Tuesday, 5 January

Palma. 17.00: Circo Alegria - Circo Sobre Agua 2. Son Fusteret Showground, Cami Vell de Bunyola. circoalegria.es / 4tickets.es.

Palma. 18.00: Choirs of the Teatre Principal - Christmas concert. Free. Streaming only; no admission to the theatre. teatreprincipal.com.

Palma. 18.45: Three Kings Parade. IB3 broadcast.

Wednesday, 6 January

Palma. 11.30: Adoració dels Tres Reis d'Orient - traditional performance of Llorenç Moya's work but with a satirical and humorous element. Ses Voltes Park. Free.

Palma. 17.00 / 19.00: Circo Alegria - Circo Sobre Agua 2. Son Fusteret Showground, Cami Vell de Bunyola. circoalegria.es / 4tickets.es. (19.00 performance is sold out.)

Palma. 18.00: Choirs of the Teatre Principal - Christmas concert. Free. Streaming only; no admission to the theatre. teatreprincipal.com.

Palma. 19.00: Comedian Agustin 'El Casta' - Feliz CoroNavidad. Palma Auditorium, Paseo Marítimo 18. 36 euros. auditoriumpalma.com.

Pollensa. 18.00: O'Veus - a cappella; carols, classical, pop, soul, rock. Sant Domingo Convent Church, C. Guillem Cifre de Colonya. Free. Tickets in advance from Can Llobera, Plaça Vella.

Thursday, 7 January

Palma. 19.00: Comedian Agustin 'El Casta' - Feliz CoroNavidad. Palma Auditorium, Paseo Marítimo 18. 36 euros. auditoriumpalma.com.

Palma. 20.30: Ara Malikian - violin. Trui Theatre, Cami Son Rapinya 29. 45-55 euros. truiteatre.es.

Friday, 8 January

Campanet. 20.00: Balearic Symphony Orchestra. At the church. Invitation from the town hall; 971 516 005, informacio@ajcampanet.net.

Palma. 19.00: Circo Alegria - Circo Sobre Agua 2. Son Fusteret Showground, Cami Vell de Bunyola. circoalegria.es / 4tickets.es.

Palma. 19.00: Comedian Agustin 'El Casta' - Feliz CoroNavidad. Palma Auditorium, Paseo Marítimo 18. 36 euros. auditoriumpalma.com.

Palma. 20.30: Kutxi Romero - acoustic rock. Trui Theatre, Cami Son Rapinya 29. 22-24 euros. truiteatre.es.

Saturday, 9 January

Alaro. 18.30: Cabrit i Bassa Band of Music, Guillem Busquets (piano). At the church. Free.

Manacor. 19.30: Pau Vallvé - pop-rock. Manacor Auditorium, Passeig Ferrocarril. 12 euros. teatredemanacor.cat.

Palma. 12.00: Àvol - Circ Bover (contemporary circus). Teatre Principal, C. Riera 2. 8-12 euros. teatreprincipal.com.

Palma. 12.00 / 16.30 / 19.00: Circo Alegria - Circo Sobre Agua 2. Son Fusteret Showground, Cami Vell de Bunyola. circoalegria.es / 4tickets.es.

Palma. 18.00: El Rey León - El musical (Lion King). Sala Dante, Camí Jesús 54. 15 euros. movesmallorca.com.

Palma. 19.00: Comedian Agustin 'El Casta' - Feliz CoroNavidad. Palma Auditorium, Paseo Marítimo 18. 36 euros. auditoriumpalma.com.

Palma. 19.00: Studium Aureum - Magi Garcias (piano), Ramon Andreu (violin), Maria José Gómez de la Vega (viola), Dmitry Struchkov (cello); Brahms, Mozart. Teatre Xesc Forteza, Plaça Miquel Maura 1. palmacultura.koobin.cat.

Sunday, 10 January

Algaida. 12.00: O'Veus - a cappella; carols, classical, pop, soul, rock. Plaça Major. Free.

Palma. 12.00: Àvol - Circ Bover (contemporary circus). Teatre Principal, C. Riera 2. 8-12 euros. teatreprincipal.com.

Palma. 12.00 / 18.00: Circo Alegria - Circo Sobre Agua 2. Son Fusteret Showground, Cami Vell de Bunyola. circoalegria.es / 4tickets.es.

Palma. 18.00: El Rey León - El musical (Lion King). Sala Dante, Camí Jesús 54. 15 euros. movesmallorca.com.

Palma. 19.00: Comedian Agustin 'El Casta' - Feliz CoroNavidad. Palma Auditorium, Paseo Marítimo 18. 36 euros. auditoriumpalma.com.

Christmas Corner

Palma. Christmas Nativity scenes at the Town Hall (Plaza Cort) from 9.00 to 21.00 Monday's to Friday's; Saturday's, Sunday's and public holidays from 9.00 to 20.30. Free. Limited places. Taking place now until January 6.

Palma. Christmas Nativity at El Corte Ingles on the Avenidas 4th floor. Hours are Monday’s to Saturday’s 9.30 to 21.30. Free. Taking place now until January 8.

Palma. Christmas Nativity at Santa Catalina Market (Plaza Nevegació, s/n). Open during market hours. Closed Saturday and Sunday afternoons.

Palma. Christmas Nativity C & A (Calle de Santa Jaume, 2 at the courtyard). Hours: Mondays to Saturdays from 10.00 to 14.00 and 16.00 to 21.00. Closed on December 25 and January 1 and 6. Opens on Saturday December 5 until January 22.

Palma. Christmas Nativity at the Historic Centre and Balearic Military Culture (Calle Sant Miquel, 69 bajos). Hours Monday’s to Saturday’s from 10.30 to 14.00. Free. From December 9 until January 7.

THE ANGLICAN CHURCH CHRISTMAS SERVICES

Epiphany Wednesday 6th January

· 12.30 Holy Communion

Christingle Sunday 31st January

· 10.00 Holy Communion

· 12.00 Holy Communion

Church of St. Philip and St. James,

Nunez de Balboa 6, Son Armadans,

07014 Palma 971 73 72 79