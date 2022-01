January 21

Cala Millor. 19.00. 16th International Dance Season (Dansamàniga). “Alicia en el país de les meravelles” (Alice in Wonderland). Sa Maniga Auditorium (Carrer Son Galta, 4). 12 euros.

Palma. 20.00. Music. Balearic Symphony Orchestra. “Amor y sueño”. Judith Jáuregui (piano) and Lina González (director). Trui Teatre (Cami de Son Rapinya, 29) by La Salle School. 30 euros at tickets.janto.es.

Palma. 20.00. Palma Folk. “Tarifa”. Teatre Mar i Terra (Cami Sant Magí, 89). 10/12 euros at https://palmacultura.koobin.cat/

Palma. 20.00 and 22.00. Pop music. “Suéltate el pelo. Tribute to Hombres G.” La Movida (Albo, s/n Commercial Centre Centro Park by Son Rapinya exit). 15 euros. Reservations 627 961 687.

Palma. 20.00. Theatre. “Federico Garcia”. Teatre Principal (C/Riera 2A, by Plaza Major and Plaza Weyler). 8/25 euros.

January 22

Alaro. 11.30. Organ mornings. Sant Barotmeu church.

Palma. 11.30 and 18.00. Family concert. La Rumbañera. Caixaforum (Plaza de Weyler, 3). 6 euros at caixaforum.org.

Palma. 16.00. Gold Battle competition (Freestyle International Music). Sofia Gabanna + Gold Battle Mallorca. Ses Voltes. Free.

Petra. 19.00. Rynthm’n’blues music. Los Peligrossos Gentlemen. Teatre Es Quarter. 12 euros.

Santanyi. 12.00. Every Wednesday and Saturday. Organ recital by Jordi Bosch. Sant Andreu church. Free.

Markets (8.00 to 13.00)

Friday Algaida, s’Arenal, Binissalem, Can Picafort, Inca, Llucmajor, Maria de la Salut, Es Pont d’Inca, Puerto Alcudia, Son Carrió, Son Ferrer, Son Servera. In Palma: Rafal Nou (between the streets of Selva and ses Salines) and sa Vileta (Plaza de Tarent).

Saturday Alaró, Algaida (second Saturday of the month), s’Arenal, s’Arracó, Arta, Badia Gran/Pedrafort (Llucmajor), Biniali, Buger, Bunyola, Cala Ratjada, Campos, Campanet, Can Picafort, Costitx, Esporles, Estellencs, s’Horta, Lloseta, Palmanyola, Portocolom, Puigpunyent, Santa Eugenia, Santa Margalida, Santa Ponsa , Santanyi, sa Rapita, Sencelles, Soller. In Palma: Pere Garau, Santa Catalina (C/de Soller), and an ecological market at Plaza Bisbe Berenguer de Palou, Son Ferriol and Son Fuster Vell.