The number of active cases of coronavirus in Manacor, where there has been a perimeter lockdown of the urban centre since late October, has come down to 199; there were 274 a week ago.

In Inca, cases are rising again; Thursday's figures last week indicated 132 cases. The increase in cases in Sa Pobla has slowed, while Santa Margalida is beginning to look somewhat concerning; there were 21 cases a week ago.

The following are the figures given by the regional ministry on Thursday. In brackets are the variations compared with Wednesday's figures.

Palma 1,658 (-20)

Manacor 199 (-7)

Inca 160 (+9)

Marratxi 134 (-5)

Calvia 120 (-3)

Llucmajor 102 (no change)

Soller 69 (+1)

Sa Pobla 68 (+2)

Felanitx 60 (+1)

Pollensa 56 (-1)

Santanyi 51 (-4)

Arta 43 (no change)

Sant Joan 41 (+1)

Capdepera 40 (-1)

Santa Margalida 35 (+7)

Muro 31 (-3)

Son Servera 30 (-3)

Sant Llorenç 28 (-2)

Alaro 25 (-1)

Alcudia 25 (+1)

Montuiri 24 (no change)

Selva 24 (-1)

Lloseta 22 (-3)

Andratx 21 (+1)

Binissalem 21 (no change)

Consell 20 (no change)

Campos 19 (-1)

Esporles 17 (+4)

Algaida 16 (+3)

Santa Maria 16 (-1)

Bunyola 15 (-1)

Vilafranca 12 (-2)

Porreres 9 (no change)

Sencelles 9 (+1)

Campanet 8 (+1)

Costitx 7 (-1)

Llubi 6 (no change)

Mancor de la Vall 6 (-3)

Sineu 6 (-1)

Maria de la Salut 5 (-1)

Ses Salines 5 (no change)

Ariany 4 (no change)

Valldemossa 4 (no change)

Buger 3 (no change)

Puigpunyent 2 (no change)

Santa Eugenia 2 (no change)

Banyalbufar 1 (no change)

Deya 1 (no change)

Escorca 1 (no change)

There are no cases in Estellencs, Fornalutx, Lloret de Vistalegre, Petra; each of these are no change.