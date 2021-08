Tuesday, August 3

MUSIC – organ – Church Santa Eulàlia – 11:00– PALMA – free

MUSIC – “Varosha” – CaixaForum – 19:00– PALMA – 6€

MUSIC – “Els tres Tenors” – Cloister - 22:00 – Tickets: Towhall - LLORET DE VISTALEGRE – free

MUSIC – 27th Mallorca Jazz Sa Pobla - “Jean Toussaint Quartett” – Parc Can Cirera Prim – 22:00 - Tickets: www.ticketib.com –SA POBLA – 10€

FLAMENCO - S’Embat Acústic Fest - Flamenco Nights - 22:00 - S’Embat - Reservations 30€ - tickets at sembatmallorca.com - SES COVETES (Campos)

Wednesday, August 4

SUNSET MARKET – Wednesday & Thursday – From 18:00 to 24:00 – PUERTO PORTALS (until 19/08)

MUSIC – Cultura Es Vida Festival - “Sidecars” – Son Fusteret – 20:30 – Tickets: https://sonfusteret.janto.es/ - PALMA – desde 32€

FLAMENCO – Theatre Sans – Every Wednesday - 21:00 – PALMA – 20/27€

MUSIC – Estius Simfònics- “Balearic Symphony Orchestra: Pretty Yende (soprano) and Pablo Mielgo (director)” – Courtyard La Misericòrdia – 21:00 – Tickets: www.ticketib.com - PALMA – 30€ - See video above by Pretty Yende

OUTDOOR FILM IN ENGLISH - Amazing Grace (2018 - USA) directors Alan Elliott and Sydney Pollack - 21:30 - Palma’s at Parc de la Mar in front of the Cathedral - Free - English with Spanish subtitles- For all ages - PALMA

MUSIC – “Local music band” – Anfitheater Na Batlessa – 21:45 – Reservations: 683 370037 - ARTÀ

TRADITIONAL MUSIC – Sa Riba Folk 2021 - “Qanarusa” – Can Massanet sa Riba – 22:00 - Tickets: Towhall - MURO – free

MUSIC – “Flamencool” - S’Embat - 22:00 – Tickets: www.ticketib.com – CAMPOS (Ses Covetes) – from 40€

MAGIC SHOW – “Magic Cloquell” – Pl. Jaume I - 22:00 – Tickets: Towhall - LLORET DE VISTALEGRE – free

Thursday, August 5

FOLKDANCES – “Es Revetlers des Puig d’Inca” – Pl. Espanya – 11:00 – INCA

MUSIC – “Júlia Colom” – Courtyard Castell de Bellver – 20:30 - Tickets: www.ticketib.com - PALMA – 10€

MUSIC – “Rafa Ferrà” – Ca’n Tàpera – 20:30 – Reservations: fundacio@fundaciosanostra.es– PALMA (Sant Agustí) - 10€

MUSIC – “Francisco Fullana (violín) & Matthias Kirschnereit (piano)” – Basílica Sant Francesc – 20:30 – Tickets: 639231733 – PALMA – 20€

THEATRE – “Joana E” – Jardines del Museo de Historia – Tickets: www.ticketib.com– 21:00– MANACOR – 11€

MUSIC – 53rd International Music Festival in Deya - “Jingfang Tan (piano)” – Son Marroig – 21:00 – Tickets: www.dimfentradas.com – DEYA

MUSIC – “Búhos + Marcel i Júlia” – Parking sa Clota - 21:30 – Tickets: www.ticketib.com – ARTÀ – 16€

MUSIC – “1 Piano & 200 Velas” – Pianist David Gomez - Finca ca’s Pianista – 22:00 – Tickets: https://davidgomezpiano.com/ – SINEU – 20€ (until 6/08)

MUSIC – Nits a la fresca - “Monkey Swingers” – Small Lighthouse – 22:00 – PUERTO ANDRATX – free

MUSIC – 60th Pollensa Festival – “Yuja Wang (piano) & Andreas Ottensamer (clarinet)” – Cloister – 22:00 – Tickets: https://festivalpollenca.com/- POLLENSA – 20/30€

MUSIC – “O’Funkillo” - S’Embat - 22:00 – Tickets: www.ticketib.com – CAMPOS (Ses Covetes) – from 30€

MUSIC – “Ombra” – CEIP Jaume III – 22:00 – Reservations: 971 669758 – LLUCMAJOR

Friday, August 6

SEAPLANES - 50th Anniversary of the Dornier Do-24T sea-plane - 10:00 - PUERTO POLLENSA

MUSIC – Wine & Opera – “Nuria Vila (soprano), Marta Serra (mezzo) & Francesc Blanc (piano)” – Wine cellar Son Juliana – 20:00 - Tickets: www.ticketib.com – SANTA EUGÈNIA – 15€

MUSIC – “Joies del Barroc” – Church - 20:30 – DEYA – free

DANCE – “Bravura” – Sa Màniga Auditory – Every Friday – 21:00 – CALA MILLOR – 8€ (until 10/09)

MUSIC – “Anegats + Sansa” – Parking sa Clota - 21:30 – Tickets: www.ticketib.com – ARTÀ – 9€

MUSIC – “Punt Cat + Casa Rusa” – Cloister - 21:30 – Tickets: Towhall - LLORET DE VISTALEGRE – free

MUSIC – “Feeling” – Pl. Triquet - 21:30 – ESTELLENCS

MUSIC – “Daniel Higiénico + Toni Pastor” - S’Embat - 22:00 – Tickets: www.ticketib.com – CAMPOS (Ses Covetes) – desde 20€

MUSIC – “David Ordinas” – Solidarity Festival – Sport area – 22:00– PORTOCOLOM – 12€

THEATRE – XXXIII Theatre Show - “Paradís” – Roman Theatre – 22:00 – ALCUDIA - 3€

MUSIC – “Hattori Hanzo Surf Experience” – CEIP Jaume III – 22:00 – Reservations: 971 669758 – LLUCMAJOR