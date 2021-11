Friday, November 12

Alaro. 19.30. Songs of Brasil. Casa del Arte. 15 euros. Ticketib.com.

Cala Millor. 20.00. Dance “La contínua”. Sa Maniga Auditorium (Carrer son Galta, 4). 5 euros.

Manacor. 19.30. Baleares Symphony Orchestra. Auditorium (Av. Del Parc, s/n). 18 euros.

Manacor. 20.00. Andreu Valor. Church cloister. Reservations www.enviumanacor.cat. Free.

Palma. 20.00. Piano recital. Manfred Kullmann. Real Club Nautico. Sala Magna.

Palma. 20.30 Los 40 Music Awards 2020. Ed Sheeran, Sebastián Yatra, Pablo Alborán, Leiva, Aitana, Dani Martín, Nicki Nicole, Justin Quiles, Melendi, Lola índigo, Ana Mena, Rocco Hunt, Griff, Beret, Hombres G, TOPIC y A7S, Alvaro Soler, Marc Seguí, Zzoilo and Álvaro de Luna. Velòdrom Illes Balears (Palma Arena – Carrer de l’Uruguai, s/n). Tickets from 39.50 at https://www.seetickets.com.

Palma. 20.00. Xanguito & La Fúmiga. Teatre Principal (C/Riera 2A, by Plaza Major and Plaza Weyler). 8/20 euros.

Palma.21.30. Music. La Prohibida. Auditorium (Paseo Maritimo, 18). 25 euros.

Pollensa. Autumn Fair. 18.00. Opening of the fair. Sant Domingo Cloister.

Puerto Andratx. From 10.00 to 20.00. Exhibition “Suminagashi sobre Satin” by artist Yuko. Galeria “HMH Art Gallery” in Puerto Andratx. Tuesdays to Saturdays.

Saturday, November 13

Alaro. 11.30. Organ music. Sant Bartomeu church. Free.

Palma. 20.00. Concert. Pablo Reyes & MK Music. Sala Dante (Camino de Jesus, 54 - Ctra. Puigpunyent, 54). 10 euros at www. Movesmallorca.com or whatsapp 639601080.

Pollensa. Autumn Fair. 10.30. Children’s workshop. Plaça Major. 11.30. Children’s workshop. Plaça Vella. For over 4 years. 11.30. Live music by Pollensa’s Music Shool. Plaça Major. 12.00. Flower workshop just in time for Christmas. Plaça Major. 12.00. Dried rice competition. Plaça de Ca les Monnares. 12.00. Groove Vintage music. Plaça Major. 16.00. Children’s races and race for over 13 years. Plaça dels Seglas. Register elitechip.net. 17.00. Artisans workshop. Plaça Major. 18.00. Theatre. Club Pollença. 18.00.Tardeo at Ca n’Escarrinxo. 19.00. Trumpet band parade. Fair grounds. 19.00. Live cooking show. Plaça Major. 21.00. Band music. Mare de Déu dels Àngles church.

Santanyi. 12.00. Organ recital. Jordi Bosch. Sant Andreu church. Every Wednesday and Saturday.

Sunday, November 14

Manacor. 19.00. Second concert of the Autumn series. Group ‘Arxiduc’ . Fartàritx church (Carrer Sant Jeroni, 7). Free. Reservations https://enviumanacor.cat/esdeveniments/octet-arxiduc

Palma. Rememberance Sunday. At 10.45 The Anglican Church (Calle Nuñez de Balboa, 6). Son Armadans.

Palma. Walk against Cancer. 10.00 Open race. (8km). 16 euros. 12.00. Popular walk (4km). 8 euros. Under 12 years and people with functional diversity are free. Urban circuit. Closed to traffic. Parc de la Mar (Av. D’Antoni Maura). Register at elitechip.net.

Palma. 18.00. Children. “Frozen, el musical!”. Sala Dante (Camino de Jesus, 54 - Ctra. Puigpunyent, 54). 10 euros at www. Movesmallorca.com or whatsapp 639601080.

Palma. Autumn Fair. 10.00. Arrival of authority figures. Club Pollença. 11.00. Parade by Aires de la Cala. Fair grounds. 12.00. Shopping in Pollensa. Plaça Major. 12.30. Children’s painting workshop. Plaça Major. 13.00. Live music with Mery & the Cristians. Plaça Major. 16.30. Dances by giant figures. Sant Domingo cloister. 17.00. Musical storytelling. Plaça Major. 18.00. Folk dances by Aires de la Cala. Plaça Vella.

Porreres. 10.00. Half marathon and 10km. Plaça de la Vila. Register elitechip.net.

Markets (Open from 8AM to 1PM)

Today S’Arenal (flea market), Ariany, Calonge, Campos, Consell, Inca, es Llombards, Moscari, Palmanyola, Portol, Puerto Soller, ses Salines, Sant Joan and Sant Llorenç des Cardassar. Palma: Can Pastilla and Pere Garau.

Tomorrow Algaida, s’Arenal, Binissalem, Can Picafort, Inca, Llucmajor, Maria de la Salut, Es Pont d’Inca, Puerto Alcudia, Son Carrió, Son Ferrer, Son Servera. In Palma: Rafal Nou (between the streets of Selva and ses Salines) and sa Vileta (Plaza de Tarent).

Christmas Corner

Thursday November 18

Palma. 11.00 to 20.00. 30th Christmas market El Refugi. La Misericordia Courtyard (Pl. De l’Hospital, 4). Bar and Restaurant service. Books, travel items, antiques, children and adult clothing, accessories and big tombola. Runs until Saturday 20 November.

Wednesday November 24

Palma. Christmas lights go on. Town hall. Further information TBA.

Thursday November 25

Palma. Bulletin Thanksgiving lunch. 13.30. Can Eduardo Restauant (C/Contramuelle Mollet 3). 30 euros per person. Reservations on 971 788 405 Monday to Friday 9.00 to 14.00.

Friday November 26

Palma. Christmas Market at the Swedish Church. The Swedish Church (Joan Miro, 113 – Terreno) in Palma. Runs until Sunday November 28. Further info TBA.

Portals Nous. Christmas Fair. From 13.00. Secret Garden (Calle Oratoria, 9). In aid of the Calanova Cancer Care Charity Shop. Hand-made gifts (candles, glassware, soaps etc.). Glass of mulled Wine.

Saturday November 27

Palma. Christmas Bazaar. From 10.00 to 15.00. Anglican Church (Nuñez de Balboa, 6) Son Armadans. All the usual stalls, food and drinks and much more. Information 678 956 655 and 971 737 279.