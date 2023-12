December 8 features the Alternatilla Jazz Festival in Alaro, various Christmas markets in Palma, and entertainment across Mallorca. On December 9, Alaro hosts a festive market, Arta sees Harmonia del Parnàs, and events unfold in Manacor. December 10 includes Alaro's continued Christmas market and musical performances in Palma and Pollensa.

Friday, December 8 Alaro - 9pm: Alternatilla Jazz Festival 2023; Toni Vaquer Octet. Alaro Theatre, C. Sant Vicenç Ferrer 33. 18 euros. alternatilla.com.

Lluc - 10am to 6pm: Christmas market. By the Sanctuary. (Also Saturday and Sunday.)

Palma - 10am-9pm: Christmas market. Plaça Major, La Rambla, Via Roma, Parc de ses Estacions. (Every day.)

Palma - 12 noon/6pm: Circo Alegría, ‘Los Payasos de la Tele’. Trui Son Fusteret Showground, Camí Vell Bunyola. From 13 euros. circoalegria.es / sonfusteret.com. (Also Saturday and Sunday; times vary.)

Palma - 1pm-11pm: Christmas market. Pueblo Español. Ten euros, five euros (ages nine to 15), free for under-9s. (Every day.)

- 1pm-11pm: Christmas market. Pueblo Español. Ten euros, five euros (ages nine to 15), free for under-9s. (Every day.) Palma - 5pm: La Bella y la Bestia (Beauty and the Beast). Palma - Palma Auditorium (Sala Mozart), Paseo Marítimo 18. auditoriumpalma.com. 20 euros. (Also Saturday and Sunday.)

Palma - 7pm: Los Fantasmas de mi Casa (family musical). Palma Auditorium (Sala Magna), Paseo Marítimo 18. audyitoriumpalma.com. 25 euros. (Also Saturday and Sunday at 6pm.)

Palmanyola - 5pm-9pm: Mallorca Christmas Market. Son Amar, Ctra. Soller km 10.8. Five euros. (Also Saturday and Sunday.)

Puerto Pollensa - 5pm: Procession to Plaça Miquel Capllonch by the Soldà Cornets and Drums band. 5.30pm: Circus show and Christmas lights go on.

Puerto Alcudia - 5.30pm-10.30pm: Christmas market. Paseo Marítimo. (Also Saturday.)

Sa Pobla - 11am-9pm: Christmas market. Plaça Major.

Santa Ponsa - 5pm-10pm: Weihnachtsmarkt. El Molino, Son Bugadelles. (Saturday and Sunday, 10am-10pm; weekdays, 5pm-10pm.)

Soller - 10am-5pm: Christmas market. Plaça Constitució. (Also Sunday.) Winter Wonderland in Son Amar. Saturday, December 9 Alaro - From 10.30am: Christmas market, featuring batucada procession at 11am, live music in the afternoon and evening (to 9.45pm), and Christmas lights at 6pm. Plaça Església.

Arta - 8.30pm: Harmonia del Parnàs, 'Fuego Encendido'. Arta Theatre, C. Ciutat 1. Ten euros.

Felanitx - 5pm-8pm: Christmas market and activities. Plaça Sa Font de Santa Margalida.

Manacor - 11am: Craft beer fair, live music. Plaça de ses Verdures.

Palma - 9pm: LaLiga EA Sports; Real Mallorca v. Seville. Son Moix Stadium, Cami dels Reis. rcdmallorca.es.

Porreres - 9pm: Alternatilla Jazz Festival 2023; Perico Sambeat Trio. Porreres Auditorium, C. d'en Cerdà 21. 18 euros. alternatilla.com / auditoriporreres.cat.

Sa Pobla - 12 noon: Alternatilla Jazz Festival 2023; Marc Miralta (drums), Matthias van der Brande (sax), Marko Lohikari (double bass), Milton Rodríguez (guitar). Sa Congregació, C. Rosari 25. 18 euros. alternatilla.com.

Santa Margalida - From 4pm: Christmas market. Plaça Vila. (Also Sunday.)

Santanyi - 7.30pm: Francisco Fullana (violin), Matthias Kirschnereit (piano). Teatre Principal, C. Bisbe Verger 38. Free; bookings, ticketib.com.

S'Arracó - 10am-2pm: Christmas market. Plaça Weyler.

S'Arracó - 10am-5pm: Tenth Anniversary Wake Up Dance; DJs, jam session, yoga. Son Castell. 20 euros. ticketib.com.

Son Ferrer - 10am-6pm: Christmas market. Fair in Sineu. Sunday, December 10 Alaro - From 10am: Christmas market, featuring children's activities, band of music procession at 11am, live music in the afternoon to 5pm. Plaça Església. 5.30pm: Choral Christmas concert at the church.

Palma - 7pm: Xanguito (Mallorcan rumba-pop). Teatre Principal, C. Riera 2. 2-20euros. teatreprincipal.com.

Pollensa - 8pm: Art Vocal Ensemble, music of the Renaissance. Monti-Sion Church, C. Creus. Five euros.

Puerto Andratx - 6pm: Concert - Veus de Ponent choral group. At the church. Free.

Sant Llorenç - 6pm: Alternatilla Jazz Festival 2023; Nabou Claerhout (trombone), Reinier Baas (guitar), Jamie Peet (drums). Espai 36, C. Major 36. 18 euros. alternatilla.com.

Santa Ponsa - 10am-8pm: Christmas market, featuring children's activities and Circ Bover. Sports centre.

Sineu, Fira de Sant Tomàs and Mostra de Matances - From 9am: Sobrassada and other pig products, pig contest, animals' zone, hunting dogs, artisan and Christmas markets, folk dance, giants. Plaça Fossar.

, Fira de Sant Tomàs and Mostra de Matances - From 9am: Sobrassada and other pig products, pig contest, animals’ zone, hunting dogs, artisan and Christmas markets, folk dance, giants. Plaça Fossar. Soller - 10.30am: Christmas concert, Capella Mallorquina choir. Sant Bartomeu Church.