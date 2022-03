Today, March 6

Manacor. 10.30: Es Revetlers, Agrupació Sa Torre; folk dance. Parc del Moli d’en Beió.

Marratxi, Fira del Fang (Ceramics fair). 10.00-20.00. 11.00: Procession of giants and pipers. Plaça Sant Marçal. 11.30: Es Raiguer - folk music and dance. 18.00: Engalba - folk dance.

Palma. 11.00-23.30: Fira del Ram, Funfair. Son Fusteret Showground, Cami Vell Bunyola.

Tomorrow, March 7

Marratxi, Fira del Fang (Ceramics fair). 10.00-13.30 / 16.00-19.00. Sant Marçal Showground.

Markets: 08.00 to 13.00

Sunday Alcudia, Consell (car boot sale), Felanitx, Inca, Llucmajor, Marratxi - Poligono (flea markets), Muro, Pollensa, Porto Cristo, Sa Pobla, Santa Maria del Camí and Valldemossa. Palma: Plaza de la Verge del Miracle (1st Sunday of every month).

Monday Caimari (Selva), Cala Millor, Calvia, Lloret de Vistalegre, Manacor, Mancor de la Vall and Montuiri.

Save the Date

On Saturday, March 12 an international, eclectic mix of traditional, religious, modern and classical music by Coral Cant Arte choir with piano-director Francisco Bonnin at 19.00. Venue is the Anglican Church (C/Nuñez de Balboa, 6) in Son Armadans in Palma.