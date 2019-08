Weather map for today, August 24. 24-08-2019 MDB

Low clouds in the south of the island may lead to some scattered showers later this afternoon.

Highs are between 28º and 32º and lows between 19º and 21º.

Humidity stays at 70% today.

Winds are northeasterly with coastal breezes.

Maximum Temperatures (Registered today)

Palma, university...................... 31.2 degrees Centigrade

Palma, airport........................... 31.0 degrees Centigrade

Manacor....................................29.9 degrees Centigrade

Llucmajor, Cap Blanc.............. 29.8 degrees Centigrade

Llucmajor................................. 29.8 degrees Centigrade

Minimum Temperatures

Escorca, Son Torrella .............. 12.4 degrees Centigrade

Escorca, Lluc........................... 15.5 degrees Centigrade

Sierra de Alfabia, Bunyola........ 17.7 degrees Centigrade

Palma, university...................... 18.0 degrees Centigrade

Campos, Can Sion................... 18.4 degrees Centigrade

Wind Speed (km/h)

Minorca, airport............................................... 19 (km/h)

Ibiza, airport..................................................... 18 (km/h)

Santanyi........................................................... 18 (km/h)

Portocolom....................................................... 16 (km/h)

Es Mercadal..................................................... 15 (km/h)

Gusts (km/h)

Minorca, airport................................................ 32 (km/h)

Santanyi........................................................... 27 (km/h)

Ibiza.................................................................. 26 (km/h)

Ibiza, airport..................................................... 26 (km/h)

Sa Pobla........................................................... 25 (km/h)