Tuesday, December 28

Alcudia. 18.00: Children’s theatre - ‘Llegendària’. Alcudia Auditorium, Plaça Porta Mallorca. Five euros. auditorialcudia.net.

Cala Bona. 16.00. Children’s animation by the group UapiDubi. Pier.

Manacor. 11.30 & 19.30. Children’s musical. “La meva Blancaneus”. Auditorium. 13 euros.

Manacor. 17.00. Animation by the Dance Academy s’Altell. Centre. Christmas train: 17.00 to 20.00. Only stop at Plaça del Rector Rubi.

Palma. 18.00. Escuela de Heroes. Interactive Superheroes show. Auditorium, Paseo Maritimo 18. Runs until Thursday December 30. 20 euros.

Palma. 19.30. Music. Orfeó Ramon Llull. Santa Magdalena church. 10 euros at www.evenbrite.es.

Palma. 21.00. Christmas show. Agustin El Casta - comedian. Auditorium, Paseo Maritimo 18. 34-38 euros. www.auditoriumpalma.com. Runs until Janaury 2.

Pina. 17.00. Opening of the Royal Pages House. Decoration. 17.00. Children’s workshop. Can Lluis.

Porto Cristo. 10.30. Workshop. By the parking of la Sirena. 18.00. The Royal Pages visit. Plaça del Carme.

Sant Llorenç. 18.00. Children’s show. “Lali Begood & El Jardí Secret”. Espai 26. 10 euros at ticketib.com.

Markets (08.00 to 13.00)

Alcudia, s’Arenal (Llucmajor), s’Alqueria Blanca (Santanyi), Arta, Campanet, Llubi, Pina, es Pla de na Tesa (Marratxi), Paguera, Porreres, Portocolom and Santa Margalida. Palma: Can Pastilla, Pere Garau, Santa Catalina (C/de Soler) and an ecological market at Plaza Bisbe Berenguer de Palou (aka: Plaza dels Patins).

Wednesday, December 29

Alaro. 18.00. Folk dances. Mata Escrita. Square.

Bunyola. 10.00. Diada de Mallorca. Raixa family visit. Meeting point at Raixa. Free. Reservation at ticketib.com.

Cala Millor. 20.00. Music by the Municipal Band. Sa Maniga Auditorium. Free.

Manacor. 10.30. Kings letters workshop. Ramble del Rei En Jaume. 19.00. Royal Pages receive the letters. Plaça del Convent.

Palma. 18.00. Escuela de Heroes. Interactive Superheroes show. Auditorium, Paseo Maritimo 18. Runs until Thursday December 30. 20 euros.

Palma. 18.00. Music. “Es Nadal a dins El Pol Petit”. Trui Teatre. 22 euros at truiteatre.es. Also on Thursday December 30.

Palma. 19.00. Christmas concert. Chamber music. Voice and organ. Can Balaguer. Free. Reservation 971 452 358.

Palma. 21.00. Christmas show. Agustin El Casta - comedian. Auditorium, Paseo Maritimo 18. 34-38 euros. www.auditoriumpalma.com. Runs until Janaury 2.

Pina. From 17.00 to 19.00. Letters to the Royal Pages. Can Lluis.

Santanyi. 12.00. Every Wednesday and Saturday. Organ recital by Jordi Bosch. Sant Andreu church. Free.

Sa Pobla. 18.15: Royal pages, letters for the Kings, Albopàs School and Batucada. By the town hall.

Soller. 20.00. 8th Festival Nits Clàssiques de la Tramuntana. Quintet Dvorák. Capella de les Escopalies. 10/15 euros at ticketib.com.

Son Servera. 18.00. Children’s animation. Christmas show. Teatre La Unió. 5 euros.

Markets (08.00 to 13.00)

Andratx, s’Arenal, Bunyola, sa Cabana (Marratxi), Capdepera, Cas Concos (Felanitx), Deya, Llucmajor (Passieg Jaume III), Llucmajor (Maioris), Las Palmeras, Petra, Puerto Pollensa, sa Rapita, Selva, Sencelles, Sineu and Vilafranca de Bonany. In Palma: s’Arenal and es Coll d’en Rabassa.

