The Sant Roc, Mare de Déu d'Agost, and Summer Fiestas from August 12 to August 15 feature a variety of events across Mallorca. Highlights include concerts, artisan markets, folk dances, children's activities, and performances such as line dancing, comedy shows, and musical tributes. Specific events include foam parties, sandcastle contests, judo demonstrations, and traditional games. Festivities span several towns including Alaro, Caimari, Cala d'Or, Cala Ratjada, Campos, Can Picafort, El Toro, Pollensa, Porreres, Puerto Pollensa, Puigpunyent, Sant Llorenç, S'Illot, Sineu, and Palma, culminating in fireworks and concerts.

Alaro, Sant Roc Fiestas - 9pm: Concert - Orfeó d'Alaro choir. At the church.

Caimari, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 12 midnight: The soapy pine. Plaça Major.

Cala d'Or, Santa Maria del Mar Fiestas - 6pm-midnight: Artisan market; 9pm: Ballroom and Latin dance. Plaça Costa.

Cala Ratjada, Sant Roc Fiestas - 9pm: Line dance. Plaça Pins.

Cala Sant Vicenç, Summer Fiestas - 8pm: Folk dance with Aires de la Cala. Cala Molins.

Campos, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 9pm: Folk dance with Brot de Taparera. Plaça Sa Creu.

Can Picafort, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 7pm: Sandcastle contest. In front of Bar La Santa. 9.15pm: Foam party with DJ. Plaça Cervantes. 10pm: Comedy with Rubén García. Plaça Marina.

El Toro, Summer Fiestas - 8.30pm: Senior citizens dinner and party. Plaza Europa.

Pollensa - 8.30pm: Music in the Streets. Plaça Seglars.

Porreres, Sant Roc Fiestas - 6.30pm: Pony and horse rides. Plaça de n'Amengual. 11pm: Nit de Por (terror night). Plaça Vila.

Puerto Pollensa - 8.30pm: Music in the streets. Tourist information office.

Puigpunyent, Mare de Déu d'Agost / Sant Roc Fiestas - 10pm: Playback contest. Plaça Ajuntament.

Sant Llorenç, Sant Llorenç Fiestas - 11pm: Night race followed by DJ party. Plaça Ajuntament.

S'Illot, Summer Fiestas - 7pm: Judo. Plaça Mollet. 8pm: Llevant i Pla de Mallorca Youth Orchestra. At the church. 9.30pm: Lanterns procession from Pont del Riuet.

Sineu, Mare de Déu d'Agost Fiestas - From 9am: The Mucada. Puig de Reig to start with, then the centre of the village all day.

Tuesday, August 13

Alaro, Sant Roc Fiestas - 8pm: Bingo. Plaça Vila.

Caimari, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 11pm: Caimari beach festival with DJs. Plaça Major.

Cala d'Or, Santa Maria del Mar Fiestas - 6pm-midnight: Artisan market. Plaça Costa. 6.30pm-9.30pm: Children's play area. Plaça Pinar.

Cala Ratjada, Sant Roc Fiestas - 5pm: Children's water games and attractions, followed by foam party (8pm). Plaça Pins.

Campos, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 6pm: Children's water party. Sports centre car park.

Can Picafort, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 8pm: Fashion parade. Plaça Marina. 10pm: Aladdin musical. Plaça Cervantes.

El Toro, Summer Fiestas - 6pm: Toro bravo. 8.30pm: Ball de bot folk dance. 11.30pm: Music from Charlie Eme.

Muro - 10pm: Sa Riba Folk; Arpellots Havaneres Band. Can Massanet, Passeig Sa Riba. Free.

Palma - 9pm: Ballet de Kiev, Swan Lake. Palma Auditorium, Paseo Marítimo 18. 46-49 euros. auditoriumpalma.com. (Also Wednesday, 8pm.)

Palma - 9pm: Sons de Nit 2024; Los Aurora (flamenco jazz with dance). Bellver Castle. 20-35 euros. fonart.com / palmacultura.cat.

Palma - 9.30pm: Cinema a la fresca. Outdoor cinema with the screening in English of Nightmare Alley. Parc de Ses Estacions. Free.

Porreres, Sant Roc Fiestas - 6.30pm: Bigheads, young demons, folk dancers, giants and pipers. From the town hall. 7pm: Summer Carnival. Plaça de n'Amengual.

Puigpunyent, Mare de Déu d'Agost / Sant Roc Fiestas - 11am: Jewel races. Sa Travessia. 7pm: Tomato competition; 7.30pm: Tortilla and sweet pastries competition. 9.30pm: Trempó salad.

Sa Pobla - 10pm: Sa Pobla Jazz Festival; Irene Reig (sax, flute) & The Bop Collective. Parc Can Cirera Prim. 10 euros. sapobla.cat.

Sant Llorenç, Sant Llorenç Fiestas - 7pm: Children's entertainment with Ses Burballes. Plaça Església. 10pm: Retro party; Los Brindis, La Movida Band, DJ Xema Sánchez. Plaça Ajuntament.

Sencelles, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 10pm: Concert - Duo Yemenjá. Camp del Bisbe cave.

S'Illot, Summer Fiestas - 5pm: S'Illot Olympiad. On the beach. 9pm: Prawn barbecue. Avda. Pins. Tickets from the tourist information office.

Sineu, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 6.30pm: Monster show, family entertainment; 8.30pm: Bingo. Plaça Fossar.

Wednesday, August 14

Alaro, Sant Roc Fiestas - 10.30pm: La Tinbrass Band, Ves-hi Tu, DJ Juan Campos. Plaça Vila.

Caimari, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 9.30pm: Al fresco dinner; 11.30pm: Line dance. Plaça Major.

Cala d'Or, Santa Maria del Mar Fiestas - 6pm-midnight: Artisan market; 10.30pm: Coldday (Coldplay tribute), Grup Eva and DJ. Plaça Costa.

Cala Ratjada, Sant Roc Fiestas - 9.30pm: Concert - Bàrbara Femenias and Maria Antònia Gomis. Cap Vermell Centre.

Cala Sant Vicenç, Summer Fiestas - 7.30pm: Pallasso Flopi (clown); 8.30pm: White party, line and ballroom dance. Cala Molins.

Campos, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 6.30pm: Soapy pole, tug o' war. Plaça Major. 7.30pm: Xaranga procession. Plaça Major to Plaça Sa Creu. 8pm: My Start and DJ. Plaça Sa Creu. 10pm: Orquestra Oasis and DJ. Plaça Can Pere Ignasi. 11.30pm: DJs. Plaça Sa Creu.

Can Picafort, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 6pm: Flower power procession. From by Hotel Dunes Platja. 8pm: Flower power kids party; 9pm: Canpicafornia, various bands. Plaça Cervantes.

Deya - 9pm: Deya International Music Festival; Jinfang Tan (piano), Chopin. Son Marroig, Ctra. Valldemossa. 30 euros. dimf.com.

El Toro, Summer Fiestas - 7.30pm-10pm: Pre-party; 10pm-4am: Full color party; DJ, show, drag queen and more. Plaza Europa.

Magalluf - 6pm-1am: La Fiesta del Verano; various artists. Old Aquapark, Cami Cala Figuera. 10-15 euros. entradium.com.

Montuiri, Sant Bartomeu Fiestas - 10am: Raising of banners and ringing of bells. 8.30pm: Opening address. At the church. 9.30pm: Al fresco dinner and playback contest. (Registrations by August 9). Plaça Major.

Palma - 8pm: Capella de la Seu choir; celebration of Mare de Déu Morta (Assumption). Palma Cathedral. Free.

Porreres, Sant Roc Fiestas - 11pm: Pél de Gall, Laura Pellicer and others. Parc de n'Hereveta, Camí Marina 29. Free.

Puerto Pollensa - 8.30pm: Music in the streets. Plaça Miquel Capllonch.

Puerto Portals - 6pm-midnight: The Sunset Market. (Also Thursday.)

Puigpunyent, Mare de Déu d'Agost / Sant Roc Fiestas - 6pm: Zumba and urban dance. L'Escola. 11pm: Enrockats, Lola's, Duo California and DJs. Plaça Ajuntament.

Sant Llorenç, Sant Llorenç Fiestas - 5pm: Sa Granotada battle. Starts from Espai 36. 9pm: Cirko, Madison and others. Plaça Ajuntament.

Sencelles, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 7pm: Concert - Petra Band of Music; tribute to senior citizens. Plaça Vila. 11pm: Fireworks. Sports centre. 11.30pm: AfterSuns, Disccovers, DJs. Plaça Vila.

S'Illot, Summer Fiestas - 10am: Children's traditional games. Plaça Mollet. 9pm: Bingo. Plaça Llop.

Sineu, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 7.30pm: Pipers procession in the streets. 9pm: Pipers. Plaça Fossar. 12 midnight: Fireworks. 12.20am: Anegats, Valnou and DJs. Plaça Fossar.

Soller - 9pm: Movie night under the stars. Screening in English of Moonrise Kingdom. Hotel Corazon. Carretera de Deìa, km 56,7. Tickets from 35 euros. cinemaparadiscomallorcacom.

Valldemossa, Mare de Déu d'Agost - 7.30pm: Mass and procession of the crests.

Valldemossa, Sa Marina Fiestas - 9pm: Sardine barbecue and havaneres songs from Arpellots. Sa Marina beach.

Thursday, August 15

Alaro, Sant Roc Fiestas - 7pm: Floats parade. 10.30pm: DJ party. Plaça Vila.

Alcudia - 7pm: Concert for Mare de Déu d'Agost; Alcudia Band of Music. Passeig Mare de Déu de la Victoria.

Caimari, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 6pm: Pipers procession. 7pm: Mass, followed by tribute to senior citizens; Aires de Muntanya folk dancers. Church and Plaça Major. 10.30pm: Comedy with Madó Pereta. Plaça Major.

Cala d'Or, Santa Maria del Mar Fiestas - 6pm-midnight: Artisan market. Plaça Costa. 6pm: Solemn mass, dance of offer, procession with the image and flotilla from 7pm. 10pm: Concert - Valnou. Plaça Costa. 11.55pm: Fireworks.

Cala Sant Vicenç, Summer Fiestas - 8.30pm: Xarim Artesté (singer-songwriter). Cala Barques mirador.

Campos, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 10.30am: Batucada, pipers, Pinyol Vermell bears and bigheads. Plaça Major. 11am: Jewel races. C. Creu. 8pm: Mass, dance of offer, dance of the cossiers. 12 midnight: Fireworks. Camp de ses Forques. 12.30am: Tribute act, Si bastasen un par de canciones. Plaça Sa Creu.

Can Picafort, Mare de Déu d'

, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 12 noon: Duck release and swim. 8pm: Solemn mass, dance of offer. 12 midnight: Pyromusical fireworks display. Plaça Cervantes. El Toro , Summer Fiestas - 8pm: Mass, followed by procession with pipers. 10.30pm: Music for the end of the fiestas.

, Summer Fiestas - 8pm: Mass, followed by procession with pipers. 10.30pm: Music for the end of the fiestas. Magalluf , Summer Fiestas - 12 noon: Mass, dance of offer, ball de bot.

, Summer Fiestas - 12 noon: Mass, dance of offer, ball de bot. Magalluf - 10pm: Viva Suecia (indie rock). Old Aquapark, Cami Cala Figuera. 36-55 euros. esjardimallorca.com. The cossier dancers celebrate Sant Bartomeu fiestas in Montuiri. Montuiri , Sant Bartomeu Fiestas - 6.30pm: Departure of the cossier dancers and demon. Plaça Major.

, Sant Bartomeu Fiestas - 6.30pm: Departure of the cossier dancers and demon. Plaça Major. Palma - 9pm: Jazz Palma Festival 2024; Rita Payés and Xavi Torres. Bellver Castle. 20 euros. palmacultura.cat.

- 9pm: Jazz Palma Festival 2024; Rita Payés and Xavi Torres. Bellver Castle. 20 euros. palmacultura.cat. Pollensa - 8.30pm: Music in the streets. Plaça Major.

- 8.30pm: Music in the streets. Plaça Major. Porreres , Sant Roc Fiestas - 8pm: Eucharist. 9pm: Concert - Joan Martorell Filharmònic. Auditorium. 10.30pm: Morgana Jazz. Plaça Vila.

, Sant Roc Fiestas - 8pm: Eucharist. 9pm: Concert - Joan Martorell Filharmònic. Auditorium. 10.30pm: Morgana Jazz. Plaça Vila. Puigpunyent , Mare de Déu d'Agost / Sant Roc Fiestas - 5pm: Classic cars and bikes. Sa Travessia. 10pm: Comedy night with Jaime Gili and Xavi Canyelles. Plaça Ajuntament.

, Mare de Déu d'Agost / Sant Roc Fiestas - 5pm: Classic cars and bikes. Sa Travessia. 10pm: Comedy night with Jaime Gili and Xavi Canyelles. Plaça Ajuntament. Sa Pobla - 8.30pm: Sa Pobla Jazz Festival; Toni Rian Trio (piano, double bass, drums). Can Verdal, C. Curt 4. Free. sapobla.cat.

- 8.30pm: Sa Pobla Jazz Festival; Toni Rian Trio (piano, double bass, drums). Can Verdal, C. Curt 4. Free. sapobla.cat. Sant Llorenç , Sant Llorenç Fiestas - 8pm: Granots d'Or; short films contest. Plaça Ajuntament.

, Sant Llorenç Fiestas - 8pm: Granots d'Or; short films contest. Plaça Ajuntament. Sencelles , Mare de Déu d'Agost Fiestas - 6pm: Procession by pipers. 7pm: Solemn mass, dance of offer, followed by refreshments and jewel races. 10.30pm: Theatre. Ses Escoles, followed by fire crackers.

, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 6pm: Procession by pipers. 7pm: Solemn mass, dance of offer, followed by refreshments and jewel races. 10.30pm: Theatre. Ses Escoles, followed by fire crackers. S'Illot , Summer Fiestas - 7pm: Mass. 9pm: Ball de bot; Es Revetlers and Jai de sa Barraqueta. Plaça Llop.

, Summer Fiestas - 7pm: Mass. 9pm: Ball de bot; Es Revetlers and Jai de sa Barraqueta. Plaça Llop. Sineu , Mare de Déu d'Agost Fiestas - 10.30am: Pipers procession in the streets. 12 noon: Traditional races. Camp Pineta. 8pm: Solemn mass, dance of offer. 10.30pm: Dance with Orquestra Calypso. Plaça Fossar.

, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 10.30am: Pipers procession in the streets. 12 noon: Traditional races. Camp Pineta. 8pm: Solemn mass, dance of offer. 10.30pm: Dance with Orquestra Calypso. Plaça Fossar. Valldemossa - 6pm: MAAD; Artisan, art and design market. Plaça Cartoixa.