ensemble Contraste; Brecht, Verlaine and others. CaixaForum, Plaça Weyler 3. 15 euros. caixaforum.org. Thursday, May 15 Palma - 8.15pm: Silvia Castillo (organ); Bach, Pärt, Martorell and others. Sant Francesc Basilica, Plaça Sant Francesc. Donations.