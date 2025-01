A predominantly sunny second day of the year. Most cloud forecast for eastern areas, but even then not much. Mist or fog possible in the Tramuntana coastal area of Soller in the late afternoon. Very little breeze.

Staying fine on Friday and over the weekend. The wind is due to pick up on Sunday, so could be a bit breezy for the parades.

Forecast for Thursday as of Wednesday 7pm (UV rating 1):

Alcudia (6C) 17C, light northwest-west breeze; humidity 65%. Three-day forecast - Fri: 17, Sat: 18, Sun: 18.

Andratx (8C) 16C, light northwest breeze; humidity 65%. Fri: 16, Sat: 17, Sun: 17.

Binissalem (3C) 17C, light west breeze; humidity 60%. Fri: 17, Sat: 18, Sun: 17.

Deya (6C) 15C, light northwest breeze easing to calm; humidity 70%. Fri: 15, Sat: 16, Sun: 16.

Palma (5C) 17C, light northwest-west breeze; humidity 60%. Fri: 16, Sat: 18, Sun: 18.

Pollensa (6C) 18C, light northwest-west breeze; humidity 65%. Fri: 18, Sat: 19, Sun: 19.

Porreres (2C) 17C, light northwest-west breeze; humidity 65%. Fri: 17, Sat: 18, Sun: 17.

Sant Llorenç (5C) 17C, light west breeze easing to calm; humidity 65%. Fri: 17, Sat: 18, Sun: 18.

Santanyi (5C) 17C, light west breeze; humidity 65%. Fri: 17, Sat: 17, Sun: 17.

Sineu (3C) 17C, light northwest breeze backing southwest; humidity 60%. Fri: 17, Sat: 18, Sun: 17.

* Light breeze to 11 km/h.

Wednesday summary as of 7pm - Highs of 18.7 Palma Port, 18.6 Es Capdellà, 18.1 Cap Blanc (Llucmajor), 17.9 Sant Elm, 17.7 Can Sion (Campos), 17.5 Puerto Soller, 17.2 Binissalem, Llucmajor, 17.1 Puerto Pollensa, Santanyi, 17.0 Son Servera; Lows of +0.7 Son Torrella (Escorca), 3.6 Palma University, 5.1 Sa Pobla, Sineu, 5.4 Petra; Rainfall of 3.8 litres per square metre Manacor, 2.8 Portocolom, 2.2 Porreres, 2.0 Petra, 1.6 Colonia Sant Pere, 1.2 Arta.