This weekend in Mallorca offers a variety of events. On Friday, enjoy music, processions, and traditional dances in Andratx, Arta, Cala d'Or, and Cala Millor. A highlight is the Moors and Christians reenactment in Pollensa, featuring processions and fireworks. Campos and Can Picafort will host art nights and performances, while Colonia Sant Jordi and Lloret de Vistalegre offer DJ events. Saturday features parties and concerts in Alaro, Arta, and Campos, with notable performances in Llucmajor, Magalluf, and Palma. Sunday’s highlights include folk dances in Alaro, acrobatics in Arta, and fireworks in Colonia Sant Jordi. Various towns will also host markets, sports, and family-friendly activities.

Cap Rocat Festival is this weekend. Friday, August 2 Andratx , Mare de Déu dels Àngels - 7.30pm: Andratx pipers, band of music and Ses Madones. Procession from the sports centre. 8.45pm: Floral offer and Balanguera hymn. Plaça Pou. 9pm: Sermon of the Moors. At the church. 9.45pm: Música Nostra (traditional Mallorcan). Plaça Espanya.

Llucmajor, Santa Candida Fiestas - 6pm: 'Farmers' procession, pipers, raising of the banner, ringing of bells. Passeig Jaume III. 9.30pm: Pepe Viyuela (actor), Luis Santana (baritone), Francesc Blanco (piano). Sant Bonaventura Cloister. euroclassics.es. Llucmajor - 9.30pm: Cap Rocat Festival; Balearic Symphony Orchestra, Sondra Radvanovsky (soprano), Jonas Kaufmann (tenor), Cap Rocat Festival Choir, tribute to Puccini. Hotel Cap Rocat, C. Enderrocat. 75-240 euros. festivalcaprocat.com.

Pollensa, La Patrona Fiestas - 5am: Alborada wake-up in Plaça Major and streets. 8.30am: Alborada at Cala Molins, Cala San Vicente. 9.15am: Alborada in Plaça Miquel Capllonch, Puerto Pollensa. 11am: Mass and dance of offer by the Cossiers. Mare de Déu dels Àngels Church. 12.15pm: Dance by the Cossiers. Plaça Major. 12.45pm: Pollensa Band of Music. Monti-sion Church. 1.30pm: Aperitif for everyone. At the town hall. 5pm: Procession by the Soldà troupe of cornets and drummers. 5.30pm: Procession with the image of La Patrona. 7pm: Moors and Christians. Plaça Almoina and streets. 9.30pm: Thanksgiving (Tedèum by Miquel Tortell), Song of joy by Miquel Costa i Llobera, Interpretation of the Alborada and "Visca Pollença" by the band of music. Plaça Major. 11.30pm: Fireworks. By the Roman Bridge.

Sineu, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 9pm: Music night. Plaça Fossar; Old time dance. Sineu Secondary School. Annual walk from Palma to Lluc monastery. Saturday, August 3

Arta, Sant Salvador Fiestas - 12 noon: Vermouth, Arta Band of Music. Plaça Ajuntament. 7pm: Inflatable castles; 8pm: Trampolining and acrobatics demonstrations. Sports centre. 9.30pm: Line and ballroom dance. Plaça Conqueridor. 9pm: Lanterns walk. Na Batlessa.

Sineu, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 7.30pm: Address for the fiestas. Sant Francesc Cloister. 9.30pm: Xerefusió concert,; pipers and others. Sa Quintana Centre. Valldemossa - 9.30pm: Valldemossa Chopin Festival; Dinara Klinton, Chopin and others. 15-30 euros. festivalchopin.com / ticketib.com.