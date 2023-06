Andratx, Sant Pere Fiestas - 7pm: Rhythmic gymnastics. Sports centre. 8.30pm: School of rock. Plaça Espanya. 9pm: Performances by Arroç Brut and Juan & Hell. C. Mallorca. 11pm: Orquestra Berimbau, Perro Flaco, Gintonics Band and DJ. Plaça Espanya.

Arenal, Sant Cristòfol Fiestas - 8pm: Opening address. Parc Joan Ferre. 9pm: Concert by Sa Companyia. Sant Bonaventura Cloister, C. Fra Joan Garau 2 (Llucmajor).

Buger, Sant Pere Fiestas - 6pm: Children's entertainment; 11pm: Night party - Cirko and DJs. C. Major.

Campanet, Sant Victorià Fiestas - 10pm: Processions; 10.30pm: Correfoc; Dimonis Escarrufaverros (Campanet), Dimonis Foc d'Inca, Dimonis S'Eixam (Consell). Plaça Son Bordoi.

Colonia Sant Pere, Sant Pere Fiestas - - 10pm: Sardine barbecue and havaneres songs from Arpellots. Paseo Marítimo.

Esporles, Sant Pere Fiestas - 6pm: Gathering of batucada drum groups; 11pm: Night party - Enrockats, Islanders and others. Placeta Jardinet.

Inca - 8pm: Marc Alomar (cello), Neus Estarellas (piano); Shostakovich and others. Sant Domingo Cloister, Avda. Germanies. Free.

Magalluf - 10pm: Abba, The New Experience. Old Aquapark, Camí Porrassa. From 18 euros. esjardimallorca.com.

Marratxi, Sant Marçal Fiestas - 10.30am: Giants in Plaça Sant Marçal, followed by mass, dance of offer, and dance of giants and bigheads. 7pm: Modern and ballroom dance. La Verònica. 9pm: Marratxi Band of Music. Plaça Sant Marçal. 10.30pm: La Canción del Verano, Tardes en el Café and others. Son Verí.

Montuiri - 8pm: Tinons March (vocals), Guillem Fullana (guitar). Cas Retratista, C. Pujol 10.

Paguera - 1pm to 3am: The Modcast Mallorca. Hotel La Concha Soul, Calle Romana. From 22.25 euros. Music and activities during the week until Thursday, July 6. www.themodcast.co.uk

Palma - 8pm: The Nutcracker; Students from the Palma Conservatory. Teatre Principal, C. Riera 2. Five euros. teatreprincipal.com.

Palma - 8.30pm: Fundació Studium Aureum (benefit concert). Palma Conservatory. C. Alfons el Magnànim 64. 20-25 euros. fundacióstudiumaureum.cat.

Palma - 9pm: Deya International Music Festival, Chuchito Valdés (piano), Camerata Jazz Deià. Fundación Bartolomé March, C. Palau Reial 18. 25 euros. dimf.com.

Pina (Algaida), Summer Fiestas - 7pm: Firing of rockets for start of the fiestas. 7.30pm: Music from MEC; 10pm: Folk dance. In the square. 11pm: Anegats, O-ERRA and others. Football ground.

Puerto Soller, Sant Pere Fiestas - 5pm: Foam party. Football ground. 11.30pm: Emboirat, Sonats, Dirty Jobs. Commercial port.

Santa Ponsa - 12 noon: ATP 250 Mallorca Championships. Mallorca Country Club, Avda. Golf. mallorca-championships.com.

Sineu - 10pm: David Gómez; one piano and 200 candles. Finca Cas Pianista, Ctra. Sineu-Ariany. 30 euros. davidgomezpiano.com.

Soller - 8.30pm: Pura Corda; Britten and Shostakovich. Casal de Cultura - Museu de Soller, C. Sa Mar 13. 15 euros.

Saturday, July 1

Alcudia, Mare de Déu de la Victoria Fiestas. 6pm: Race to La Victoria; children's whistling and breaking of jars; walk to La Victoria with the giants. Avda. Princeps d'Espanya. 10pm: Doughnuts and Mistela. 10.30pm: Folk dance with Sarau Alcudienc and Tacàritx. At La Victoria Hermitage.

Andratx, Sant Pere Fiestas - 10am: Water party. Public swimming pool. 5pm: Karate. Plaça Espanya. 7.30pm: Comedy show, Queridos Mallorquines. Teatre Sa Teulera. Free (bookings in advance). 9pm: Caribbean festival. C. Conquistador. 9pm: DJ. C. Mallorca. 11pm: Orquestra Marblau, The Vendetta Project and DJ. Plaça Espanya.

Arenal, Sant Cristòfol Fiestas - 7pm: Raising of the banner and procession by pipers and giants. Plaça Major. 8pm: Concert by Gerrets de Vista Alegre. Yacht club. 8.30pm: Ball de bot folk dance and music with Castanyetes en Festa and others; 10pm: Folk music ad dance with Roada. Plaça Major.

Buger, Sant Pere Fiestas - 5pm: Water games. Municipal swimming pool. 8pm: Poetry and concert by Joan Manel Vadell. Placeta de la Glòria. 9pm: Line and ballroom dance; 11pm: Trio Swing. C. Major.

Cala Figuera - 10pm: Santanyi International Music Festival; Sandra Fernández (mezzosoprano), Santanyi Festival Orchestra. Caló den Busques. Free.

Cala Ratjada, Mare de Déu de la Carme Fiestas - 8pm: Procession, Capdepera Band of Music and drummers. 11pm: Dalton Dilah, Maky and DJ.

Colonia Sant Pere, Sant Pere Fiestas - 11pm: Cirko, IPops, Simal and DJ. Plaça Sant Pere.

Esporles, Sant Pere Fiestas - 6pm: Jewel races and traditional games; 7pm: Children's entertainment; 9pm: Open-air supper. Placeta Jardinet.

Felanitx - From 11am: Tribu Fest; Family music festival with Xanguito, Monkey Doo, Damaris Gelabert and others, plus street food, creative zone. Sa Torre Municipal Park. 26 euros; tribufest.com.

Magalluf - 10pm: Royal Film Concert Orchestra; tribute to Ennio Morricone, John Williams and Hans Zimmer. Old Aquapark, Camí Porrassa. From 35 euros. esjardimallorca.com.

Marratxi, Sant Marçal Fiestas - 10am: Sant Marçal Petit; children's foam party, bouncy castle and more. La Verònica. 7.30pm: Local rock bands. Son Verí. 10pm: Correfoc; Dimonis de Fang (Marratxi), Dimonis de Son Ganxó (Costitx), Dimonis de Calvia Vila, Dimonis Realment Cremats (Palma). C. Casa del Poble.

Palma - 8pm: Capella Oratoriana choir; French music. Sant Felip Neri Church, C. Sant Felip Neri. Free.

Palma - 9pm: Vol_Art4, Concert for Peace; Miquel Àngel Aguiló (cello and director), Lorena Bonnin (soprano), Magí Garcías (piano), Ensemble Lumière. Bellver Castle. 15 euros.

Palma - 10pm: Pablo López (Spanish pop). Trui Son Fusteret Showground, Camí Vell Bunyola. 38 euros. sonfusteret.com.

Pina (Algaida), Summer Fiestas - 6pm: Jewel races; 10.30pm: Orquestra Galatzó, Versionados, Islanders, DJ. In the square. 1am: Fireworks. Football ground.

Portopetro, Sant Joan Fiestas - 11pm: Horris Kamoi and DJs. Sports ground.

Puerto Soller, Sant Pere Fiestas - 5pm: Children's activities; 6.30pm: Zumba; 7.30pm: Children's fashion parade; 10pm: AnimAcústica Quartet and others. Commercial port.

Santa Ponsa - 2pm: ATP 250 Mallorca Championships. Mallorca Country Club, Avda. Golf. mallorca-championships.com.

Sunday, July 2

Alcudia, Mare de Déu de la Victoria Fiestas. 10am: Firing of rockets at the town hall. procession by the Alcudia Band of Music. 11.30am: Arrival of dignitaries at the hermitage in La Victoria with the Alcudia Band of Music. 12.30pm: 'Jewel' races. 1.30pm: Mass and offer of camomile. 2pm: Paella. 4.30pm: Ball de bot folk dance; showers of sweets and hazelnuts.

Arenal, Sant Cristòfol Fiestas - 6pm: Demon and pipers; jewel races. Plaça Nins. 10pm: Llucmajor Band of Music. Avda. Miramar.

Buger, Sant Pere Fiestas - 7.30pm: Gathering of senior citizens, pipers and bigheads. 8pm: Mass, followed by folk dance. 10pm: Comedy with Xavi Canyelles; 12 midnight: Laser and music spectacular. C. Major.

Cala Ratjada, Mare de Déu de la Carme Fiestas - 2pm: Paella. Clot de Sa Grava, six euros (tickets from various outlets). 9pm: Opening address and concert by Coral S'Alzinar choir. At the church.

Esporles, Sant Pere Fiestas - 8pm: Piano concert by Miguel Caballero; Chopin, Liszt, Schubert. Casa des Poble. 10.30pm: Correfoc; Dimonis Bocsifocs d'Esporles, Dimonis d'Albopas de Sa Pobla. Plaça Ajuntament to Placeta Jardinet. Followed by end of fiestas fire crackers.

Magalluf - 10pm: Luz Casal (Spanish pop singer). Old Aquapark, Camí Porrassa. From 43 euros. esjardimallorca.com.

Marratxi, Sant Marçal Fiestas - 7.30pm: Coral de Sant Jaume choir. In the church. 7.30pm: Gathering of pipers and folk dance at 8.30; 12 midnight: Light show with drones. Plaça Sant Marçal.

Palma - 10am / 5pm: MOD Mallorca 2023; urban dance competition. Palma Auditorium, Paseo Marítimo 18. 20 euros. auditoriumpalma.com.

Palma - 8pm: Candlelight presents Silvana Estrada (Mexican singer), Valeria Castro (Spanish singer). Trui Theatre, Cami Son Rapinya 29. 25-45 euros. truiteatre.es.

Pina (Algaida), Summer Fiestas - 5pm: Children's games; 6pm: African rhythms; 7pm: Holi colours festival; 10pm: Theatre, followed by fire crackers. In the square.

Pollensa - 9pm: Cinema music with projections; Aina Campaner, Marta Serra (sopranos), Francesc Blanco (piano). Sant Domingo Convent Cloister, C. Guillem Cifre de Colonya. Ten euros.

Portopetro, Sant Joan Fiestas - 8pm: Santanyi Band of Music. Yacht club pier. Free.

Puerto Soller, Sant Pere Fiestas - 8pm: Soller Band of Music (children and strings groups); 9pm: Concert by pipers; 9.30pm: Trempó salad and music. Commercial port.

Sa Calobra - 5.30pm: Capella Mallorquina choir, Palma Gospel Singers. Torrent de Pareis. Free.

Sineu - Sineu Festival of Music; Chuchito Valdés (piano), Camerata Jazz Deià. Sant Francesc Cloister, C. Sant Francesc 10. Five euros. festivalmusicasineu.com / ticketib.com.

Valldemossa - 6pm: Coral Canigó, Coral Cabirol Jove choirs. Fundació Coll Bardolet, Via Blanquerna 4. Free.

Monday, July 3

Arenal, Sant Cristòfol Fiestas - 7.30pm: Children's activities. Plaça Major.

Tuesday, July 4

Arenal, Sant Cristòfol Fiestas - From 7pm: Sport and games for all ages. Plaça Major.

Cala Ratjada, Mare de Déu de la Carme Fiestas - 8.30pm: Show cooking. At the pier.

Son Servera - 9.30pm: Orquestra Lauseta and choirs, 'Cantata Rua Fosca'. Església Nova. Free.

Wednesday, July 5

Arenal, Sant Cristòfol Fiestas - 7pm: Activities for 11 to 14-year-olds; 10.30pm: Flamenco with Isla Granaá. Plaça Major.

Cala Ratjada, Mare de Déu de la Carme Fiestas - 8pm: Zumba. 10pm: Cinema al fresco.

Deya - 9pm: Deya International Music Festival, Gilles Apap (violin), Camerata Jazz Deià; Irish, Yiddish, gypsy music. Son Marroig, Ctra. Valldemossa. 25 euros. dimf.com.

Pollensa - 8.30pm: Sons de Nit 2023; Travis Birds (Spanish singer-songwriter, indie). Sant Domingo Convent Cloister, C. Guillem Cifre de Colonya. 20 euros. fonart.com.

Thursday, July 6

Arenal, Sant Cristòfol Fiestas - 7pm: Rhythmic gymnastics. Plaça Major. 7pm: Concert - Grup Cugulutx and Senior Citizens Choir. Yacht club. 10pm: Open-air cinema. Plaça Major.

Bunyola - 9pm: AnimAcústica Duo. C. Santa Barbara. Free.

Cala Ratjada, Mare de Déu de la Carme Fiestas - 8.30pm: Ballroom dance.

Cala Ratjada - 10pm: KamBrass Quintet; Bach, Rachmaninoff and others. Fundació Bartomeu March Gardens. 10-15 euros. asociaciones.jmspain.org.

Palma - 8.30pm: The Hole X; theatre, circus and cabaret show. Trui Son Fusteret Showground, Camí Vell Bunyola. 20-32 euros. sonfusteret.com / theholeshow.com.

Palma - 9.30pm: Balearic Symphony Orchestra, Liam de Paor (piano), Carme Alzina (violin); Bruch, Grieg, Rossini. Bellver Castle. 25-30 euros. simfonicadebalears.com / ticketib.com.

Palma - 9.30pm: Widad Mjama (Moroccan rapper, singer) and Khalil Epi (producer). Ses Voltes, Passeig Dalt Murada. Free.

Valldemossa - 7pm: Irina Cotseli (piano, vocals) and Christian Hoel Skojund (double bass). Fundació Coll Bardolet, Via Blanquerna 4.

Weekly markets on the island

Open from 8am to 1pm

FRIDAY: Algaida, s’Arenal, Binissalem, Can Picafort, Inca, Llucmajor, Maria de la Salut, Es Pont d’Inca, Puerto Alcudia, Son Carrió, Son Ferrer, Son Servera. In Palma: Rafal Nou (between the streets of Selva and ses Salines) and sa Vileta (Plaza de Tarent).

SATURDAY: Alaro, Algaida (second Saturday of the month), s’Arenal, s’Arraco, Arta, Badia Gran/Pedrafort (Llucmajor), Biniali, Buger, Bunyola, Cala Ratjada, Campos, Campanet, Can Picafort, Costitx, Esporles, Estellencs, s’Horta, Lloseta, Palmanyola, Portocolom, Puigpunyent, Santa Eugenia, Santa Margalida, Santa Ponsa , Santanyi, sa Rapita, Sencelles, Soller. In Palma the flea market in the Avenidas - April to October (Pere Garau, Santa Catalina (C/de Soller), and an ecological market at Plaza Bisbe Berenguer de Palou, Son Ferriol and Son Fuster Vell.

SUNDAY: Alcudia, Consell (car boot sale), Felanitx, Inca, Llucmajor, Marratxi - Poligono (flea markets), Muro, Pollensa, Porto Cristo, Sa Pobla, Santa Maria del Camí and Valldemossa. Palma: Plaza de la Verge del Miracle (1st Sunday of every month).

MONDAY: Caimari (Selva), Cala Millor, Calvia, Lloret de Vistalegre, Manacor, Mancor de la Vall and Montuiri.

TUESDAY: Alcudia, s’Alqueria Blanca (Santanyi), s’Arenal (Llucmajor), Arta, Campanet, Llubi, es Pla de na Tesa (Marratxi), Paguera, Pina, Porreres, Portocolom and Santa Margalida. Palma: Can Pastilla, Pere Garau, Santa Catalina (C/de Soler) and an ecological market at Plaza Bisbe Berenguer de Palou (aka: Plaza dels Patins).

WEDNESDAY: Andratx, s’Arenal, Bunyola, sa Cabana (Marratxi), Capdepera, Cas Concos (Felanitx), Deya, Llucmajor (Passieg Jaume III), Llucmajor (Maioris), Las Palmeras, Petra, Puerto Pollensa, sa Rapita, Selva, Sencelles, Sineu and Vilafranca de Bonany. In Palma: s’Arenal and es Coll d’en Rabassa.

THURSDAY: S’Arenal (flea market), Ariany, Calonge, Campos, Consell, Inca, es Llombards, Moscari, Palmanyola, Portol, Puerto Soller, ses Salines, Sant Joan and Sant Llorenç des Cardassar. Palma: Can Pastilla and Pere Garau.

Summer markets