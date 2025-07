Mallorca events: What's On from Friday, 18 to Thursday, 24 July

Across Mallorca from July 18–24, towns host vibrant fiestas celebrating Sant Jaume, Santa Margalida, and more. Events include traditional dances, correfocs (fire runs), parades with giants, concerts, jazz and classical performances, foam and water parties, Holi festivals, open-air dinners, bingo, and fireworks. Highlights feature the Soultown Festival in Magalluf, musical theatre in Binissalem, DJ nights in Calvia and Valldemossa, and the Sant Jaume Fair in Manacor. Cultural offerings abound in Palma, Inca, and Petra. Each village brings its unique flair, offering locals and visitors diverse music, food, and festive experiences across the island.

Es Jardi concert series this weekend. Friday, July 18 Alaro - 9pm: Bernat Fiol Group. Son Tugores Park Amphitheatre. Free.

- 9pm: Bernat Fiol Group. Son Tugores Park Amphitheatre. Free. Alcudia , Sant Jaume Fiestas - 7pm: Giants and batucada procession from the town hall to Plaça Església, followed at 7.30pm by the opening address and sax and piano music from Oliver-Sellés. 10pm: Concert - Els Catarres and Bona Ventura. Plaça de Toros. 25 euros. rubioproduccions.com.

, Sant Jaume Fiestas - 7pm: Giants and batucada procession from the town hall to Plaça Església, followed at 7.30pm by the opening address and sax and piano music from Oliver-Sellés. 10pm: Concert - Els Catarres and Bona Ventura. Plaça de Toros. 25 euros. rubioproduccions.com. Algaida , Sant Jaume Fiestas - 9pm: Benefit a la fresca dinner; 10.30pm: Playback contest. C. Antoni Maura.

, Sant Jaume Fiestas - 9pm: Benefit a la fresca dinner; 10.30pm: Playback contest. C. Antoni Maura. Arta - 9.30pm: Aina Tramullas Trio (jazz, folk). Plaça Margalida Perelló. Free.

- 9.30pm: Aina Tramullas Trio (jazz, folk). Plaça Margalida Perelló. Free. Binissalem , Sant Jaume Fiestas - 9pm: Dance in the square. Plaça Església. 9.30pm: Musical theatre, 'El Rei Lleó' (Lion King). Escola Graduada.

, Sant Jaume Fiestas - 9pm: Dance in the square. Plaça Església. 9.30pm: Musical theatre, 'El Rei Lleó' (Lion King). Escola Graduada. Calvia , Sant Jaume Fiestas - 4pm-8.30pm: Foam party, entertainment, DJ. (Under-18s). Llar de Calvia car park. 10pm: Cirko, DJs. Plaça Collidores d'Oliva.

, Sant Jaume Fiestas - 4pm-8.30pm: Foam party, entertainment, DJ. (Under-18s). Llar de Calvia car park. 10pm: Cirko, DJs. Plaça Collidores d'Oliva. Magalluf - 7pm: Es Jardi season; Soultown Festival - Shalamar, The Lighthouse Family, Albie Davies, Des Mitchell. Old Aquapark, Cami Cala Figuera. From 27.50 euros. esjardimallorca.com.

- 7pm: Es Jardi season; Soultown Festival - Shalamar, The Lighthouse Family, Albie Davies, Des Mitchell. Old Aquapark, Cami Cala Figuera. From 27.50 euros. esjardimallorca.com. Manacor , Sant Jaume Fiestas - 7pm: Raising of the standard. C. Menéndez Pelayo to the town hall. 8pm: Call for the fiestas, procession by the Manacor mule. Town hall to Plaça Convent. 9pm: Folk dance and music; Sa Torre, Es Jai de sa Barraqueta, Sarau Alcudienc, Tramudança. Plaça Rector Rubi.

, Sant Jaume Fiestas - 7pm: Raising of the standard. C. Menéndez Pelayo to the town hall. 8pm: Call for the fiestas, procession by the Manacor mule. Town hall to Plaça Convent. 9pm: Folk dance and music; Sa Torre, Es Jai de sa Barraqueta, Sarau Alcudienc, Tramudança. Plaça Rector Rubi. Palma - 9pm: Bellver Nights series; Palma Band of Music, From Broadway to Bellver. Bellver Castle. 15 euros. palmacultura.es.

- 9pm: Bellver Nights series; Palma Band of Music, From Broadway to Bellver. Bellver Castle. 15 euros. palmacultura.es. Palma - 9pm: Orfeó Santa Maria choir, soloists. La Real Monastery, Cami de la Real. Free, bookings via ticketib.com.

- 9pm: Orfeó Santa Maria choir, soloists. La Real Monastery, Cami de la Real. Free, bookings via ticketib.com. Petra , Santa Praxedis Fiestas - 10.30pm: Musical bingo, Petra Band of Music and David Ordines. Plaça Sant Juniper Serra.

, Santa Praxedis Fiestas - 10.30pm: Musical bingo, Petra Band of Music and David Ordines. Plaça Sant Juniper Serra. Pollensa - 9pm: Sons de Nit series; Lina (vocals), Marco Mezquida (piano), jazz and fado. Sant Domingo Convent Cloister, C. Guillem Cifre de Colonya. 25 euros. fonart.com / ticketib.com.

- 9pm: Sons de Nit series; Lina (vocals), Marco Mezquida (piano), jazz and fado. Sant Domingo Convent Cloister, C. Guillem Cifre de Colonya. 25 euros. fonart.com / ticketib.com. Porto Cristo , Mare de Déu del Carme Fiestas - 9.30pm: Ars Antiqua Cor de Cambra i Ensemble, flute, soprano soloists; French Baroque music. At the church.

, Mare de Déu del Carme Fiestas - 9.30pm: Ars Antiqua Cor de Cambra i Ensemble, flute, soprano soloists; French Baroque music. At the church. Portocolom - 10pm: Toni Subirana (vocals, guitar), Alfons Rojo (accordion, mandolin). Mollet d'en Pereió.

- 10pm: Toni Subirana (vocals, guitar), Alfons Rojo (accordion, mandolin). Mollet d'en Pereió. Sa Coma , Sa Coma Fiestas - 8pm: Barbecue and bingo (tickets had to have been bought in advance), DJ. Plaça Església.

, Sa Coma Fiestas - 8pm: Barbecue and bingo (tickets had to have been bought in advance), DJ. Plaça Església. Sa Pobla , Santa Margalida Fiestas - 9pm: Sa Pobla Choir (Les Miserables songs). Can Corró courtyard. 10.30pm: Ánimos Parrec, Sor Estiércol and others. Plaça Major.

, Santa Margalida Fiestas - 9pm: Sa Pobla Choir (Les Miserables songs). Can Corró courtyard. 10.30pm: Ánimos Parrec, Sor Estiércol and others. Plaça Major. Sa Rapita , Mare de Déu del Carme Fiestas - 9pm: Procession; giants, bears, batucada; 10.30pm: Folk dance; Brot de Taperera; 11.30pm: My Start and DJ. Avda. Miramar.

, Mare de Déu del Carme Fiestas - 9pm: Procession; giants, bears, batucada; 10.30pm: Folk dance; Brot de Taperera; 11.30pm: My Start and DJ. Avda. Miramar. Santa Margalida , Santa Margalida Fiestas - 7pm: Wine tasting. Plaça Església. Three euros per glass. 9.30pm: Folk dance and music; Terra Rotja, Esclafits i Castanyetes, Engrescats. Plaça Vila.

, Santa Margalida Fiestas - 7pm: Wine tasting. Plaça Església. Three euros per glass. 9.30pm: Folk dance and music; Terra Rotja, Esclafits i Castanyetes, Engrescats. Plaça Vila. Santa Maria del Camí , Santa Margalida Fiestas - 7pm: Evening party; 10pm: Emboirats, Negre, Ruc and Roll, DJ. Plaça Nova.

, Santa Margalida Fiestas - 7pm: Evening party; 10pm: Emboirats, Negre, Ruc and Roll, DJ. Plaça Nova. Santanyi , Sant Jaume Fiestas - 10pm: Santanyi Band of Music, pipers, folk dancers. Sa Creu car park.

, Sant Jaume Fiestas - 10pm: Santanyi Band of Music, pipers, folk dancers. Sa Creu car park. Valldemossa, La Beata Fiestas - 8pm: Start of the novena for Santa Catalina Thomàs. At the church. Sant Jaume fiestas in Alcudia. Saturday, July 19 Alcudia , Sant Jaume Fiestas - 6pm: Summer 'Gran Verbena'; three stages for pop/rock, urban, an electronica. Avda. Princeps d'Espanya. Free. Over-18s only. 9pm: Folk dance; Sarau Alcudienc, Tramuntana (Ciutadella). Plaça Carles V.

, Sant Jaume Fiestas - 6pm: Summer 'Gran Verbena'; three stages for pop/rock, urban, an electronica. Avda. Princeps d'Espanya. Free. Over-18s only. 9pm: Folk dance; Sarau Alcudienc, Tramuntana (Ciutadella). Plaça Carles V. Alcudia - 8.30pm: Djembe Colors (African percussion). Alcanada beach.

- 8.30pm: Djembe Colors (African percussion). Alcanada beach. Algaida , Sant Jaume Fiestas - 11.30pm: Lost Time Music; from the 1970s to the 2000s. In the square.

, Sant Jaume Fiestas - 11.30pm: Lost Time Music; from the 1970s to the 2000s. In the square. Arta - 9.30pm: The Good Vibes (rock, pop). Plaça Margalida Perelló. Free.

- 9.30pm: The Good Vibes (rock, pop). Plaça Margalida Perelló. Free. Binissalem , Sant Jaume Fiestas - 7pm: Mass. 7.30pm: Beach party; Enrockats, DJs. Plaça Església.

, Sant Jaume Fiestas - 7pm: Mass. 7.30pm: Beach party; Enrockats, DJs. Plaça Església. Binissalem - 9.30pm: Clara Peya (avant-garde piano). Casa Llorenç Villalonga, C. Bonaire 25. 20 euros.

- 9.30pm: Clara Peya (avant-garde piano). Casa Llorenç Villalonga, C. Bonaire 25. 20 euros. Calvia , Sant Jaume Fiestas - 4pm: Peasants Olympics. Gathering, Plaça Vila. 10.30pm: Correfoc; Dimonis de Calvia Vila. From Plaça Església. 12.30am: DJ Oscar Romero. Town hall car park.

, Sant Jaume Fiestas - 4pm: Peasants Olympics. Gathering, Plaça Vila. 10.30pm: Correfoc; Dimonis de Calvia Vila. From Plaça Església. 12.30am: DJ Oscar Romero. Town hall car park. Felanitx , Santa Margalida Fiestas - 7pm: Bigheads, cavallets, demons. From Casa Cultura to the town hall. 10pm: Compline service. Sant Miquel Church. 11pm: Tribute to Dire Straits. Plaça Font de Santa Margalida.

, Santa Margalida Fiestas - 7pm: Bigheads, cavallets, demons. From Casa Cultura to the town hall. 10pm: Compline service. Sant Miquel Church. 11pm: Tribute to Dire Straits. Plaça Font de Santa Margalida. Inca, Sant Abdon and Sant Senen Fiestas - 8pm: Art Vocal Ensemble and soloists. Sant Domingo Church. 9.30pm: Concert - Ossifar (rock). General Luque Quarter. 20 euros. 10pm: DJs party. Can Matzari poligono. Jay-Jay Johanson will perform in Inca. Inca - 9pm: Sons de Nit series; Jay-Jay Johanson (synth pop). Teatre Principal, C. Teatre 10. 25 euros. fonart.com / teatreprincipalinca.com.

- 9pm: Sons de Nit series; Jay-Jay Johanson (synth pop). Teatre Principal, C. Teatre 10. 25 euros. fonart.com / teatreprincipalinca.com. Llubi , Sant Feliu Fiestas - 8pm: Veus de Llubi Choir. At the church.

, Sant Feliu Fiestas - 8pm: Veus de Llubi Choir. At the church. Magalluf - Es Jardi season; Summer of Rock Legends (U2, Pink Floyd, Bon Jovi tributes). Old Aquapark, Cami Cala Figuera. From 20.90 euros. esjardimallorca.com.

- Es Jardi season; Summer of Rock Legends (U2, Pink Floyd, Bon Jovi tributes). Old Aquapark, Cami Cala Figuera. From 20.90 euros. esjardimallorca.com. Manacor , Sant Jaume Fiestas - 10am: Collection of 'jewels'; procession from the town hall. 10.30am: Jewel races, human towers, the mule of Girona. Plaça Rector Rubi. 4.30pm: Departure of 'Jaumeta'. From Passeig Antoni Maura. 5pm: Meeting of Jaumeta and Jaumet. From C. Pare Andreu Fernández. From 5.30pm: Ses Canyes party; DJs, soapy pole, water pistols. Plaça Cós.

, Sant Jaume Fiestas - 10am: Collection of 'jewels'; procession from the town hall. 10.30am: Jewel races, human towers, the mule of Girona. Plaça Rector Rubi. 4.30pm: Departure of 'Jaumeta'. From Passeig Antoni Maura. 5pm: Meeting of Jaumeta and Jaumet. From C. Pare Andreu Fernández. From 5.30pm: Ses Canyes party; DJs, soapy pole, water pistols. Plaça Cós. Paguera - 8pm: 'Elisir d'Amore'; Cor de Calvia, Fundació Teatre Principal, soloists. Paguera Auditorium, C. Pins 17. Free, bookings via cultura@calvia.com / 971 139 181. (Also Sunday.)

- 8pm: 'Elisir d'Amore'; Cor de Calvia, Fundació Teatre Principal, soloists. Paguera Auditorium, C. Pins 17. Free, bookings via cultura@calvia.com / 971 139 181. (Also Sunday.) Palma - 4pm: 'White Party': Miquel Reina & Jorge and others. Es Coliseu Cultural Centre (Plaça de Toros, bullring). 20 euros.

- 4pm: 'White Party': Miquel Reina & Jorge and others. Es Coliseu Cultural Centre (Plaça de Toros, bullring). 20 euros. Palma - 9.30pm: Barcelona Gipsy Balkan Orchestra. Ses Voltes, Passeig Dalt Murada. Free. palmacultura.es.

- 9.30pm: Barcelona Gipsy Balkan Orchestra. Ses Voltes, Passeig Dalt Murada. Free. palmacultura.es. Petra , Santa Praxedis Fiestas - 7pm: Craft beer fest; live music, food trucks. Estació Vella (old station). 8pm: Vasko Vassilev (violin), Miquel Estelrich (piano). Petra Theatre, C. Sol 5. Free, bookings via ticketib.com. 11.30pm: Beatles tribute. Plaça Ramon Llull.

, Santa Praxedis Fiestas - 7pm: Craft beer fest; live music, food trucks. Estació Vella (old station). 8pm: Vasko Vassilev (violin), Miquel Estelrich (piano). Petra Theatre, C. Sol 5. Free, bookings via ticketib.com. 11.30pm: Beatles tribute. Plaça Ramon Llull. Pollensa - 8.30pm: Folk dance and music; Aires de la Cala, Ronda d'Aldaia. Plaça Major.

- 8.30pm: Folk dance and music; Aires de la Cala, Ronda d'Aldaia. Plaça Major. Porto Cristo , Mare de Déu del Carme Fiestas - 10pm: Discovery, Lola's, DJs. Passeig Sirena.

, Mare de Déu del Carme Fiestas - 10pm: Discovery, Lola's, DJs. Passeig Sirena. Puerto Pollensa - 8.30pm: Pollensa Pride; procession to Plaça Miquel Capllonch and then music, DJs, drag queens until midnight.

- 8.30pm: Pollensa Pride; procession to Plaça Miquel Capllonch and then music, DJs, drag queens until midnight. Puigpunyent - 8pm: Lacomba (jazz quartet). Finca Son Pont. Free.

- 8pm: Lacomba (jazz quartet). Finca Son Pont. Free. Sa Coma , Sa Coma Fiestas - 9pm: Latin dance and music night, gastronomy. Avda. Palmeres roundabout.

, Sa Coma Fiestas - 9pm: Latin dance and music night, gastronomy. Avda. Palmeres roundabout. Sa Pobla , Santa Margalida Fiestas - 6pm / 7pm: Brutal Kids, Brutal Running; obstacle races. Sports centre. 7pm: Line dance; 10pm: Orquestra Oasis. Plaça Major.

, Santa Margalida Fiestas - 6pm / 7pm: Brutal Kids, Brutal Running; obstacle races. Sports centre. 7pm: Line dance; 10pm: Orquestra Oasis. Plaça Major. Sa Rapita , Mare de Déu del Carme Fiestas - 5.30pm: Children's party. Plaça Pins. 6pm: Art pop-up market. Son Durí. 9pm: Line dance. Tennis courts. 11pm: Orquestra Galatzó, La Década Prodigiosa, DJ; 12 midnight: Fireworks. Avda. Miramar.

, Mare de Déu del Carme Fiestas - 5.30pm: Children's party. Plaça Pins. 6pm: Art pop-up market. Son Durí. 9pm: Line dance. Tennis courts. 11pm: Orquestra Galatzó, La Década Prodigiosa, DJ; 12 midnight: Fireworks. Avda. Miramar. Santa Margalida , Santa Margalida Fiestas - 9.30pm: Party with Yesterday and Poker. Plaça Vila.

, Santa Margalida Fiestas - 9.30pm: Party with Yesterday and Poker. Plaça Vila. Santa Maria del Camí, Santa Margalida Fiestas - 5pm: 'Ses Colles' (the gangs). Gathering in Plaça Hostal. 7pm: Traditional games; 11pm: Alien Lovers and DJs. Plaça Nova. "From the Moon to the Vines" concert in Santa Maria del Cami. Santa Maria del Camí - 9.30pm: Balearic Symphony Orchestra, Jua José Pardo (clarinet), Pablo Mielgo (conductor); 'From the Moon to the Vines', Bizet, Brahms, Mozart and others. Bodegas Macia Batle, 45 euros.

- 9.30pm: Balearic Symphony Orchestra, Jua José Pardo (clarinet), Pablo Mielgo (conductor); 'From the Moon to the Vines', Bizet, Brahms, Mozart and others. Bodegas Macia Batle, 45 euros. Santanyi , Sant Jaume Fiestas - 10pm: Orquestra Mallorca, DJs. Plaça Major.

, Sant Jaume Fiestas - 10pm: Orquestra Mallorca, DJs. Plaça Major. Sineu - 9pm: Sineu International Music Festival; Baroque Jazz by Sury. Sant Francesc Cloister, C. Sant Francesc 10. Six euros. festivalmusicasineu.com.

- 9pm: Sineu International Music Festival; Baroque Jazz by Sury. Sant Francesc Cloister, C. Sant Francesc 10. Six euros. festivalmusicasineu.com. Valldemossa , La Beata Fiestas - 6.30pm: Street procession; Montuiri Band of Music. 10.15pm: Proclamations and opening address. Plaça Cartoixa. Followed by party till 5am; Orquestra Rodamons, Los Brindis, The Hawaiians.

, La Beata Fiestas - 6.30pm: Street procession; Montuiri Band of Music. 10.15pm: Proclamations and opening address. Plaça Cartoixa. Followed by party till 5am; Orquestra Rodamons, Los Brindis, The Hawaiians. Vilafranca, La Beata Fiestas - 'Revoltera': 6pm: Departure of Es Boio (demon). Caseta de Son Pere Jaume. Procession with bigheads and Filharmònica Porrerenca. 8pm: Dinner a la fresca; 10pm: Pèl de Gall, Toninaina, DJ. Plaça Centenaris. Cavallets in Felanitx. Sunday, July 20 Alcudia , Sant Jaume Fiestas - 8pm: Party with Val Nou and Cacao. Passeig Mare de Déu de la Victoria.

, Sant Jaume Fiestas - 8pm: Party with Val Nou and Cacao. Passeig Mare de Déu de la Victoria. Algaida , Sant Jaume Fiestas - 7pm: Mass, tribute to senior citizens, concert by Marga Pocoví, line and ballroom dance. Placeta Església.

, Sant Jaume Fiestas - 7pm: Mass, tribute to senior citizens, concert by Marga Pocoví, line and ballroom dance. Placeta Església. Binissalem , Sant Jaume Fiestas - 7pm: Horse show. Plaça Església. 8.30pm: Art Vocal Ensemble. At the church. 10pm: Orquestra Galatzó. Plaça Església.

, Sant Jaume Fiestas - 7pm: Horse show. Plaça Església. 8.30pm: Art Vocal Ensemble. At the church. 10pm: Orquestra Galatzó. Plaça Església. Calvia , Sant Jaume Fiestas - 5pm: Water fight. Plaça Vila. 9pm: Lindy hop; 10.30pm: Calvia Band of Music, Monkey Doo, The Dudes. Plaça Collidores d'Oliva.

, Sant Jaume Fiestas - 5pm: Water fight. Plaça Vila. 9pm: Lindy hop; 10.30pm: Calvia Band of Music, Monkey Doo, The Dudes. Plaça Collidores d'Oliva. Felanitx , Santa Margalida Fiestas - 8pm: Eucharist; Felanitx Choir, cavallets, giants, bigheads, demons. Sant Miquel Church and outside. 10pm: Folk dance. Plaça Font de Santa Margalida.

, Santa Margalida Fiestas - 8pm: Eucharist; Felanitx Choir, cavallets, giants, bigheads, demons. Sant Miquel Church and outside. 10pm: Folk dance. Plaça Font de Santa Margalida. Inca - 9pm: Inca Jazz 2025; The Voodoo Children Collective. Sant Domingo Cloister, Avda. Germanies. Free.

- 9pm: Inca Jazz 2025; The Voodoo Children Collective. Sant Domingo Cloister, Avda. Germanies. Free. Llubi , Sant Feliu Fiestas - 7pm: Duo Yesterday. Plaça Església.

, Sant Feliu Fiestas - 7pm: Duo Yesterday. Plaça Església. Palma - 4pm: Danzû FSTVL; Wade, Syreeta and others. Son Fusteret Showground, Camí Vell Bunyola. From 25 euros. sonfusteret.es. David Gomez will be surrounded by 2000 candles at the Parc de la Mar. Palma - 10pm: David Gómez; One Piano and 2000 Candles. Parc de la Mar. Free.

- 10pm: David Gómez; One Piano and 2000 Candles. Parc de la Mar. Free. Petra , Santa Praxedis Fiestas - 10am: Collection of 'jewels' with the demon and pipers. Casa de la Vila. 8.15pm: Departure of the demon and the Petra Band of Music. From Casa de la Vila. 9pm: Compline service. 10.30pm: Enrockats, Orquestra Poker and others. Plaça Sant Juniper Serra.

, Santa Praxedis Fiestas - 10am: Collection of 'jewels' with the demon and pipers. Casa de la Vila. 8.15pm: Departure of the demon and the Petra Band of Music. From Casa de la Vila. 9pm: Compline service. 10.30pm: Enrockats, Orquestra Poker and others. Plaça Sant Juniper Serra. Porto Cristo , Mare de Déu del Carme Fiestas - 9.45: Children's demons correfoc. Plaça del Carme. 10.30pm: Correfoc; Dimonis Manafoc. From the church to the beach. 11.45pm: Fireworks.

, Mare de Déu del Carme Fiestas - 9.45: Children's demons correfoc. Plaça del Carme. 10.30pm: Correfoc; Dimonis Manafoc. From the church to the beach. 11.45pm: Fireworks. Sa Coma , Sa Coma Fiestas - 7pm: Traditional games; 8.30pm: Holi colours party. Avda. Palmeres roundabout.

, Sa Coma Fiestas - 7pm: Traditional games; 8.30pm: Holi colours party. Avda. Palmeres roundabout. Sa Pobla , Santa Margalida / Sant Jaume Fiestas - 11am: Solemn mass for Santa Margalida. Crestatx Oratory. 7pm: Sa Pobla Band of Music, Disney tunes. At the church.

, Santa Margalida / Sant Jaume Fiestas - 11am: Solemn mass for Santa Margalida. Crestatx Oratory. 7pm: Sa Pobla Band of Music, Disney tunes. At the church. Sa Rapita , Mare de Déu del Carme Fiestas - 7pm: Mass, flotilla. Yacht club.

, Mare de Déu del Carme Fiestas - 7pm: Mass, flotilla. Yacht club. Santa Margalida , Santa Margalida Fiestas - 8pm: Solemn mass, pipers, folk dancers. Followed by procession with the image. 9.30pm: Dinner al fresco. Plaça Vila.

, Santa Margalida Fiestas - 8pm: Solemn mass, pipers, folk dancers. Followed by procession with the image. 9.30pm: Dinner al fresco. Plaça Vila. Santa Maria del Camí , Santa Margalida Fiestas - 12 noon: Jewel races. Avda. Josep Verd Sastre. 8.15pm: Mass. 10pm: Theatre. Plaça Nova.

, Santa Margalida Fiestas - 12 noon: Jewel races. Avda. Josep Verd Sastre. 8.15pm: Mass. 10pm: Theatre. Plaça Nova. Valldemossa , La Beata Fiestas - 6pm: Tribute to senior citizens, Valldemossa School of Dance. Plaça Cartoixa.

, La Beata Fiestas - 6pm: Tribute to senior citizens, Valldemossa School of Dance. Plaça Cartoixa. Vilafranca, La Beata Fiestas - 8pm: Line dance. Plaça Centenaris. Santa Praxedis Fiestas in Petra. Monday, July 21 Alcudia , Sant Jaume Fiestas - 6pm: Water and foam party; children to the age of five. Passeig Mare de Déu de la Victoria. 8pm: Karate show. Passeig Pere Ventayol.

, Sant Jaume Fiestas - 6pm: Water and foam party; children to the age of five. Passeig Mare de Déu de la Victoria. 8pm: Karate show. Passeig Pere Ventayol. Calvia , Sant Jaume Fiestas - 8pm: School of ball de bot; 9pm: Dinner a la fresca; 10pm: Folk dance and music; Sonadors Sonats. Plaça Collidores d'Oliva.

, Sant Jaume Fiestas - 8pm: School of ball de bot; 9pm: Dinner a la fresca; 10pm: Folk dance and music; Sonadors Sonats. Plaça Collidores d'Oliva. Inca , Sant Abdon and Sant Senen Fiestas - 7pm: Procession; giants, bigheads, pipers, batucada. Plaça Espanya. 8pm: Senen'Sierro; grand procession from Plaça Espanya to Plaça de Toros, followed by DJ party.

, Sant Abdon and Sant Senen Fiestas - 7pm: Procession; giants, bigheads, pipers, batucada. Plaça Espanya. 8pm: Senen'Sierro; grand procession from Plaça Espanya to Plaça de Toros, followed by DJ party. Manacor , Sant Jaume Fiestas - 12 noon: Organ recital. Sant Vicenç Ferrer Church. 7.30pm: Manacor City Mile. Passeig Antoni Maura.

, Sant Jaume Fiestas - 12 noon: Organ recital. Sant Vicenç Ferrer Church. 7.30pm: Manacor City Mile. Passeig Antoni Maura. Petra , Santa Praxedis Fiestas - 10.30am: Departure of the demon, giants and pipers. From Casa de la Vila. 11.30am: Solemn mass. 6pm: Procession: Carriages, horses, bikes and jewel races.10pm: Folk dance, Puig de Bonany. Plaça Ramon Llull. Followed by fire crackers.

, Santa Praxedis Fiestas - 10.30am: Departure of the demon, giants and pipers. From Casa de la Vila. 11.30am: Solemn mass. 6pm: Procession: Carriages, horses, bikes and jewel races.10pm: Folk dance, Puig de Bonany. Plaça Ramon Llull. Followed by fire crackers. Sa Coma , Sa Coma Fiestas - 8pm: Children's foam party and mini-disco. Avda. Palmeres.

, Sa Coma Fiestas - 8pm: Children's foam party and mini-disco. Avda. Palmeres. Valldemossa, La Beata Fiestas - 9pm: Dinner a la fresca. In the streets. Sant Abdon and Sant Senen fiestas in Inca. Tuesday, July 22 Alcudia , Sant Jaume Fiestas - 6pm: Children's party; games, smashing of pots. Passeig Mare de Déu de la Victoria. 10pm: Theatre. Plaça de Toros. Free.

, Sant Jaume Fiestas - 6pm: Children's party; games, smashing of pots. Passeig Mare de Déu de la Victoria. 10pm: Theatre. Plaça de Toros. Free. Algaida , Sant Jaume Fiestas - 9pm: Arpollets Havaneres Band, concert for charity, five euros. In the square.

, Sant Jaume Fiestas - 9pm: Arpollets Havaneres Band, concert for charity, five euros. In the square. Calvia , Sant Jaume Fiestas - 10pm: Comedy; Chely Capitán, Carlitos, Xavi Canyelles. Plaça Collidores d'Oliva.

, Sant Jaume Fiestas - 10pm: Comedy; Chely Capitán, Carlitos, Xavi Canyelles. Plaça Collidores d'Oliva. Deya - 8pm: Deya International Music Festival; SpaDuet, Alfredo Oyágüez (piano), Rodrigo Vila (sax), Gershwin, Falla and others. Can Corraca Mirador. 20 euros. dimf.com.

- 8pm: Deya International Music Festival; SpaDuet, Alfredo Oyágüez (piano), Rodrigo Vila (sax), Gershwin, Falla and others. Can Corraca Mirador. 20 euros. dimf.com. Inca , Sant Abdon and Sant Senen Fiestas - 12 noon: Raising of the banner, ringing of bells, pipers, folk dancers. Plaça Santa Maria la Major. 5pm: Children's aquatic party. Sports centre. 6.30pm: Dance show. Plaça Mallorca. 7pm: Children's theatre and games. Plaça Mercat Cobert. 8.30pm: Santa Magdalena Fiesta; dance of offer and folk dance. Puig de Santa Magdalena Hermitage.

, Sant Abdon and Sant Senen Fiestas - 12 noon: Raising of the banner, ringing of bells, pipers, folk dancers. Plaça Santa Maria la Major. 5pm: Children's aquatic party. Sports centre. 6.30pm: Dance show. Plaça Mallorca. 7pm: Children's theatre and games. Plaça Mercat Cobert. 8.30pm: Santa Magdalena Fiesta; dance of offer and folk dance. Puig de Santa Magdalena Hermitage. Manacor , Sant Jaume Fiestas - 9.30pm: Concert - Damià Fluxà and quintet plus other Manacor musicians. Plaça Cos.

, Sant Jaume Fiestas - 9.30pm: Concert - Damià Fluxà and quintet plus other Manacor musicians. Plaça Cos. Palma - 8pm: Valery Meladze (Georgian singer). Trui Theatre, Cami Son Rapinya 29. 59 euros. truiteatre.es.

- 8pm: Valery Meladze (Georgian singer). Trui Theatre, Cami Son Rapinya 29. 59 euros. truiteatre.es. Pollensa - 8pm: Jaume Cerdà & The Busy Man and others; jazz. Can Escarrintxo, Ctra. Lluc. Free.

- 8pm: Jaume Cerdà & The Busy Man and others; jazz. Can Escarrintxo, Ctra. Lluc. Free. Sa Coma, Sa Coma Fiestas - 7pm: Children's judo. Avda. Palmeres roundabout. 8pm: Padel surf for children, teenagers. Five euros deposit. 8.30pm: Line dance. Avda. Palmeres roundabout. Sunset market in Puerto Portals on Wednesday and Thursday. Wednesday, July 23 Alcudia , Sant Jaume Fiestas - 11am: Water and foam party; children ages six to twelve. Plaça Carles V. 9pm: Dinner a la fresca, bingo. Passeig Mare de Déu de la Victoria. Five euros, tickets from the auditorium by July 18.

, Sant Jaume Fiestas - 11am: Water and foam party; children ages six to twelve. Plaça Carles V. 9pm: Dinner a la fresca, bingo. Passeig Mare de Déu de la Victoria. Five euros, tickets from the auditorium by July 18. Algaida , Sant Jaume Fiestas - 6pm: Watermelon-eating contest; 10pm: Musical bingo, Algaida Band of Music. In the square.

, Sant Jaume Fiestas - 6pm: Watermelon-eating contest; 10pm: Musical bingo, Algaida Band of Music. In the square. Andratx - 9pm: Sons de Nit series; Sterlin Plays Cohen (Leonard Cohen interpretations). Son Mas Castle (town hall), Avda. Curia. 15 euros. fonart.com / ticketib.com.

- 9pm: Sons de Nit series; Sterlin Plays Cohen (Leonard Cohen interpretations). Son Mas Castle (town hall), Avda. Curia. 15 euros. fonart.com / ticketib.com. Binissalem , Sant Jaume Fiestas - 6pm: Children's aquatic party. Plaça Església.

, Sant Jaume Fiestas - 6pm: Children's aquatic party. Plaça Església. Calvia , Sant Jaume Fiestas - 6pm: Traditional games. Plaça Vila. 10pm: Tribute to Mecano (Spanish pop group). Plaça Collidores d'Oliva.

, Sant Jaume Fiestas - 6pm: Traditional games. Plaça Vila. 10pm: Tribute to Mecano (Spanish pop group). Plaça Collidores d'Oliva. Deya - 8.30pm: Deya International Music Festival; Krzysztof Biernacki (tenor), Alfredo Oyágüez (piano). Son Marroig, Ctra. Valldemossa. 30 euros. dimf.com.

- 8.30pm: Deya International Music Festival; Krzysztof Biernacki (tenor), Alfredo Oyágüez (piano). Son Marroig, Ctra. Valldemossa. 30 euros. dimf.com. Inca , Sant Abdon and Sant Senen Fiestas - 9.30pm: Havaneres concert by Mare Nostrum. Plaça Santa Maria la Major.

, Sant Abdon and Sant Senen Fiestas - 9.30pm: Havaneres concert by Mare Nostrum. Plaça Santa Maria la Major. Llubi , Sant Feliu Fiestas - 6pm: Raising of the banner, ringing of bells, pipers, bigheads; 9pm: Concert by Muro and Santa Margalida bands of music. Plaça Església.

, Sant Feliu Fiestas - 6pm: Raising of the banner, ringing of bells, pipers, bigheads; 9pm: Concert by Muro and Santa Margalida bands of music. Plaça Església. Palma - 9.30pm: Bellver Nights series; Fundació Studium Aureum, works by Gjeilo and Whitacre. Bellver Castle. 12 euros. palmacultura.es.

- 9.30pm: Bellver Nights series; Fundació Studium Aureum, works by Gjeilo and Whitacre. Bellver Castle. 12 euros. palmacultura.es. Puerto Andratx - 9.30pm: Andrew Moreno Trio (jazz). Studio Weil, C. Valleluz 1. 15 euros.

- 9.30pm: Andrew Moreno Trio (jazz). Studio Weil, C. Valleluz 1. 15 euros. Puerto Portals - 6pm-midnight. Sunset Market. (Also Thursday.)

- 6pm-midnight. Sunset Market. (Also Thursday.) Sa Coma , Sa Coma Fiestas - 7pm: Market, art in the streets, music, wines.

, Sa Coma Fiestas - 7pm: Market, art in the streets, music, wines. Sa Pobla , Sant Jaume Fiestas - 8pm: Tortilla contest; music from Jaume Grau. Plaça Major.

, Sant Jaume Fiestas - 8pm: Tortilla contest; music from Jaume Grau. Plaça Major. Santanyi , Sant Jaume Fiestas - 7pm: Holi colours festival. Sports ground.

, Sant Jaume Fiestas - 7pm: Holi colours festival. Sports ground. Valldemossa , La Beata Fiestas - 9.30pm: Lorena Bonnin (soprano), Sampsa Renwick (guitar, cello, piano). Fundació Coll Bardolet.

, La Beata Fiestas - 9.30pm: Lorena Bonnin (soprano), Sampsa Renwick (guitar, cello, piano). Fundació Coll Bardolet. Vilafranca, La Beata Fiestas - 9pm: Music and poetry. Parc Pere Fons. Donations for charity. Christian McBride to perform at Sa Pobla Jazz Festival. Thursday, July 24 Alcudia , Sant Jaume Fiestas - 7pm: Holi colours party with entertainment, DJ. Ages 12-17. Plaça de Toros. 9pm: Senior citizens dinner and dance. Passeig Pere Ventayol. 11pm: Roman party, DJs. Passeig Mare de Déu de la Victoria.

, Sant Jaume Fiestas - 7pm: Holi colours party with entertainment, DJ. Ages 12-17. Plaça de Toros. 9pm: Senior citizens dinner and dance. Passeig Pere Ventayol. 11pm: Roman party, DJs. Passeig Mare de Déu de la Victoria. Algaida , Sant Jaume Fiestas - 7.30pm: Cossiers dance; 11.30pm: Val Nou, Enrockats and others. In the square. 1am: Fireworks.

, Sant Jaume Fiestas - 7.30pm: Cossiers dance; 11.30pm: Val Nou, Enrockats and others. In the square. 1am: Fireworks. Binissalem , Sant Jaume Fiestas - 7pm: Willowing (jazz fusion concert). Can Gelabert. 10pm: Comedy; Xavi Canyelles, Agustín El Casta. Plaça Església.

, Sant Jaume Fiestas - 7pm: Willowing (jazz fusion concert). Can Gelabert. 10pm: Comedy; Xavi Canyelles, Agustín El Casta. Plaça Església. Cala Morlanda - 10pm: Green Ice Ensemble; flamenco dance, contemporary music. Plaça Ginebró.

- 10pm: Green Ice Ensemble; flamenco dance, contemporary music. Plaça Ginebró. Cala Ratjada - 10pm: Jazz Biel Ballester Photonic Quintet. Torre Cega. From ten euros.

- 10pm: Jazz Biel Ballester Photonic Quintet. Torre Cega. From ten euros. Calvia , Sant Jaume Fiestas - 7pm: Karaoke (children); 9pm: Bingo; 11pm: Karaoke (adults). Plaça Collidores d'Oliva.

, Sant Jaume Fiestas - 7pm: Karaoke (children); 9pm: Bingo; 11pm: Karaoke (adults). Plaça Collidores d'Oliva. Inca , Sant Abdon and Sant Senen Fiestas - 8.30pm: Voices of Legends Show. Plaça Mallorca.

, Sant Abdon and Sant Senen Fiestas - 8.30pm: Voices of Legends Show. Plaça Mallorca. Manacor , Sant Jaume Fiestas - 7pm: Delivery of the Sant Jaume pennant to the Sant Jaume knights. Avda. Baix des Cós to Passeig Ferrocarril. 7pm-midnight: Sant Jaume Fair; From 9.30pm: Orquestra Oasis, Cirko, DJ. Plaça Ramon Llull.

, Sant Jaume Fiestas - 7pm: Delivery of the Sant Jaume pennant to the Sant Jaume knights. Avda. Baix des Cós to Passeig Ferrocarril. 7pm-midnight: Sant Jaume Fair; From 9.30pm: Orquestra Oasis, Cirko, DJ. Plaça Ramon Llull. Palma - 8pm: Spanish rock band tribute acts. Es Coliseu Cultural Centre (Plaça de Toros, bullring). 20 euros.

- 8pm: Spanish rock band tribute acts. Es Coliseu Cultural Centre (Plaça de Toros, bullring). 20 euros. Palma - 8.30pm: La Granja (Mallorcan pop). Fundació Sa Nostra-Can Tapera, C. Can Tapera 5. 18 euros.

- 8.30pm: La Granja (Mallorcan pop). Fundació Sa Nostra-Can Tapera, C. Can Tapera 5. 18 euros. Porreres - 6pm: Mobo Fest 25; Carlangas, Saïm and others. Parc de n'Hereveta, Camí Marina 29. Festival is a sell-out.

- 6pm: Mobo Fest 25; Carlangas, Saïm and others. Parc de n'Hereveta, Camí Marina 29. Festival is a sell-out. Portocolom - 9pm: French baroque music; concert for flute and strings, soprano soloist. At the church.

- 9pm: French baroque music; concert for flute and strings, soprano soloist. At the church. Sa Coma , Sa Coma Fiestas - 8pm: Giants, pipers, tapas from different countries; 8.30pm: Folk dance and music, Va de Jota, NiraBé, Esclafits i Castanyetes. Avda. Palmeres roundabout.

, Sa Coma Fiestas - 8pm: Giants, pipers, tapas from different countries; 8.30pm: Folk dance and music, Va de Jota, NiraBé, Esclafits i Castanyetes. Avda. Palmeres roundabout. Sa Pobla , Sant Jaume Fiestas - 5.30pm: Children's water party (to age 14). Plaça Major.

, Sant Jaume Fiestas - 5.30pm: Children's water party (to age 14). Plaça Major. Sa Pobla - 10pm: Sa Pobla Jazz Festival; Christian McBride (double bass), Benny Green (piano), Gregory Hutchinson (drums). Parc Can Cirera Prim. 20 euros. ajsapobla.cat / ticketib.com.

- 10pm: Sa Pobla Jazz Festival; Christian McBride (double bass), Benny Green (piano), Gregory Hutchinson (drums). Parc Can Cirera Prim. 20 euros. ajsapobla.cat / ticketib.com. Santanyi , Sant Jaume Fiestas - 5.30pm: Demons, bigheads and pipers. From the town hall. 6pm: Jewel races. Plaça Major. 9.30pm: Horse show. By Sa Creu bar. Followed by party with DJs at the sports centre.

, Sant Jaume Fiestas - 5.30pm: Demons, bigheads and pipers. From the town hall. 6pm: Jewel races. Plaça Major. 9.30pm: Horse show. By Sa Creu bar. Followed by party with DJs at the sports centre. Valldemossa, La Beata Fiestas - 6pm: Children's entertainment; 10.30pm: Tribute to Spanish pop group Mecano. Costa Nord.