Wednesday, 7 August

CINEMA

Palma. 21.30: Arrival. English with Castellano subtitles. Parc de la Mar. Free.

FIESTAS

Alaro, Sant Roc. 20.30: Raising of banners, procession, opening address; 21.00: Balloons - colour and noise. Plaça Vila.

Arta, Sant Salvador. 19.00: Eucharist, dance by Arta Balla i Canta. Sant Salvador esplanade. 19.30: Holi colours festival. Na Batlessa amphitheatre. 22.00: Folk dance. Plaça Conqueridor. 24.00: Fire crackers.

Cala d'Or, Santa Maria del Mar. 21.30: Party for senior citizens. Plaça Pinar.

Can Picafort, Mare de Déu d'Agost. 19.00: Art workshop, painting with coffee for under-16s. Marabans Coffee Truck with free coffee and other drinks; 20.00: Archery workshop. Plaça Cervantes.

Lloret de Vistalegre, Sant Domingo. 19.30: Procession by demons and pipers. From Plaça Verge de Loreto. 22.15: Concert - Montuiri Band of Music. Plaça Església. 23.30: Demons - fire showers, rodelles (like Catherine wheels). Plaça Església. 24.00: FIREWORKS. Sa Riba. 00.30: Night party - Orquestra Expression, Islanders, DJ. Plaça Jaume I.

Palmanova. 21.00: Procession; open-air supper. 22.00: Cinema.

Playa de Muro (Ses Casetes des Capellans), Sant Llorenç. 18.00: Children's water party. 21.00: Treasure hunt and challenge final.

Sant Llorenç, Sant Llorenç. 20.00: Procession by the giants. 21.30: Opening address, followed by theatre. Plaça Ajuntament.

Selva, Sant Llorenç. 10.00: Water games. Municipal pool. 20.30: Supper in the streets.

Sencelles, Mare de Déu d'Agost. 21.30: Open-air cinema - "Dumbo". Can Bril.

Sineu, Mare de Déu d'Agost. 22.30: Havaneres songs with Cantaires d'Es Pla. Placeta Sa Quintana.

MUSIC

Alcudia. 22.00: Quartet Vela - female saxophone quartet. Can Torró Library courtyard, C. Serra. Free.

Muro. 22.00: Sa Riba Folk - Qanarussa (folk group from Sencelles). Passeig Sa Riba. Free.

Pollensa. 22.00: Pollensa Festival - Balearic Symphony Orchestra, Pacho Flores (trumpet); Lindberg, Piazzolla, Flores, D'Rivera, Tchaikovsky. Sant Domingo Cloister, C. Guillem Cifre de Colonya. 30-35 euros. www.festivalpollenca.com

Puerto Portals. 18.00-24.00: The Sunset Market - at 21.00, DJ with swing music.

Thursday, 8 August

FIESTAS

Alaro, Sant Roc. 22.00: Foam party and DJs. Sports ground.

Cala d'Or, Santa Maria del Mar. 19.00: Children's theatre with Bibliomobil from Circ Bover. Plaça Pinar. 21.00: Sports dance, line dance, swing. Plaça Costa.

Campos, Mare de Déu d'Agost. 21.00: Official opening of the fiestas, followed by procession by the band of music. Plaça Major. 22.00: Night of music - Campos Band of Music, Cor Ciutat de Mallorca and Cor de Cambra de Conservatori de Felanitx choirs. Plaça Can Pere Ignasi.

Can Picafort, Mare de Déu d'Agost. 12.00: Aquagym. Son Bauló beach. 21.00: Andalusia Night - flamenco dance, music, tapas, drinks. Plaça Cervantes.

Lloret de Vistalegre, Sant Domingo. 12.00: Solemn mass. 17.00: Traditional games. Costa des Pou. 19.00: Children's entertainment with Mel i Sucre. Placeta Tarongers. 22.00: Theatre. Plaça Jaume I. 24.00: Fire crackers.

Llucmajor, Santa Candida. 19.30: Children's parade - bigheads, pipers; 20.00: Rhythmic gymnastics. Plaça Espanya.

Palmanova. 20.30: Opening address. 21.00: Ball de bot. 22.15: Bingo.

Portals Nous/Bendinat. 18.00: Processions. Football ground. 20.00: Batucada. 21.30: Cinema - "Campeones".

Sant Llorenç, Sant Llorenç. 22.00: Concert - Miquel Mariano (vocals), Ricard Ramisa (piano). Plaça Ajuntament.

Selva, Sant Llorenç. 19.00: Rhythmic gymnastics. Plaça Major. 20.30: Tapas route, music in the square. 23.30: Night party - El Hombre 80, Feeling, DJ. In the park.

Sencelles, Mare de Déu d'Agost. From 20.00: Sunset Party - Salvatge Cor, other acts and DJs; wear white. Pou Major.

MUSIC

Andratx. 22.00: Julia Colom Quartet (jazz). Son Mas (town hall). 15 euros.

Bunyola. 21.00: Goran Levi Trio. Plaça Andreu Estarellas. Free.

Deya. 21.00: Deya International Music Festival - Sergio Bustos (guitar, vocals), Alfredo Oyagüez (piano); Piazzolla, Vargas and others. Son Marroig. 20 euros. www.dimf.com

Marratxi. 21.00: Massa Jazz Quartet. Plaza de la Fuente, Mallorca Fashion Outlet (Festival Park). Free.

Palma. 21.00: Cecilia Berkovich, Josep Colomé (violins), Amparo Lacruz, Jeroen den Herder (cellos), Marta Zabaleta, Noemi Dalmau, Andreu Riera (pianos), plus ball de bot dance. Monestir de Santa Clara, C. Can Fonollar. 12 euros.

Port Canonge. 20.30: Banyalbujazz - Cafe 3 Trio.

Puerto Alcudia. 21.00: Queen Forever - Bohemian Rhapsody 2019 Tour. Alcudiamar. Free.

Puerto Portals. 18.00-24.00: The Sunset Market - at 21.30, Monkey Doo (swing).

Sa Pobla. 20.30: Traveling School Jam Session. Plaça Major. Free.

Valldemossa. 20.30: Cristina Villalonga (jazz singer), Albert Bover (piano). Fundació Coll Bardolet, Via Blanquerna. 15 euros.