Sunday, August 15

SANT ROC FIESTAS - Tribute concert to Los Secretos - 22:30 - Plaça de la Vila - Reservations: www.visit.ajalaro.net - ALARO

MARE DE DÉU D'AGOST FIESTAS – Habaneras concert - 21:30 - Plaça de Sa Creu - CAMPOS

MARE DE DÉU D'AGOST FIESTAS – Solmen mass - 20:00 - El Rey Leon (The Lion King) - Es Forti parking lot - Tickets at the Cala d’Or Tourist Office - LImited places - CALA D’OR

MARE DE DÉU D'AGOST FIESTAS – Bagpiper parade throughout the streets - 9:30 // Solemn mass - 10:30 - With music Sor fancinaina choir - Sant Pere church // Theatre - 22:00 - Can Bril // Fireworks to follow - SENCELLES

MARE DE DÉU D'AGOST FIESTAS – 20.00 - Solemn mass; Santa Margalida Choir and School of Ball de Bot; pipers and whistlers - CAN PICAFORT

MUSIC - Recital by tenor Daniel Kirch and pianist Francesc Blanco - 21:00 - d’en Pereió pier - 5€ in aid of Hope Mallorca - PORTOCOLOM

TRADITIONAL DANCES – “Baile dels Cossiers” –Sport centre – 19:00 - Reservations: Town Hall –MONTUÏRI // Pl. de sa Creu – 21:00 – CAMPOS

FOLK DANCES – “Aires Sollerics” – Parish centre La Victòria – 20:30 – SÓLLER – 10€

MUSIC – “Municipal Band” – Bullring – 21:00 – Tickets: 971 897185 – ALCUDIA – free // “Filharmònica porrerenca” – Parc de n’Hereveta – 21:30 - Tickets: www.ticketib.com – PORRERES

MUSIC – “India Martinez” – Torre de Canyanmel – 21:00 – CAPDEPERA – sold out

MUSIC – “Suasi i Els Electrodomestics” - Pista Pabellón – 20:00 – PLA DE NA TESA (MARRATXÍ)

MUSIC – “Acustic Sun” – Sementer – 21:30 - Tickets: Supermercado + Magatzem - SON MACIÀ (Manacor)

MUSIC – “Desidia + Aero·Sol” – Sport centre – 22:00 – Tickets: Town Hall - CAMPOS // “Orquestra Calypso” - Pl. S’Era Vella – 22:00 – S’ALQUERIA BLANCA

MUSIC – Tribute to Nino Bravo + Mecano” – Pl. d’es Fossar – 22:30 – Tickets: Town Hall – SINEU

MUSIC – Nits a la fresca - “971 Connection” – Cala Fonoll Beach – 22:00 – ANDRATX – free

MUSIC –Festival Chopin – “Claudio Constantini” – Cartoixa – 22:00 - Tickets: www.ticketib.com – VALLDEMOSSA – 10/30€

HUMOUR – “Diabéticas Aceleradas” - Pl. Major – 22:00 – Tickets: 971 875064 CAIMARI

Monday, August 16

SANT ROC FIESTAS - Traditional dances “Baile dels Cossiers” – Square – 10:00, 11:30, 13:00, 19:00 & 21:00 - Reservations: www.visit.ajalaro.net // Solemn mass - 20:00 - Parish church - Theatre - 22:00 - Plaça del Rosari // Fireworks and dances with Demons - 23:30 / 00:15 - ALARO

MUSIC – Choir – Church – 20:00 – PORRERES

MUSIC – “Kalankoro” – Església Nova – 21:00 – SON SERVERA //

MUSIC – “Ben Trempats + Tribute to Fito & Fitipaldis” – Square – 21:30 - Tickets: www.ticketib.com – PORRERES

MUSIC – “Habaneras: Gent des Pla” - Pl. del Llop – 22:00 – Tickets: www.enviumanacor.cat – S’ILLOT

MUSIC – “Calypso + 4x4” – CEIP Puig de na Fàtima – 22:00 – PUIGPUNYENT

MUSIC – 40th Pollença Festival – “Maria Joao Pires (piano)” – Cloister – 22:00 – Tickets: https://festivalpollenca.com/ - 25/30€ - substitute concert for the cancelled performance (August 5) by Yuja Wang and Andreas Ottensamer. Sant Domingo Cloister, C. Guillem Cifre de Colonya. Tickets bought for the August 5 concert are valid, otherwise check festivalpollenca.com - POLLENSA

FIREWORKS – Square – 23:30 – ALARÓ // 23:30 - S’ALQUERIA BLANCA