Alcudia - 9.30pm: Dance on Passeig Pere Ventayol (market area); 10pm: 'L'home de vol vertical'. Theatrical production at the Roman Theatre, Pollentia.

Arta - 9pm: Marion Deprez (Belgian-born singer). Pares Franciscans Convent Cloister, C. Sant Antoni. Free.

Cala Llombards, Summer Fiestas - 6pm: Holi colours festival, food trucks. Plaça Nova.

Cala San Vicente, Summer Fiestas - 5pm: Children's water party. Cala Molins. 8pm: Procession with giants, bigheads, pipers, band of cornets and drummers. From Cala Barques. 9pm: Trempó salad and jazz. 20 euros. (Tickets had to be bought by August 18). By the old church.

Capdepera, Sant Bartomeu Fiestas - 11pm: Correfoc, Dimonis de Capdepera. From Plaça Sitjar.

Consell, Sant Bartomeu Fiestas - 7pm: Holi colours festival. Ses Escoles. 10.30pm: Orquestra Aquarius, After Suns, Tomeu Penya i Geminis, DJ. Plaça Major.

Deya, Deya Cultural 2022 - 8pm: Concert, Happy Cats. Belmond La Residencia Hotel. Free.

Felanitx, Sant Agustí Fiestas - From 7pm: Night of Art 22. Various locations. 8.30pm: Opening address; 10pm: Concert - Do Natural. Plaça Font de Santa Margalida. 11pm: Alvaro de Luna, Avalanx, Sara Reus, DJ. Sa Torre Municipal Park.

Magalluf, Summer Fiestas - 7pm: Children's games and disco. 8pm: Batucada. 9pm: Pa amb oli; Whatsapp or call 676 221 108. Two euros. 9pm: Flamenco dance and music.

Magalluf - 10pm: Fernandocosta (rap). Old Aquapark, Cami Porrassa. From 25 euros. mallorcalivemusic.com.

Petra - 9.30pm: Phonos Band Trio. Plaça Ramon Llull.

Pollensa, Pollensa Festival - 10pm: Camerata Salzburg, Janine Jansen (violin); Brahms, Bruckner, Mozart. Sant Domingo Cloister, C. Guillem Cifre de Colonya s/n. 24-35 euros. festivalpollenca.com.

Randa (Algaida) - 8.30pm: Ensemble Tramuntana; Grieg, Shostakovich and others. Inmaculada and Ramon Llull Church. Five euros.

Sa Coma-Son Curt (Andratx), Summer Fiestas - 9pm: Open-air dinner; 11pm: DJ and music. Sports centre.

Sant Joan, Sant Joan (Degollat) Fiestas - 6pm: Raising of banners, ringing of bells. 7pm: Whistlers, opening address. Town hall. 7.30pm: Departure of demons from the cultural centre and bigheads from the town hall. 10pm: Charanga music procession, Els Valencians. 11.30pm: Rock night. Bar Centro.

Santa Maria - 10pm: Lorena Bonnín (soprano), Carlos Bonnín (piano). Melcior Rosselló i Simonet School, Avda. Margalida Calafat. Free.

Ses Salines, Sant Bartomeu Fiestas - 9pm: Ses Salines Warrior competition. Plaça Major.

S'Illot, Summer Fiestas - 10am: Sandcastles contest. 6.30pm: Foam party. Plaça Llop. 10pm: Karaoke contest, music from the '70s to the '90s. On the beach.

Soller, Sant Bartomeu Fiestas - 6pm: Children's entertainment with Maria Bimbolles. L'Alameda. 8pm: Batucada Batu-al-món. C. Sa Lluna and Plaça Constitució. 11pm: O-Erra, Sa Cabra que Sopa and DJ. Plaça Constitució.

Valldemossa, Sant Bartomeu Fiestas - 6pm: Brutathló Valldemossina, obstacle race. Cor de Jesús.

Valldemossa - 8pm: Roger Pistola (Mallorcan singer-songwriter). Fundació Coll Bardolet, Via Blanquerna 4.

Saturday, August 20

Cala Llombards, Summer Fiestas - 9pm: Playback contest. Plaça Nova.

Cala San Vicente, Summer Fiestas - 7.30pm: Circ Art, circus act. By the old church. 10pm: Concert - Cap Pela (a cappella group). Cala Molins.

Can Picafort - 8pm: Urban music and talent festival. Avda. Santa Eulalia (sports centre). 10pm: Álvaro Chávez (tenor), Deborah Monserrat (piano). C. Marina, Son Bauló.

Capdepera, Sant Bartomeu Fiestas - 12 midday: Lunchtime party, Saxophone Deep House Project. Plaça Orient. 6.30pm: Sant Bartomeu Race (children), adults at 7pm. From Plaça Orient. Registrations, elitechip.net. 12 midnight: White party, DJ Juan Campos and others. Plaça Sitjar.

Consell, Sant Bartomeu Fiestas - 4pm: Water park. Ses Escoles. 10pm: Orquestra Reunits, Orquestra Barones. Plaça Pou. 10pm: Various DJs. Plaça Major.

Esporles - From 6pm: Tramuntana Festival, three stages; Mind Enterprises, Das Complex, Whitesquare and many others. Municipal park. 25 euros.

Estellencs, Sant Joan (Degollat) Fiestas - 10.30pm: DJs party. Plaça Triquet.

Felanitx, Sant Agustí Fiestas - 11pm: Buhos, Horabaixa, Maria Hein, O-Erra. Sa Torre Municipal Park.

Llucmajor, Sons de Nit - 9pm: Travis Birds (Spanish singer-songwriter). Sant Bonaventura Cloister, C. Fra Joan Garau 2. 20 euros. fonart.com.

Magalluf, Summer Fiestas - 8pm: Children's games. Bingo. 10pm: Open-air dinner, barbecues. 12 midnight: Flower Power Fiesta.

Maria de la Salut - 8.30pm: Catalina Sureda (violin), Lana Berakovic (cello). Possesió de Roqueta, C. Major 128. Free.

Montuiri, Sant Bartomeu Fiestas - 12 midnight: Montufesta with DJs. Es Dau.

Palma - 7.30pm: LaLiga Santander, Real Mallorca v. Real Betis. Visit Mallorca (Son Moix) Stadium, Cami dels Reis. 70-75 euros. rcdmallorca.es.

Palma - 8.30pm: Ensemble Tramuntana; Grieg, Shostakovich and others. Sant Francesc Cloister, Plaça Sant Francesc 7. 15 euros.

Palma - 9pm: Robe (Spanish rock singer, guitarist). Trui Son Fusteret, Cami Vell Bunyola. 38-40 euros. sonfusteret.com.

Sa Coma-Son Curt (Andratx), Summer Fiestas - 9pm: Sevillanes Andalusian dance; 11pm: Orquestra Vintage, Son Pericasses Band, Bosc, DJ. Sports centre.

Sant Joan, Sant Joan (Degollat) Fiestas - 10.30am: Children's water park. Plaça Constitució. 7pm: Gathering of young demons. Plaça Pes des Porcs.

Sant Joan - 9.30pm: Tanxugueiras (Galician folk-electronica fusion), Laura Lamontagne & Picoamperio. Santuari de Consolació, Polígon Joan Mas i Mates. 25 euros. lallunaenvers.cat.

Santa Ponsa - 9pm: Maia Planas (soprano), Pablo López (baritone), David Mohedano (piano). Santa Ponsa Cross. 15 euros.

Santanyi, Santanyi International Music Festival - 9pm: Manel Camp Quartet. S'Abeurador, C. Bernat Vidal i Tomàs. Free, bookings ticketib.com.

Ses Salines, Sant Bartomeu Fiestas - 8pm: Horse festival. From the town hall.

S'Illot, Summer Fiestas - 7pm: Evening fair, local products. Avda. Llop. 8pm: Hombres G, Valnou, DJs. Plaça Llop.

Sineu - 10pm: David Gómez, one piano and 200 candles. Finca Ca's Pianista, Ctra. Sineu-Ariany. From 30 euros. davidgomezpiano.com.

Soller, Sant Bartomeu Fiestas - 10.30am: Dance of bigheads, followed by procession with pipers and drummers. From the town hall. 4pm: Exhibition of vehicles, paragliders. Commercial port (Puerto Soller). 5pm: Children's water party. Camp d'en Maiol. 10pm: Bon Ball (folk); 12 midnight: Soller Power Fiesta and Summer Dance with DJs. (Music from the '70s to the '90s.). L'Alameda.

Valldemossa, Sant Bartomeu Fiestas - 11pm: Fenomenos Band, Mádona, Feeling. Plaça Cartoixa.

Sunday, August 21

Ariany, Mare de Déu d'Atotxa Fiestas - 7.30pm: Raising of banners, ringing of bells, firing of rockets. Pipers and demons. 8.30pm: Opening address. Plaça Església.

Cala San Vicente, Summer Fiestas - 9.30pm: Havaneres songs from Arpellots a Banda. Cala Molins. 12 midnight. Fireworks. From Maressar.

Campos - 9pm: Concert, Quatre de Cor. Sant Francesc de Paula Convent, C. Convent 2. Five euros.

Can Picafort - 9pm: Santa Margalida Band of Music, 'Bandarock Català' concert. C. Marina, Son Bauló.

Capdepera, Sant Bartomeu Fiestas - From 5pm: Tormenta electrònica, DJs. Swimming pool car park. 6pm: Children's entertainment. Plaça Orient, Plaça Sitjar.

Consell, Sant Bartomeu Fiestas - 11am: Popular games and races. Plaça Major. 7pm: The Hawaiians, Whisky Mamma and DJs. Plaça Pou. 9pm: Address for the fiestas, followed by folk dance with Galivança. Plaça Major.

Felanitx, Sant Agustí Fiestas - 9pm: Comedy night; Agustín El Casta, Trebucats. Sa Torre Municipal Park.

Magalluf, Summer Fiestas - 4pm: Children's water party, disco and foam.

Magalluf - 10pm: Jorge Drexler, Uruguayan singer-songwriter and Grammy and Oscar award-winner. Old Aquapark, Cami Porrassa. From 33 euros. mallorcalivemusic.com.

Montuiri, Sant Bartomeu Fiestas - 7pm: Mass for senior citizens, followed by tribute with the Montuiri Band of Music and Choir. Plaça Major.

Palmanyola - From 6pm: Tyson Fury, the Official After Party Tour. Son Amar, Ctra. Palma-Soller, km 10.8. 75-300 euros. sonamar.com.

Puerto Alcudia - 8pm: Lipstick Groove (rock). Off Avda. Pere Mas i Reus. 9pm: Hyde XXI, 'Inmorthia'; multidisciplinary show with rock music, holograms and more. Paseo Marítimo.

Puerto Andratx, Nits a la Fresca - 10pm: Morgana Jazz. Cala Fonoll beach. Free.

Sa Coma-Son Curt (Andratx), Summer Fiestas - 1pm: Paella, sweet pastries and salad contest; 4pm: Water party; 8pm: Foam party, followed by fire crackers. Sports centre.

Sant Joan, Sant Joan (Degollat) Fiestas - 7pm: DJs party, Oscar Romero and others. Santuari de Consolació.

S'Illot, Summer Fiestas - 12 noon: Paella 'world championship'. Avda. Pins. 7pm: Gathering of giants. By Pontet del Riuet.

Soller, Sant Bartomeu Fiestas - 11am: Craft beers. Five euros admission, incl. one drink. Can Dulce. 5pm: Children's water party. Camp d'en Maiol. 7pm: Adrenalin show - parasailing, paragliding, slalom. In the bay; 9pm: Final of psicobloc competition. (Puerto Soller). 9pm: Jazz duo; 10.30pm: Abba tribute. L'Alameda.

Valldemossa, Chopin Festival - 9.30pm: Martín García (piano); Bach, Chopin and others. Charterhouse. 15-30 euros. festivalchopin.com / ticketib.com.

Valldemossa, Sant Bartomeu Fiestas - 6pm: Children's Masterchef. Costa Nord.

MARKETS

FRIDAY: Algaida, s’Arenal, Binissalem, Can Picafort, Inca, Llucmajor, Maria de la Salut, Es Pont d’Inca, Puerto Alcudia, Son Carrió, Son Ferrer, Son Servera. In Palma: Rafal Nou (between the streets of Selva and ses Salines) and sa Vileta (Plaza de Tarent).

SATURDAY: Alaro, Algaida (second Saturday of the month), s’Arenal, s’Arraco, Arta, Badia Gran/Pedrafort (Llucmajor), Biniali, Buger, Bunyola, Cala Ratjada, Campos, Campanet, Can Picafort, Costitx, Esporles, Estellencs, s’Horta, Lloseta, Palmanyola, Portocolom, Puigpunyent, Santa Eugenia, Santa Margalida, Santa Ponsa , Santanyi, sa Rapita, Sencelles, Soller. In Palma the flea market in the Avenidas - April to October (Pere Garau, Santa Catalina (C/de Soller), and an ecological market at Plaza Bisbe Berenguer de Palou, Son Ferriol and Son Fuster Vell.

SUNDAY: Alcudia, Consell (car boot sale), Felanitx, Inca, Llucmajor, Marratxi - Poligono (flea markets), Muro, Pollensa, Porto Cristo, Sa Pobla, Santa Maria del Camí and Valldemossa. Palma: Plaza de la Verge del Miracle (1st Sunday of every month).



HOURS: Open from 8am to 1pm