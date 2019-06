Today's weather and forecast. 19-06-2019

Today the temperatures are on a rise. Below are the current temperatures showing at mid afternoon in the Balearics.

Maximum Temperatures

Sa Pobla.................................. 30.7 degrees Centigrade

Formentera.............................. 27.3 degrees Centigrade

Palma, airport.......................... 26.1 degrees Centigrade

Minorca, airport........................ 25.6 degrees Centigrade

Portocolom............................... 25.4 degrees Centigrade

Minimum Temperatures

Palma, university...................... 11.8 degrees Centigrade

Palma, airport........................... 12.8 degrees Centigrade

Ciutadella, Cala Galdana......... 13.8 degrees Centigrade

Llucmajor.................................. 15.3 degrees Centigrade

Minorca, airport........................ 15.5 degrees Centigrade

Wind Speed (km/h)

Portocolom....................................................... 29 (km/h)

Minorca, airport................................................ 23 (km/h)

Ibiza, airport...................................................... 19 (km/h)

Sa Pobla........................................................... 18 (km/h)

Santanyi........................................................... 15 (km/h)

Gusts (km/h)

Portocolom....................................................... 36 (km/h)

Sa Pobla........................................................... 35 (km/h)

Minorca, airport................................................ 33 (km/h)

Ibiza, airport...................................................... 30 (km/h)

Santanyi........................................................... 28 (km/h)