It snow on Mallorca this morning as temperatures fell sharply overnight. A Cold Front has moved in bringing freezing temperatures.

❄️ Nevant amb alegria ara mateix a sa Serra. Ho fa a partir de 700m. Neu de pedaç. pic.twitter.com/b03JxFzeVX — Dani Capó (@DaniCapo_Meteo) March 19, 2021

And what is more, the cold weather is expected to continue into the weekend.

These are today's minimum temperatures: 0 Serra d'Alfàbia 1 Escorca, Son Torrella 4 Escorca, Lluc 7 Palma, Universitat 7 Binissalem 7 Santa Maria 8 Llucmajor, Cap Blanc 8 Llucmajor 8 Calvià 8 Sineu 8 Andratx, Sant Elm 8 Manacor.