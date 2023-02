Thursday, February 16

Inca - 4pm: Sa Rueta children's parade. From Plaça Llibertat to Plaça Mallorca.

Puerto Pollensa - 5pm: Parade. From Plaça Miquel Capllonch and back.

Friday, February 17

Cala Ratjada - 8pm: Parade from C. Isaac Peral to Plaça Pins; followed by DJs in the marquee.

Colonia Sant Pere - 6pm: Parade from Plaça Bassa d'en Fasol to the cultural centre.

Fornalutx - 7pm to 2am: Grand Carnival party. Plaça Espanya.

Mancor de la Vall - 11pm: Carnival ball with music from The Cassettes. Plaça Dalt.

Soller - 5pm: Sa Rueta children's parade. From C. Batac to Plaça Constitució.

Saturday, February 18

Alaro - 7.30pm: Parade. Plaça Vila; followed by DJs.

Algaida - 4.30pm: Parade. In the square.

Andratx - 5pm: Parade. From Passeig Son Mas.

Arenal - 3pm: Parade. From C. Miquel Costa i Llobera to Plaça de les Meravelles.

Arta - 7.30pm: Parade. From Plaça Pare Rafel Ginard Bauça to Plaça Conqueridor; followed by party at the covered market.

Banyalbufar - 11am: Party at Ses Escoles.

Binissalem - 4.30pm: Parade. From Plaça Constitució to Plaça Església.

Bunyola - 6pm: Parade. Plaça Andreu Estarellas; party till midnight with music from Disccovers.

Calvia - 4.30pm: Parade. Sports centre.

Campanet - 7pm: Parade. From Plaça Son Bordoi to Sant Victoria; 11pm: Party with Calipops and DJ. Plaça Major.

Campos - 3.30pm: Parade. From Plaça Tres Molins and Avda. Nicolau Fullana; followed by DJs, Plaça Estació.

Can Picafort - 4pm: Parade. From the library car park to Plaça Residencia.

Capdepera - 8pm: Parade. From C. Baltasar Covas to the sports centre; followed by DJs in the marquee.

Esporles - 5pm: Parade. To Placeta Jardinet.

Felanitx - 3.30pm: Parade. From Plaça Espanya.

Inca - 7pm: Parade. From C. Fra Juniper Serra to C. Miquel Duran.

Lloret de Vistalegre - 4.30pm: Parade. From Es Pou to Plaça Jaume I.

Llubi - Parade from C. Sant Feliu and C. Jaume I to Plaça Església.

Llucmajor - 4.30pm: Parade. From Passeig Jaume III.

Manacor - 4.30pm: Parade. From Passeig Na Camel-la to Plaça Ramon Llull; followed by party with DJs.

Mancor de la Vall - 11.30am: Sa Rueta children's parade with batucada. From Plaça Espanya; followed by entertainment.

Maria de la Salut - 4pm: Parade. From Escola Dalt to Plaça Mercat.

Montuiri - 4.30pm: Parade. Plaça Major.

Muro - 4.30pm: Parade. Plaça Comte d'Empúries; followed by DJ and music from Cirko.

Petra - 4pm: Parade. From Plaça Sa Creu to Plaça Ramon Llull.

Pollensa - 5pm: Parade. From Via Pollentia Gardens to Plaça Major.

Porreres - 5.30pm: Parade. From Plaça de n'Amengual.

Puerto Soller - 4pm: Parade. From C. Marina to Plaça Sa Torre; followed by tardeo party with music from Val Nou, Some People and DJs.

Puigpunyent (Galilea) - 7pm: Children's party, 9pm: Parade, followed by DJ.

Sa Pobla - 4pm: Parade. From Can Trò to Plaça Mercat.

Sant Joan - 4.30pm: Parade. From Plaça Pes dels Porcs to Plaça Constitució; followed by tardeo party with DJs.

Sant Llorenç - 7pm: Parade. Plaça Església.

Santa Eugenia - 4pm: Parade. Sports centre.

Santa Maria - 5.30pm: Parade. From Avda. Jaume III to Plaça Vila.

Santanyi - 4pm: Parade. Plaça Major; followed by DJs at the sports centre.

Selva - 5pm: Parade. From Pla de sa Font to Plaça Major; 10pm: Carnival ball at Es Centre.

Sineu - 4pm: Parade. Plaça Fossar; tardeo party with DJ from 8pm.

Son Servera - 7.30pm: Parade. From Avda. Constitució to Plaça Mercat; Carnival ball at 11pm.

Valldemossa - 11am: Parade. Plaça Cartoixa.

Vilafranca - 4.30pm: Parade. From C. Sequer to Parc Josep Maria Llompart; followed by party with DJs.

Sunday, February 19

Alcudia - 4pm: Parade. From the church car park.

Ariany - 3.30pm: Parade. Plaça Major; followed by children's entertainment.

Colonia Sant Jordi - 6pm: Parade. From C. Es Turo.

Deya - 12 noon: Parade. From Can Vallès to the Joan Mas Amphitheatre; paella, five euros - tickets from the town hall.

Lloseta - 3pm: Parade. From Avda. Cocó to Plaça Espanya.

Palma - 5pm: Parade. From La Rambla to Plaça Joan Carles I.

Porto Cristo - 4pm: Parade. From Plaça Ses Comes to Passeig Sirena.

Santa Margalida - 3.30pm: Parade. From C. Miquel Ordinas to Plaça Vila.

Ses Salines - 11am: Parade. From Escoles Velles.

S'Illot - 6pm: Carnival party with DJ. Plaça Llop.

Son Serra de Marina - 5pm: Parade. From Bar Sis Pins, Avda. del Talaiot.