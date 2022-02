Tuesday, February 22

Palma. 19.00. Music. Wieder, Gansch and Paul. CaixaForum (Plaça de Weyler, 3). Tickets 7.50 and 15 euros at caixaforum.es.

Markets: 08.00 to 13.00

Tuesday Alcudia, s’Arenal (Llucmajor), s’Alqueria Blanca (Santanyi), Arta, Campanet, Llubi, Pina, es Pla de na Tesa (Marratxi), Paguera, Porreres, Portocolom and Santa Margalida. Palma: Can Pastilla, Pere Garau, Santa Catalina (C/de Soler) and an ecological market at Plaza Bisbe Berenguer de Palou (aka: Plaza dels Patins).

Wednesday, February 23

Esporles. 18.00. Piano recital. Carlos Bonnin. Casa des Poble. (C/Casa des Poble, 8). Donation. Reservation 666 541 093.

Palma. 20.30. Musical. El Guardespaldas (The Bodyguard). Palma auditorium (Paseo Maritimo, 18). 35 euros. Runs until Sunday, February 27. Tickets at auditoriumpalma.com.

Santanyi. 12.00. Every Wednesday and Saturday. Organ recital by Jordi Bosch.

Markets: 08.00 to 13.00

Wednesday Andratx, s’Arenal, Bunyola, sa Cabana (Marratxi), Capdepera, Cas Concos (Felanitx), Deya, Llucmajor (Passeig Jaume III), Llucmajor (Maioris), Las Palmeras, Petra, Puerto Pollensa, sa Rapita, Selva, Sencelles, Sineu and Vilafranca de Bonany. In Palma: s’Arenal and es Coll d’en Rabassa.

Save the Date

On Saturday, February 26 Scouts event to honour the day Scouts began. Our event is at the Plaza Mayor de Arenal, Llucmajor with arts and crafts stalls from 16.00 until 20.00. Everyone is invited to join us. See above poster.

The Anglican Church in Palma Lent: On Wednesday, March 2 from 15.00 to 16.00 Ash Wednesday. On Saturdays 5, 12, 19 and 26 March and April 9 “Finding a Voice”, a Lent course by Hilary Brand based on the film The King’s Speech. Palm Sunday on April 10 at 11.00. Venue is the Anglican Church (C/Nuñez de Balboa, 6) in Son Armadans in Palma.

On Saturday, March 12 an international, eclectic mix of traditional, religious, modern and classical music by Coral Cant Arte choir with piano-director Francisco Bonnin at 19.00. Venue is the Anglican Church (C/Nuñez de Balboa, 6) in Son Armadans in Palma.