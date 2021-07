WHAT: Summer fiestas with crafts & gastronomy in Portocolom

WHEN: Friday July 16 at 18.00.

WHERE: Pl. Sant Jaume.

WHAT: Sant Jaume Fiestas with children’s show with La Fada Despistada i els Somiatruites

WHEN: Friday July 16 at 19.30.

WHERE: At the bullring in Alcudia. Free.

WHAT: Santa Margalida Fiestas opening address

WHEN: Friday July 16 at 20.00.

WHERE: In front of the town hall in Sa Pobla.

WHAT: Wine & Opera pairing

WHEN: Friday July 16 at 20.00.

WHERE: Bodegas Ángel (wine cellar) in Santa Maria. With Joan Laínez (tenor), Raquel Llera (soprano) and M. Antònia Cortès (piano). Tickets 15 euros at ticketib.com.

WHAT: Mallorca Live Festival with Amaral

WHEN: Friday July 16 at 20.00.

WHERE: Old Aquapark in Calvia. Reservations www.mallorcalive.com. Tickets from 28 euros.

WHAT: Swing music

WHEN: Friday July 16 at 20.00.

WHERE: Pl. l’Ajub in Porto Cristo.

WHAT: Dance with Dosis de paraíso

WHEN: Friday July 16 at 20.00.

WHERE: Palma’s Teatre Principal. Tickets 8/25 euros.

WHAT: Music with O’veus

WHEN: Friday July 16 at 20.00.

WHERE: Golf of Bendinat in Calvia. Price 8 euros.

WHAT: Simfovents Palma

WHEN: Friday July 16 at 20.30.

WHERE: Bellver Castle courtyard in Palma. Tickets https:palmacultura.koobin.cat. Free. See above trailer.

WHAT: Deya International Music Festival

WHEN: Friday July 16 at 21.00.

WHERE: Sa Bassa Rotja in Porreres. With Alfredo Ardanaz (violin), Dana Zemtsov (viola), Jorge Giménz (cello), Ejnar Kanding (electronic) and Alfredo Oyagüez (piano). Tickets 20 euros at www.dimfentradas.com.

WHAT: Auditorium Jazz Fest with Big Babo

WHEN: Friday July 16 at 21.00.

WHERE: Palma’s Auditorium. Tickets 18 euros.

WHAT: Alè 2021 with Morgana Jazz Quartet

WHEN: Friday July 16 at 21.00.

WHERE: Park de Son Tugores in Alaro. Tickets at the Municipal Offices. Free.

WHAT: Folk dances with Brot de Taperera

WHEN: Friday July 16 at 21.00.

WHERE: Pl. Xaloc in Sa Rapita.

WHAT: Rockabilly music with Black Cats

WHEN: Friday July 16 at 21.30.

WHERE: Pl. dels Pes dels Porcs in Arta.

WHAT: 60th Pollensa Festival with Cécile McLorin Salvant and Sullivan Fortner - vocals and piano; jazz and contemporary songs

WHEN: Friday July 16 at 22.00.

WHERE: Sant Domingo Cloister, C. Guillem Cifre de Colonya in Pollensa. 25-30 euros. festivalpollenca.com.

WHAT: Summer fiestas with music by Arpellots Havaneres Band

WHEN: Friday July 16 at 22.00.

WHERE: Mollet d’en Pereió in Portocolom.

WHAT: Local music band

WHEN: Friday July 16 at 22.00.

WHERE: Pl. Pare Serra in Petra.

WHAT: Mare de Déu del Carme Fiestas with concert by Orquestra Lauseta

WHEN: Friday July 16 at 22.30.

WHERE: At the church in Puerto Pollensa.

WHAT: Organ mornings

WHEN: Saturday, July 17 at 11.30.

WHERE: Sant Bartomeu church (Carrer de la Rectoria, 10) in Alaro. Free.

WHAT: Santa Margalida Fiestas Triathlon for teams

WHEN: Saturday July 17 at 18.00.

WHERE: At the sports centre. elitechip.net for registrations in Sa Pobla.

WHAT: Mare de Déu del Carme Fiestas artisan market

WHEN: Saturday July 17 at from 19.00-23.00.

WHERE: Church square in Puerto Pollensa.

WHAT: Mare de Déu del Carme Fiestas with D.O. Mallorca + DJ Kekko

WHEN: Saturday July 17 at 19.00 and 23.00

WHERE: Plaça de Can Flor in Portol (Marratxi). Tickets 5 euros. Tickets at C/Carme, 1).

WHAT: Mallorca Live Festival with Iseo & Dodosound + DJ Jäglermaister

WHEN: Saturday July 17 at 20.00.

WHERE: Old Aquapark in Calvia. Reservations www.mallorcalive.com. Tickets from 22 euros.

WHAT: Cultura es Vida: Novedades Carminmha + Ghouljaboy

WHEN: Saturday July 17 at 20.00.

WHERE: Son Fusteret fairgrounds in Palma. Tickets from 22 euros at cultraesvida.es.

WHAT: Classical music with Enric Pastor & Co

WHEN: Saturday July 17 at 20.00.

WHERE: Can Xoroi in Fornalutx. Free. Reservatioins biblioteca@ajfornalutx.net.

WHAT: 5th Edition of Orgullosament Inca

WHEN: Saturday July 17 at 20.00.

WHERE: Quarter General Luque with Paca la Piraña, Topacio Fresh, Sonia MAdoc, Vivian Caoba, Pep Noguera, Baaldo and Tito Deluxe. Tickets 5 euros at eventbrite.com.

WHAT: “Sons d’Estiu 2021 of Puigpunyent and Galilea” with Ensemble Lumiere & Soloists

WHEN: Saturday July 17 at 20.30.

WHERE: Son Puig in Puigpunyent. Free.

WHAT: “Festival Nits Clàssiques de Tramuntana” with organist Miquel Bennàssar

WHEN: Saturday July 17 at 20.30.

WHERE: Church in Banyalbufar. Free.

WHAT: Sant Jaume Fiestas with concert by Pel de Gall and Doctor Prats

WHEN: Saturday July 17 at 22.00.

WHERE: Bullring in Alcudia. 15 euros. ticketib.com.

WHAT: Santa Margalida Fiestas Comedy with Xavi Canyelles

WHEN: Saturday July 17 at 22.00.

WHERE: At Can Cirera Prim in Sa Pobla.

WHAT: Mare de Déu del Carme Fiestas acoustic concert - Marina Reus and Albert, Low Gain

WHEN: Saturday July 17 at 22.30.

WHERE: Church square in Puerto Pollensa.