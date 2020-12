The health ministry's Wednesday update of active cases at municipality level indicate increases in twenty, decreases in fourteen and no changes in nineteen.

One of the more notable changes compared with Tuesday's figure is the decrease in Soller.

Palma 3,157 (+111)

Inca 260 (+7)

Marratxi 252 (+5)

Calvia 211 (-7)

Manacor 195 (-1)

Llucmajor 169 (+4)

Pollensa 163 (+1)

Sa Pobla 156 (-1)

Alcudia 144 (+5)

Soller 124 (-12)

Andratx 90 (-3)

Lloseta 86 (-1)

Santanyi 78 (+6)

Binissalem 72 (-1)

Muro 66 (no change)

Felanitx 64 (no change)

Capdepera 61 (-1)

Santa Margalida 60 (-1)

Son Servera 57 (-2)

Alaro 51 (+8)

Sant Joan 42 (no change)

Santa Maria 42 (+4)

Arta 41 (+1)

Consell 37 (+4)

Petra 37 (+2)

Campos 32 (+5)

Selva 29 (+1)

Bunyola 24 (+2)

Llubi 24 (+1)

Sant Llorenç 22 (no change)

Montuiri 21 (no change)

Algaida 19 (no change)

Ses Salines 15 (no change)

Valldemossa 15 (-1)

Porreres 14 (+3)

Sencelles 14 (no change)

Sineu 12 (-1)

Campanet 11 (-1)

Esporles 9 (no change)

Ariany 8 (no change)

Maria de la Salut 8 (-1)

Costitx 6 (+1)

Mancor de la Vall 6 (no change)

Santa Eugenia 6 (+1)

Vilafranca 5 (no change)

Buger 3 (no change)

Deya 3 (no change)

Lloret de Vistalegre 3 (no change)

Banyalbufar 2 (+1)

Estellencs 2 (no change)

Fornalutx 1 (no change)

Puigpunyent 1 (no change)

Escorca 0 (no change)