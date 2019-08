Weather map for today, August 29. 29-08-2019 MDB

Mainly clear skies today with intermittent cloud cover. Light winds and coastal breezes.

Highs of around 31º and lows of 15º.

Humidity remains at 70%.

Maximum Temperatures (registered so far today)

Binissalem................................ 31.9 degrees Centigrade

Campos, Can Sion................... 31.8 degrees Centigrade

Sant Antoni de Portmany......... 31.1 degrees Centigrade

Llucmajor.................................. 31.0 degrees Centigrade

Sa Pobla.................................. 31.0 degrees Centigrade

Minimum Temperatures

Escorca, Son Torrella .............. 13.2 degrees Centigrade

Escorca, Lluc........................... 15.0 degrees Centigrade

Sierra de Alfabia, Bunyola........ 16.1 degrees Centigrade

Binissalem................................ 17.4 degrees Centigrade

Palma, university...................... 17.5 degrees Centigrade

Wind Speed (km/h)

La Mola, Mahon............................................... 29 (km/h)

Capdepera........................................................ 29 (km/h)

Sierra de Alfabia, Bunyola................................ 28 (km/h)

Minorca, airport................................................ 27 (km/h)

Es Mercadal..................................................... 22 (km/h)

Gusts (km/h)

Minorca, airport................................................ 41 (km/h)

Ciutadella, Cala Galdana................................. 39 (km/h)

Capdepera....................................................... 36 (km/h)

Sierra de Alfabia, Bunyola................................ 36 (km/h)

Sineu................................................................ 32 (km/h)