Weather forecast. 02-08-2019

Shares:

Today's weather forecast calls for high temperatures from 31º to 35º and low 21º to 23º.

Temperature will not be so high in the evening.

Clear skies expected.

Maximum Temperatures (Yesterday)

Campos, Can Sion................... 34.6 degrees Centigrade

Sant Antoni de Portmany......... 33.4 degrees Centigrade

Llucmajor, Cap Blanc................33.3 degrees Centigrade

Palma, port............................... 33.3 degrees Centigrade

Palma, university...................... 33.1 degrees Centigrade

Minimum Temperatures

Escorca, Son Torrella .............. 17.6 degrees Centigrade

Escorca, Lluc........................... 18.9 degrees Centigrade

Sierra de Alfabia, Bunyola....... 19.6 degrees Centigrade

Palma, university...................... 21.1 degrees Centigrade

Calvia, Es Capdella................. 22.2 degrees Centigrade

Wind Speed (km/h)

Capdepera........................................................ 38 (km/h)

La Mola, Mahon............................................... 38 (km/h)

Minorca, airport................................................ 37 (km/h)

Palma, airport................................................... 31 (km/h)

Es Mercadal..................................................... 26 (km/h)

Gusts (km/h)

Minorca, airport................................................ 50 (km/h)

Capdepera........................................................ 45 (km/h)

Sineu................................................................ 43 (km/h)

Palma, airport................................................... 42 (km/h)

Binissalem........................................................ 41 (km/h)