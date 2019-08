Lantern procession. 23-08-2015 L. MARTIN

Tuesday, 6 August

FIESTAS

Arta, Sant Salvador. 10.00: Procession - bigheads, pipers, band of music. From the town hall. 18.00: Water party for children. Sports centre. 20.00: Solemn eucharist. 22.00: Night party - Orquestra Oasis, Orquestra Big Marítim, The Wateques, Sustrandos. Plaça Conqueridor.

Cala d'Or, Santa Maria del Mar. 21.00: Concert by Trivox (flamenco). At Es Fortí.

Can Picafort, Mare de Déu d'Agost. 12.00: Aquagym. Son Bauló beach. 18.00: Watermelon eating contest; 20.30: Children's entertainment with Cucorba. Plaça Cervantes.

Lloret de Vistalegre, Sant Domingo. 17.00: Children's water party. Sports centre. 21.00: Variety night, tapas. Plaça Jaume I.

Llucmajor, Santa Candida. 19.30: Rhythmic gymnastics. Plaça Espanya.

Playa de Muro (Ses Casetes des Capellans), Sant Llorenç. 21.00: Summer festival.

Portocolom. 21.00: Lanterns procession. From the commercial pier.

Sant Elm. 20.30: Paella. Sports centre.

Selva, Sant Llorenç. 18.30: Farmers' Olympics. Plaça Major. 20.00: Thirtieth anniversary event for Selva Radio. Placeta Església / Town hall. 21.00: Table games. Plaça Major.

Sencelles, Mare de Déu d'Agost. 21.00: Trempó Majorcan salad; 22.00: Playback contest. Plaça Vila.

MUSIC

Andratx. 22.00: Rita Barber (fado, jazz). Son Mas (town hall). 15 euros.

Paguera. 21.30: Six Tenors. Auditorium, C. Pins. 12-22 euros.

Sa Pobla. 22.30: Sa Pobla Jazz Festival - Catherine Russell (US jazz singer); Grammy award-winner. Plaça Major. Free.

Wednesday, 7 August

CINEMA

Palma. 21.30: Arrival. English with Castellano subtitles. Parc de la Mar. Free.

FIESTAS

Alaro, Sant Roc. 20.30: Raising of banners, procession, opening address; 21.00: Balloons - colour and noise. Plaça Vila.

Arta, Sant Salvador. 19.00: Eucharist, dance by Arta Balla i Canta. Sant Salvador esplanade. 19.30: Holi colours festival. Na Batlessa amphitheatre. 22.00: Folk dance. Plaça Conqueridor. 24.00: Fire crackers.

Cala d'Or, Santa Maria del Mar. 21.30: Party for senior citizens. Plaça Pinar.

Can Picafort, Mare de Déu d'Agost. 19.00: Art workshop, painting with coffee for under-16s. Marabans Coffee Truck with free coffee and other drinks; 20.00: Archery workshop. Plaça Cervantes.

Lloret de Vistalegre, Sant Domingo. 19.30: Procession by demons and pipers. From Plaça Verge de Loreto. 22.15: Concert - Montuiri Band of Music. Plaça Església. 23.30: Demons - fire showers, rodelles (like Catherine wheels). Plaça Església. 24.00: FIREWORKS. Sa Riba. 00.30: Night party - Orquestra Expression, Islanders, DJ. Plaça Jaume I.

Palmanova. 21.00: Procession; open-air supper. 22.00: Cinema.

Playa de Muro (Ses Casetes des Capellans), Sant Llorenç. 18.00: Children's water party. 21.00: Treasure hunt and challenge final.

Sant Llorenç, Sant Llorenç. 20.00: Procession by the giants. 21.30: Opening address, followed by theatre. Plaça Ajuntament.

Selva, Sant Llorenç. 10.00: Water games. Municipal pool. 20.30: Supper in the streets.

Sencelles, Mare de Déu d'Agost. 21.30: Open-air cinema - "Dumbo". Can Bril.

Sineu, Mare de Déu d'Agost. 22.30: Havaneres songs with Cantaires d'Es Pla. Placeta Sa Quintana.

MUSIC

Alcudia. 22.00: Quartet Vela - female saxophone quartet. Can Torró Library courtyard, C. Serra. Free.

Muro. 22.00: Sa Riba Folk - Qanarussa (folk group from Sencelles). Passeig Sa Riba. Free.

Pollensa. 22.00: Pollensa Festival - Balearic Symphony Orchestra, Pacho Flores (trumpet); Lindberg, Piazzolla, Flores, D'Rivera, Tchaikovsky. Sant Domingo Cloister, C. Guillem Cifre de Colonya. 30-35 euros. www.festivalpollenca.com

Puerto Portals. 18.00-24.00: The Sunset Market - at 21.00, DJ with swing music.