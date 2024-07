The last weekend of July and the fiestas just keep on coming. This weekend we have fiestas of Santa Anneta, Sant Jaume, Santa Aina i Sant Joaquim, Sant Abdon and Sant Senen, Sant Feliu, Sant Domingo, Santa Eugenia, La Beata, La Patrona in Pollensa and summer fiestas in Cala Millor, Sa Coma, Son Serra de Marina, Colonia de Sant Jordi and Paguera. Also pently of summer concerts and music festivals across the island.

Sister Sledge will be at Port Adriano on Sunday. Friday, July 26 Algaida , Santa Anneta Fiestas - 11am: Jewel races; 10.30pm: Tribute to Spanish pop group Mecano, followed by fire crackers. Sa Plaça.

Arta - 9pm: Art Vocal Ensemble, chamber orchestra; Antoni Lliteres, Los Elementos. At the church. Donations.

Binissalem , Sant Jaume Fiestas - 10pm: Orquestra Galatzó, La Decada Prodigiosa. Plaça Església.

Cala Millor , Summer Fiestas - 8pm-4am: Torra Rock 2024; Mateu Vidal, Underdog and others. On the beach.

Camp de Mar , Santa Aina i Sant Joaquim Fiestas - 8pm: Aperitifs. Villa Real Apartments terrace. 9pm: Ball de bot; Aires d'Andratx. On the streets.

Inca , Sant Abdon and Sant Senen Fiestas - 4pm: Artisan market. C. Major, C. Comerç. 7pm: Folk dance with Cofre Antic. Plaça Llibertat. 8pm: Los 40 Summer Live. General Luque Quarter. 10pm: Reunits, Duet Melodies. Plaça Llibertat.

Llubi , Sant Feliu Fiestas - 8.30pm: Children's treasure hunt; adults at 11pm. Plaça Església.

Magalluf - 10pm: Sacro by Mëstiza (Spanish female DJs). Old Aquapark, Cami Cala Figuera, Magalluf; 29-45 euros; esjardimallorca.com.

Paguera , Summer Fiestas - 8pm: Al fresco dinner, music from Flamenca Alma. 10.30pm: Music from Isla Granà followed by DJ. Plaça Torà.

Paguera - 8.30pm: Calvia Choir, 'Cosi fan tutte'. Paguera Auditorium, C. Pins 17. Free, bookings cultura@calvia.com and 971 139 181. (Also Sunday, 7.30pm.)

Palma - 8pm: Encontres Orquestrals de les Illes Balears, Mahler's Fifth Symphony. Palma Conservatory, C. Alfons el Magnànim 64. 15 euros.

Palma - 8.30pm: SimfoVents Palma; Barberán, Ferrero, Reed and others. Bellver Castle. Three euros. palmacultura.cat.

Palma - 9pm: Deya International Music Festival; Gino Castelli (vocals), Camerata Deia, concert with Italian themes. Fundació Bartolomé March, C. Palau Reial 18. 30 euros. dimf.com.

Pollensa , La Patrona Fiestas - 2pm: Firing of rockets and ringing of bells to announce the fiestas; Soldà Band of Cornets. Plaça Monti-Sion. 7.30pm: Street procession - band of cornets and drummers. 10pm: Opening address, concert by the Pollensa Band of Music. Sant Domingo Cloister.

Porreres - From 6.30pm: Mobofest 2024. Parc de n'Hereveta. SOLD OUT (Also Saturday).

Portocolom , Sant Jaume Fiestas - 10pm: Children's demons correfoc; 11pm: Correfoc; Espiadimonis, followed by fireworks at midnight. Plaça Corso.

Sa Coma , Summer Fiestas - 8pm: Tapas from different countries; 8.30pm: Dimonis Kinfumfà and Batucada Kintrofà; 9.30pm: Orquestra Aquarius, Mojinos Escozios, La Canción del Verano. Avda. Primavera.

Sa Pobla, Sant Jaume Fiestas - 8pm: Folk dance; Marjal en Festa, Sa Torre (Manacor). Plaça Major.

Son Serra de Marina , Summer Fiestas - 5pm: Holi colours festival, DJ Oscar Romero. By the municipal offices. 10.30pm: Banda Dry Eyes and DJs. Plaça Església.

Valldemossa , La Beata Fiestas - 10pm: Fashion show. Costa Nord.

Vilafranca, La Beata Fiestas - 6pm: Departure of the demon (and then chase) with bigheads and pipers. Plaça Major. Followed by children's party. Plaça Tomeu Penya. 11.30pm: Beatisò 2024; Batukadell and Vilatukada batucada drummers. Plaça Tomeu Penya to Plaça Major. 12 midnight: AfterSuns, IPops, DJ. Plaça Major. Holi colours festival in Son Serra de Marina. Saturday, July 27 Algaida , Santa Anneta Fiestas - 8.30pm: Line dance. Sa Plaça.

Ariany - From 6pm: Fira Nocturna; gastronomy, artisan, local business and various folk dance groups.

Binissalem , Sant Jaume Fiestas - From 10.30am: Sa Batummm day of cultural activities; 9pm: Food trucks, bar and concert. Plaça Església.

Binissalem - 9pm: Maria José Cardona (vocals, guitar), Miquel Brunet (piano), Eduard Riera (violin), Lluis García (drums). Casa Llorenç Villalonga, C. Bonaire 25. 15 euros. lallunaenvers.cat.

Cala Millor , Summer Fiestas - 8pm-3am: White Neon party; DJs. On the beach. 9pm: Benefit pa amb oli. Plaça Eureka. 12 euros, tickets from the tourist information office and elsewhere.

Camp de Mar , Santa Aina i Sant Joaquim Fiestas - 7.30pm: Children's entertainment; 9pm: Music from Alma Flamenca Calvia, followed by Coberboss. Avda. Gabriel Covas Alemany.

Colonia Sant Jordi, Summer Fiestas - 7pm: Summer night market and music; 9pm: Fashion parade; 9.30pm: La Movida Band and DJ. Avda. Primavera.

Deya - 9pm: Deya International Music Festival; MAAG (pop rock). Mirador del Cementerio. 20 euros. dimf.com.

Inca , Sant Abdon and Sant Senen Fiestas - 8pm: Horse show. Plaça de Toros. 8.30pm: Folk dance groups. Plaça Espanya. 10pm: Tren de Mitjanit, Anegats, DJ. Plaça Mallorca.

Lloret de Vistalegre , Sant Domingo Fiestas - 5.30pm: Farmers' 'Olympiad'. Baix de Sa Riba.

Llubi , Sant Feliu Fiestas - 11pm: AfterSuns, .Cat, DJs. Plaça Església.

Magalluf - 10pm: Rozalén (Spanish pop). Old Aquapark, Cami Cala Figuera, Magalluf; 32-55 euros; esjardimallorca.com.

Paguera, Summer Fiestas - 8pm: DJ Black Julius. 10pm: Music from Versionados. 12 midnight: Music from Gin Tonics. 2am: DJ Xisqueta. Plaça Torà. Copa del rey Mapfre Regatta on the bay of Palma. Palma - Copa del Rey Mapfre Regatta. Real Club Náutico de Palma. regatacopadelrey.com. (Until August 3.)

Palma - 8.30pm: Balearic Chamber Orchestra, Orfeó Balear choir, Paula Riera and Mar Vives (sopranos), Ilich Bermúdez. Monti-Sion Cloister, C. Monti-Sion 22. SOLD OUT.

Palma - 9pm: Cap Pela (a cappella vocal group). Sant Francesc Basilica, Plaça Sant Francesc. 20 euros. ticketib.com.

Playa de Muro , Summer Fiestas - 10pm: Miquel Tortell Choir plus five-piece band; music from the 70s. By the municipal offices.

Pollensa , La Patrona Fiestas - 7.30pm: Children's pirate entertainment. Plaça Ca les Monnares. 11pm: Hey Joe, Grup Eva, ODS, DJ. Plaça Major.

Pollensa - 10pm: 'Elles'; Jordan Boyd, Sara Reus, Clodine. Benefit for the Afama Parkinson's project. Sant Domingo Convent Cloister, C. Guillem Cifre de Colonya. 15 euros; ticketib.com.

Porto Cristo - 10pm: Jansky (electronica). Caves of Drach, Ctra. de les Coves. Pay as you wish; benefit.

Portocolom , Sant Jaume Fiestas - 9pm: Folk music and dance with Abeniara. Plaça Corso. 11pm: Tributes - Queen and Fito y Fitipaldis - plus DJ. Sa Bassa Nova.

Sa Coma , Summer Fiestas - 10pm: Grup Eva, Avalanx and DJs. Avda. Primavera roundabout.

Santa Eugenia , Santa Eugenia Fiestas - 4.30pm: Sa Creueta; gathering of groups; 5pm: Procession with Els Forasters xaranga; 6pm: 'Olympiad'. Ses Escoles.

Santanyi , Sant Jaume Fiestas - 10pm: Orquestra Oasis, Marga Pocovi and Biel Tous; 12 midnight: Xanguito, La Canción del Verano, Borja and DJs. Sports centre.

Sineu - 8.30pm: Sineu International Festival of Music; Palma Groove Project. Sant Francesc Cloister, C. Sant Francesc 10. Five euros. festivalmusicasineu.com.

Son Serra de Marina , Summer Fiestas - 9am: Swim from Son Bauló. 9.30pm: Al fresco dinner, comedy from Madó Pereta, music from Naipes. Plaça Església.

Valldemossa , La Beata Fiestas - 6pm: Procession by Montuiri Band of Music and Valldemossa Band of Music. 7.30pm: Mass and solemn procession with the image of Santa Catalina Thomàs.

Vilafranca, La Beata Fiestas - 7.30pm: Dance of Cavallets. From Ca Sa Vestidora to church and Plaça Major. 8.30pm: Mass and songs of joy for La Beata. 11.30pm: La Canción del Verano, Tarraco Surfers, DJ. Plaça Major. La Beata in Villafranca carriage procession. Sunday, July 28 Binissalem , Sant Jaume Fiestas - 7pm: Folk dance with Brocalet. Plaça Església. 9pm: Theatre, Boeing Boeing. Escola Graduada. 11pm: Correfoc; Dimonis Fil-loxera de l'Infern, followed by pyromusical fireworks at midnight. Sports centre.

Cala Millor , Summer Fiestas - 8.30pm: Flamenco dance with Casa de Andalucía de Son Servera. Plaça Eureka.

Colonia Sant Jordi , Summer Fiestas - 7pm: Holi colours festival. Plaça Pou d'en Verdera. 7.30pm: Swing dance party. Passeig Colonia Sant Jordi.

Inca , Sant Abdon and Sant Senen Fiestas - 8pm: Horse show. Plaça de Toros.

Inca - 9pm: IncaJazz; Highland Project. Sant Domingo Cloister, Avda. Germanies. Free.

Llubi , Sant Feliu Fiestas - 5pm: Motoretada; motorcycles, mobylettes, music; 7pm: Children's entertainment; 10pm: Tribute to Abba. Plaça Església.

Paguera, Summer Fiestas - 4pm: Children's party with water castles. 8pm: Children's foam party plus DJ. 10pm: DJ Jaume Colombas. Plaça Torà. Ricky Martin will be at Son Fusteret in Palma. Palma - 10pm: Ricky Martin. Trui Son Fusteret Showground, Camí Vell Bunyola. 70-273 euros. sonfusteret.com.

Pollensa , La Patrona Fiestas - 5.30pm: Gathering of giants and then procession at 6pm. Via Pollentia to Joan March Gardens. 7pm: Treasure hunt. Plaça Ca les Monnares. 9pm: Comedy with Agustin El Casta. Sant Domingo Cloister. Benefit event,

, La Patrona Fiestas - 5.30pm: Gathering of giants and then procession at 6pm. Via Pollentia to Joan March Gardens. 7pm: Treasure hunt. Plaça Ca les Monnares. 9pm: Comedy with Agustin El Casta. Sant Domingo Cloister. Benefit event, 23 euros, tickets from Club Pollença and elsewhere. 9.30pm: Folk music and dance with Ballugall. Plaça Major. Port Adriano - 10pm: Port Adriano Music Festival; Sister Sledge. 50-80 euros. portadrianomusic.es.

- 10pm: Port Adriano Music Festival; Sister Sledge. 50-80 euros. portadrianomusic.es. Portocolom , Sant Jaume Fiestas - 7pm: Art and artisan night. Plaça Corso. 10pm: Albert Guinovart (piano) and four voices, Felanitx Band of Music. Sa Bassa Nova.

, Sant Jaume Fiestas - 7pm: Art and artisan night. Plaça Corso. 10pm: Albert Guinovart (piano) and four voices, Felanitx Band of Music. Sa Bassa Nova. Sa Coma , Summer Fiestas - 9pm: Free Soul Dance Center. Avda. Primavera roundabout.

, Summer Fiestas - 9pm: Free Soul Dance Center. Avda. Primavera roundabout. Santa Eugenia , Santa Eugenia Fiestas - 6.45pm: Ringing of bells, raising of banner. 7pm: Opening address; 7.30pm: Pastries. Plaça Bernat de Santa Eugenia.

, Santa Eugenia Fiestas - 6.45pm: Ringing of bells, raising of banner. 7pm: Opening address; 7.30pm: Pastries. Plaça Bernat de Santa Eugenia. Santanyi , Sant Jaume Fiestas - 7pm: Holi colours festival. Sports centre.

, Sant Jaume Fiestas - 7pm: Holi colours festival. Sports centre. Santanyi - 9pm: Antonio Flores and Antonio Vega; cancer benefit concert. Teatre Principal, C. Bisbe Verger 38. Ten euros.

- 9pm: Antonio Flores and Antonio Vega; cancer benefit concert. Teatre Principal, C. Bisbe Verger 38. Ten euros. Son Serra de Marina , Summer Fiestas - 11am: Release of ducks and duck swim. Small beach. 10pm: Ball de bot with Es Revetlers and the Santa Margalida School of Ball de Bot; 12 midnight: Fireworks. Plaça Església.

, Summer Fiestas - 11am: Release of ducks and duck swim. Small beach. 10pm: Ball de bot with Es Revetlers and the Santa Margalida School of Ball de Bot; 12 midnight: Fireworks. Plaça Església. Valldemossa , La Beata Fiestas - 9am: Procession by the Montuiri Band of Music. 10.45am: La Beateta, angels, heiress and maidens of honour leave the town hall for the church. 11am: Solemn mass. 6.30pm: Concert by the Montuiri Band of Music. Costa Nord. 9.30pm: The "triumphal carriage" sets out accompanied by peasants' carriages, pipers and bands of music.

, La Beata Fiestas - 9am: Procession by the Montuiri Band of Music. 10.45am: La Beateta, angels, heiress and maidens of honour leave the town hall for the church. 11am: Solemn mass. 6.30pm: Concert by the Montuiri Band of Music. Costa Nord. 9.30pm: The "triumphal carriage" sets out accompanied by peasants' carriages, pipers and bands of music. Vilafranca, La Beata Fiestas - 6pm: Final departure of the demon with bigheads and pipers. From Plaça Major. Followed by children's water party. At the sports centre. 9pm: Concert - Mariachi Mallorcatitlan; 10pm: Folk dance, Ball Pla (Vilafranca del Penedes, Catalonia) and Aires Vilafranquins. Plaça Major. 11pm: Beatifoc; Correfoc, Boiets and Boietons de Foc de Vilafranca, Diables de Vilafranca del Penedes (Catalonia). From Plaça Major. Followed by Sa Revolta party.