Friday, August 26

Alcudia - 10pm: 'Bernat'. Theatrical production at the Roman Theatre, Pollentia.

Ariany, Mare de Déu d'Atotxa Fiestas - 10pm: Folk dance and music, Puig de Bonany and Esclafits i Castanyetes, followed by DJ Serrano. Plaça Major. 12 midnight: DJs. Sports centre.

Costa de la Calma, Summer Fiestas - 6pm: Batucada procession. 9pm: Food trucks in the square. 10.30pm: Open-air cinema.

Costitx - 9pm: David Gómez, one piano and 200 candles. At the church.

Esporles - 11pm: Central Park, '60s to '80s music. Placeta Jardinet.

Estellencs, Sant Joan (Degollat) Fiestas - 11am: Popular games. Plaça Triquet. 6pm: Obstacle contest. 10pm: Variety night. Plaça Triquet.

Felanitx, Sant Agustí Fiestas - 9pm: M Clan (Spanish rock band), Loquillo (Spanish rock singer), Mantra, Black Cats, DJ. Sa Torre Municipal Park. 48 euros.

Magalluf - 10pm: Fangoria (electropop), Nancys Rubias (Spanish rock band). Old Aquapark, Cami Porrassa. From 38 euros. mallorcalivemusic.com.

Montuiri - 9pm: Magalí Sare (vocals), Sebastià Gris (guitar). Edifici Molinar, C. Molinar. 10-12 euros. lallunaenvers.cat.

Palma - 9.30pm: Mariachi Platino de México. Auditorium, Paseo Marítimo 18. From 32 euros. auditoriumpalma.com.

Sant Joan, Sant Joan (Degollat) Fiestas - 10pm: Folk music and dance - Roada and Aires de Pagesia. Plaça Constitució.

Santa Eugenia - 8pm: José Manuel Sánchez (tenor), Maria Victoria Cortés (piano), Nadia Alcarir (soprano). Cas Music, C. Bartomeu Coll Bibiloni 16. 15 euros. euroclassics.es.

Santa Margalida, La Beata Fiestas - 8pm: Presentation of the book 'Winter in July' and music from Antarctic. Joan Mascaró i Fornés Cultural Centre.

Santa Maria - 10pm: Jaume Tugores (guitar), '60s film music. Melcior Rosselló i Simonet School, Avda. Margalida Calafat. Free.

S'Arracó, Summer Fiestas - 7.30pm: Ringing of bells, opening address, demons, bigheads. 8.30pm: Children's show; 11pm: Flowers party; DJ Juan Campos, Exit Band and others. Plaça Weyler

Son Ferrer, Summer Fiestas - 8pm: Children's entertainment. 10pm: Correfoc; Dimonis de Calvia Vila and batucada. 11pm: Rock night; Bosc, Cabron, Mala Hierva.

Saturday, August 27

Ariany, Mare de Déu d'Atotxa Fiestas - 11am: Children's games. Swimming pool. 6.30pm: Groups' competition. Pou Bo. 11pm: Orquesta Aquarius, Tomeu Penya i Geminis, plus DJ. Plaça Major.

Binissalem - 9pm: Magalí Sare (vocals), Sebastià Gris (guitar), Vic Moliner (bass), Didak Fernández (percussion). Casa Llorenç Villalonga, C. Bonaire 25. 12-15 euros. lallunaenvers.cat.

Costa de la Calma, Summer Fiestas - 11am: Water party; 5.30pm: Children's games; 9pm: Pa amb oli; 10.30pm: Party night. In the square.

Estellencs, Sant Joan (Degollat) Fiestas - 7.30pm: Paella competition; 11pm: Tardes en Café, Cirko, Debaix, DJ. Plaça Triquet.

Felanitx, Sant Agustí Fiestas - 6pm: Evening fair and food trucks. Passeig Ramon Llull. 7pm: Procession with the cavallets, demons and bigheads. Casa de Cultura. 10pm: Compline service, Felanitx Choir, Felanitx Band of Music. Sant Agustí Convent and square. 10.30pm: Folk dance with S'Estol des Gerricó and Abeniara, followed by fireworks. Passeig Ramon Llull.

Inca - 8pm: José Manuel Sánchez (tenor), Maria Victoria Cortés (piano), Nadia Alcarir (soprano). Finca Son Bordils, Ctra. Inca-Sineu km 4.6. 15 euros. euroclassics.es.

Llucmajor, Sons de Nit - 9pm: Alanaire (Mallorcan pop). Sant Bonaventura Cloister, C. Fra Joan Garau 2. 15 euros. fonart.com.

Magalluf - 10pm: Lola Indigo (Latin pop). Old Aquapark, Cami Porrassa. From 38 euros. mallorcalivemusic.com.

Maria de la Salut - From 10.30pm: Rock'n'Rostoll - Shego, Whale Trip, Market Noise, numerous others. Son Perot, Ctra. Maria de la Salut-Muro. Free.

Palma - 9.30pm: Mariachi Platino de México. Auditorium, Paseo Marítimo 18. From 32 euros. auditoriumpalma.com.

Petra - 9.30pm: Paqui Lebrón and Catalina Riera, line and ballroom dance. Plaça Ramon Llull.

Pollensa, Pollensa Festival - 10pm: National Orchestra of Spain, Christian Tetzlaff (violin); 'Pollença' Overture (Parera Fons), Mendelssohn. Sant Domingo Cloister, C. Guillem Cifre de Colonya s/n. 24-35 euros. festivalpollenca.com.

Puerto Alcudia - 8pm: Pipers' procession. Avda. Pere Mas i Reus.

Puerto Soller, Tramuntana Classical Nights Festival - 8.30pm: Xisco Aguiló (double bass), Pere Fiol (guitar); Rachmaninoff, Ravel, Schubert and others. Museu de la Mar. 10-15 euros.

Sant Joan, Sant Joan (Degollat) Fiestas - 7pm: Human towers. Plaça Joan Carles I. 8.30pm: Concert - Sant Joan Choir. At the church. 11.30pm: Orquesta Berimbau, O-Erra, Islanders, DJ. Plaça Constitució.

Santa Margalida, La Beata Fiestas - 8pm: Line dance. Plaça Vila.

S'Arracó, Summer Fiestas - 11am: Jewel and bike races. C. Tomeu Monjo. 11pm: Orquesta Berimbau, Madóna, Versionados. Plaça Weyler.

Ses Salines, Sant Bartomeu Fiestas - 8pm: Horse festival. Plaça Sant Bartomeu.

Soller - 11am: Pipers and whistlers from Can Prunera to the town hall. 5.45pm: Concert - Danzbar. At the church. 6pm: Night of art. Plaça Constitució. 9.30pm: Los Melochas, Maria Enganxa, DJ. Es Puig School playground.

Son Ferrer, Summer Fiestas - 10am-2pm: Water party, foam party. 8.30pm: Talent contest. 10.30pm: Musical. 12 midnight: Xou Dynamite. 1am: Crazy cage night, drag queens. 4am: DJ Toni Bauzá.

Sunday, August 28

Ariany, Mare de Déu d'Atotxa Fiestas - 8am: Demon and pipers. 11am: Mass. 6pm: Demons and young demons, plus pipers. From the town hall. 10pm: Playback and performance from The Hawaiians. Plaça Major.

Capdepera - 8pm: Jaume Tugores Trio - Jaume Tugores (guitar), Biel Fiol (cello), David González (sax). Capdepera Castle. 10-12 euros. lallunaenvers.cat.

Costa de la Calma, Summer Fiestas - 8pm: Multicultural supper, pastries contest and dance. In the square.

Felanitx, Sant Agustí Fiestas - 11am: Eucharist, dance of the cavallets and giants and then procession with demons and bigheads. 8pm: IPops and DJs. Sa Torre Municipal Park. 9pm: Correfoc; Dimonis Espiadimonis plus Dimonis a Lloure, de Fang, Esclatabutzes and Hiachat. From Plaça Santa Margalida.

Magalluf - 10pm: Dvicio (Madrid pop-rock band). Old Aquapark, Cami Porrassa. From 28 euros. mallorcalivemusic.com.

Puerto Alcudia - 8pm: Sarau Alcudienc - ball de bot folk dance. Paseo Marítimo.

Puerto Pollensa - 8pm: Jeune Chœur d'Île-de-France. Mare de Déu del Carme Church. Free.

Sant Joan, Sant Joan (Degollat) Fiestas - 5pm: Sa Condemna. 7.30pm: Rabiosa - demons leave the Cultural Centre. 10.30pm: Unió Musical de Petra band of music; Catalan pop-rock tunes. Campanar. 12.15am: Night party. Es Camp. 12.45am: Raggle Taggle Gypsies. Plaça Constitució.

Santa Margalida, La Beata Fiestas - 6pm: Food trucks festival; music from One Man Rocks and others. Passeig Pouàs. 8pm: Opening address, Santa Margalida Choir. At the church.

S'Arracó, Summer Fiestas - 11am: Mass. 12 noon: Human towers. Plaça Weyler. 7.30pm: Concert - Coral Veus de Ponent. At the church. 9pm: Senior citizens' dinner; DJ. Plaça Weyler.

Ses Salines, Sant Bartomeu Fiestas - 9.30pm: Dressed like in the past (traditional dress). Plaça Major.

S'Illot, Summer Fiestas - 9pm: Ball de bot folk dance with Nirabé. Passeig Neptú. 10pm: Correfoc; Dimonis Manafoc. On the beach. 11.30pm: Fireworks.

Son Ferrer, Summer Fiestas - 12 noon: Mass. 6pm: Evening party with DJ; children's games. 9pm: Music from Rosae. 10.30pm: Giant foam party.

Valldemossa, Chopin Festival - 10pm: Eudald Buch (piano); Chopin and Scriabin. Charterhouse. 15-30 euros. festivalchopin.com / ticketib.com.