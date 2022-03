With fuel prices going through the roof, some service stations are cheaper than others in Mallorca, here are some of the cheapest today:

95 petrol

Petroest, road PM-402 km. 5,6, Manacor: 1.829 euros per litre.

Cepsa, Carrer es Carrero, 0, Son Moro, Sant Llorenç des Cardassar: 1.839 euros per litre.

Eroski. MA-13 A road, Esquina Camí Agua Km. s/n, Binissalem: 1.839 euros per litre.

Diesel

Cooperativa Pagesa de Pollensa, carretera MA-2200 km. 54,40, Pollensa: 1.750 euros per litre.

Cepsa, Carrer es Carrero, 0, Son Moro, Sant Llorenç des Cardassar: 1.779 euros per litre.

Repsol, calle Cristofor Colom, Portocolom, 33, Felanitx: 1.787 euros per litre.