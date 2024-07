This weekend (July 11 to 14) fiestas are in full swing across the island celebrating Sant Jaume, Sant Cristòfol, Mare de Déu del Carme, Sant Victoria, Santa Praxedis, Santa Margalida and La Beata. Plus esjardi concerts will take place in Magalluf and the Reggaeton Beach Festival will hold a two-day event in Can Picafort.

Latin singer Carlos Vives to perform at the Old Aquapark in Magalluf on Friday. Friday, July 12 Algaida , Sant Jaume Fiestas - 10pm: Folk dance and music with Sonadors Sonats. Sa Plaça.

, Sant Jaume Fiestas - 10pm: Folk dance and music with Sonadors Sonats. Sa Plaça. Andratx - 10pm: Andreu Valor (singer-songwriter from Valencia). Son Mas Cloister (town hall). Five euros.

- 10pm: Andreu Valor (singer-songwriter from Valencia). Son Mas Cloister (town hall). Five euros. Arenal , Sant Cristòfol Fiestas - 6pm: Water party. Parc de Joan Ferre. 8pm: Al fresco dinner, plus music. Plaça Major.

, Sant Cristòfol Fiestas - 6pm: Water party. Parc de Joan Ferre. 8pm: Al fresco dinner, plus music. Plaça Major. Biniali , Sant Cristòfol Fiestas - 6pm: Smashing of pots, watermelon-eating contest; 10pm: Playback contest. Plaça Concepció.

, Sant Cristòfol Fiestas - 6pm: Smashing of pots, watermelon-eating contest; 10pm: Playback contest. Plaça Concepció. Cala Bona , Mare de Déu del Carme Fiestas - 7pm: Pipers and batucada procession; 9pm: Folk dance with Sa Revetla. Passeig Magdalena Rigo. 11pm: DJ party. Fishermen's pier.

, Mare de Déu del Carme Fiestas - 7pm: Pipers and batucada procession; 9pm: Folk dance with Sa Revetla. Passeig Magdalena Rigo. 11pm: DJ party. Fishermen's pier. Cala Figuera , Mare de Déu del Carme Fiestas - 9pm: Al fresco dinner and music. C. Tomarinar.

, Mare de Déu del Carme Fiestas - 9pm: Al fresco dinner and music. C. Tomarinar. Cala Ratjada , Mare de Déu del Carme Fiestas - 8pm: Capdepera Band of Music, DJs.

, Mare de Déu del Carme Fiestas - 8pm: Capdepera Band of Music, DJs. Campanet , Sant Victoria Fiestas - 10.30am: Water games. Municipal pool. 11pm: Mantra, Disccovers, DJ. Plaça Major.

, Sant Victoria Fiestas - 10.30am: Water games. Municipal pool. 11pm: Mantra, Disccovers, DJ. Plaça Major. Es Capdellà , Mare de Déu del Carme Fiestas - 9.30pm: Opening address; 10.30pm: La Canción del Verano, white party with DJ Oscar Romero. Plaça Sa Vinya.

, Mare de Déu del Carme Fiestas - 9.30pm: Opening address; 10.30pm: La Canción del Verano, white party with DJ Oscar Romero. Plaça Sa Vinya. Magalluf - 10pm: Carlos Vives (Latin). Old Aquapark, Cami Cala Figuera. From 55 euros. esjardimallorca.com.

- 10pm: Carlos Vives (Latin). Old Aquapark, Cami Cala Figuera. From 55 euros. esjardimallorca.com. Palma - 8pm: Guille Wheel (Mallorcan rock). Fundació Miró, C. Saridakis 29. 12 euros.

- 8pm: Guille Wheel (Mallorcan rock). Fundació Miró, C. Saridakis 29. 12 euros. Palma - 9pm: Deya International Music Festival; Siggi String Quartet. Fundació Bartolomé March, C. Palau Reial 18. 30 euros. dimf.com.

- 9pm: Deya International Music Festival; Siggi String Quartet. Fundació Bartolomé March, C. Palau Reial 18. 30 euros. dimf.com. Petra , Santa Praxedis Fiestas - 10.30pm: Petra Band of Music. Plaça Sant Juniper Serra.

, Santa Praxedis Fiestas - 10.30pm: Petra Band of Music. Plaça Sant Juniper Serra. Porto Cristo , Mare de Déu del Carme Fiestas - 7pm-midnight: Evening/night fair. Plaça Aljub and elsewhere.

, Mare de Déu del Carme Fiestas - 7pm-midnight: Evening/night fair. Plaça Aljub and elsewhere. Portocolom - 8pm: Sardine barbecue and music. C. Pescadors.

- 8pm: Sardine barbecue and music. C. Pescadors. Puerto Andratx , Mare de Déu del Carme Fiestas - 11am / 4.30pm: Regattas. 8pm: Rhythmic gymnastics. La Llotja. 10pm: Correfoc; Dragomonis. 12 midnight: Orquestra Vintage, Cirko, Tardes en el Cafe, DJs. La Llotja.

, Mare de Déu del Carme Fiestas - 11am / 4.30pm: Regattas. 8pm: Rhythmic gymnastics. La Llotja. 10pm: Correfoc; Dragomonis. 12 midnight: Orquestra Vintage, Cirko, Tardes en el Cafe, DJs. La Llotja. Sa Pobla , Santa Margalida Fiestas - 8pm: Opening address for the fiestas. In front of the town hall.

, Santa Margalida Fiestas - 8pm: Opening address for the fiestas. In front of the town hall. Santa Eugenia - 9pm: Paloma Chiner (soprano), Vratislav Kriz (baritone), Jorge Fanjul (cello), Francesc Blanco (piano); Dvorak, Mozart and others. Bodega Son Juliana, Ctra. Santa Maria-Sencelles km 7.2. 20 euros. euroclassics.es.

- 9pm: Paloma Chiner (soprano), Vratislav Kriz (baritone), Jorge Fanjul (cello), Francesc Blanco (piano); Dvorak, Mozart and others. Bodega Son Juliana, Ctra. Santa Maria-Sencelles km 7.2. 20 euros. euroclassics.es. Santa Margalida , Santa Margalida Fiestas - 7pm: Ringing of bells and raising of banner. 7.30pm: Procession by pipers and whistlers.

, Santa Margalida Fiestas - 7pm: Ringing of bells and raising of banner. 7.30pm: Procession by pipers and whistlers. Santa Maria del Camí , Santa Margalida Fiestas - 8pm: Raising of the banner. Plaça Vila. 8.30pm: Al fresco dinner. 11pm: Cirko and DJs. Plaça Vila.

, Santa Margalida Fiestas - 8pm: Raising of the banner. Plaça Vila. 8.30pm: Al fresco dinner. 11pm: Cirko and DJs. Plaça Vila. Soller - 8.30pm: PuraCorda (string quintet); Aguiló, Bruch and others. Casal de Cultura - Museu de Soller, C. Sa Mar 13. 15 euros. Festa de ses Clovelles (Almond shells) in Petra for Santa Praxedis. Saturday, July 13 Algaida , Sant Jaume Fiestas - 7pm: Evening of classic and antique cars, including a route at 8pm. Sa Plaça.

, Sant Jaume Fiestas - 7pm: Evening of classic and antique cars, including a route at 8pm. Sa Plaça. Algaida - From 8pm: Irrradia 2024 - Big Babe (Sweden), Accidente, Akelarre and others; punk rock. Ses Escoles, C.Taqueta. 15 euros.

- From 8pm: Irrradia 2024 - Big Babe (Sweden), Accidente, Akelarre and others; punk rock. Ses Escoles, C.Taqueta. 15 euros. Arenal , Sant Cristòfol Fiestas - 11am: Multisport activities for the whole family. On the beach. 10pm: Orquestra Calypso, Los Inhumanos. Plaça Major.

, Sant Cristòfol Fiestas - 11am: Multisport activities for the whole family. On the beach. 10pm: Orquestra Calypso, Los Inhumanos. Plaça Major. Biniali , Sant Cristòfol Fiestas - 10pm: Orquestra Mallorca, Islanders, DJs. Plaça Concepció.

, Sant Cristòfol Fiestas - 10pm: Orquestra Mallorca, Islanders, DJs. Plaça Concepció. Bunyola , More Mallorca pop-up market - 6pm-midnight. Finca Ses Cases de Font Seca. From 10euros. Kids free. linktr.ee/moremallorca

, More Mallorca pop-up market - 6pm-midnight. Finca Ses Cases de Font Seca. From 10euros. Kids free. linktr.ee/moremallorca Cala Bona , Mare de Déu del Carme Fiestas - 9pm: Seafood supper and party. Tickets ten euros from tourist information office. Fishermen's pier.

, Mare de Déu del Carme Fiestas - 9pm: Seafood supper and party. Tickets ten euros from tourist information office. Fishermen's pier. Cala Figuera , Mare de Déu del Carme Fiestas - 10pm: Trio Acuarius, AfterSuns, DJs. Pier esplanade.

, Mare de Déu del Carme Fiestas - 10pm: Trio Acuarius, AfterSuns, DJs. Pier esplanade. Cala Ratjada , Mare de Déu del Carme Fiestas - 10.30pm: Brindis, Na Pipona, Rodamons, Valnou.

, Mare de Déu del Carme Fiestas - 10.30pm: Brindis, Na Pipona, Rodamons, Valnou. Campanet , Sant Victoria Fiestas - 10pm: Duo Llena Plena, El Hombre 80, La Frontera, Lola's. Plaça Major.

, Sant Victoria Fiestas - 10pm: Duo Llena Plena, El Hombre 80, La Frontera, Lola's. Plaça Major. Can Picafort - 4pm-midnight: Reggaeton Beach Festival. Anuel AA, Álvaro Díaz and others. From 85 euros. reggaetonbeachfestival.com. (Also Sunday.)

- 4pm-midnight: Reggaeton Beach Festival. Anuel AA, Álvaro Díaz and others. From 85 euros. reggaetonbeachfestival.com. (Also Sunday.) Es Capdellà , Mare de Déu del Carme Fiestas - 10.30pm: Correfoc; Dimonis de Calvia Vila. From C. Església. 11.30pm: Los Naipes, Cacao and DJ. Plaça Sa Vinya.

, Mare de Déu del Carme Fiestas - 10.30pm: Correfoc; Dimonis de Calvia Vila. From C. Església. 11.30pm: Los Naipes, Cacao and DJ. Plaça Sa Vinya. Magalluf - 10pm: Babasonics (rock). Old Aquapark, Cami Cala Figuera. From 26 euros. esjardimallorca.com.

- 10pm: Babasonics (rock). Old Aquapark, Cami Cala Figuera. From 26 euros. esjardimallorca.com. Palma - 2pm-midnight: Outset Festival; Ben Hemsley, Hannah Laing and others. Trui Son Fusteret Showground, Camí Vell Bunyola. 60 euros. sonfusteret.com.

- 2pm-midnight: Outset Festival; Ben Hemsley, Hannah Laing and others. Trui Son Fusteret Showground, Camí Vell Bunyola. 60 euros. sonfusteret.com. Palma - 10pm: Maia Planas (soprano), Pablo López (baritone), David Mohedano (piano). Sant Francesc Basilica, Plaça Sant Francesc. 20 euros. ticketib.com.

- 10pm: Maia Planas (soprano), Pablo López (baritone), David Mohedano (piano). Sant Francesc Basilica, Plaça Sant Francesc. 20 euros. ticketib.com. Playa de Palma - 9.30pm: German DJ Robin Schulz lands in Mallorca. Hello The Club. Carrer del Pare Bartomeu Salvà 2. Tickets from 30 euros. hellotheclub.com

- 9.30pm: German DJ Robin Schulz lands in Mallorca. Hello The Club. Carrer del Pare Bartomeu Salvà 2. Tickets from 30 euros. hellotheclub.com Petra , Santa Praxedis Fiestas - 12 noon-7pm: Festa de ses Clovelles (Almond shells). Starts at the church.

, Santa Praxedis Fiestas - 12 noon-7pm: Festa de ses Clovelles (Almond shells). Starts at the church. Porto Cristo, Mare de Déu del Carme Fiestas - 6pm-1am: Carnival party with DJs. Passeig Sirena. 7.30pm: Human towers. Plaça Aljub. 8pm: Opera benefit church. Tickets from different outlets. Caves of Drach. Raïm Wine Fest will take place in Portocolom. Portocolom - 6pm: Raïm Wine Fest; eleven bodegas, food trucks, music. Two euros a glass. Sa Bassa Nova.

- 6pm: Raïm Wine Fest; eleven bodegas, food trucks, music. Two euros a glass. Sa Bassa Nova. Puerto Andratx , Mare de Déu del Carme Fiestas - 12 noon: Exhibition of old vehicles. La Llotja. 8pm: Horse and carriages. 12 midnight: Orquestra Marítim, Wisky Mana, Ferreros Band, DJ. La Llotja.

, Mare de Déu del Carme Fiestas - 12 noon: Exhibition of old vehicles. La Llotja. 8pm: Horse and carriages. 12 midnight: Orquestra Marítim, Wisky Mana, Ferreros Band, DJ. La Llotja. Puerto Pollensa , Mare de Déu del Carme Fiestas - 7pm: Children's dance party; 9.30pm: Super Mario Bros film. Plaça Miquel Capllonch. 10.30pm: DeeJays Group and DJ Biel Castell. La Gola beach.

, Mare de Déu del Carme Fiestas - 7pm: Children's dance party; 9.30pm: Super Mario Bros film. Plaça Miquel Capllonch. 10.30pm: DeeJays Group and DJ Biel Castell. La Gola beach. Sa Pobla , Santa Margalida Fiestas - From 11am to 4am: Cap de Bou de Talapi fiesta. Plaça Major and elsewhere.

, Santa Margalida Fiestas - From 11am to 4am: Cap de Bou de Talapi fiesta. Plaça Major and elsewhere. Santa Margalida , Santa Margalida Fiestas - 7.30pm: Line dance. Plaça Vila.

, Santa Margalida Fiestas - 7.30pm: Line dance. Plaça Vila. Santa Maria del Camí , Santa Margalida Fiestas - 9pm: Procession of demons and beasts. From Plaça Vila. 10.30pm: Correfoc; Dimonis Ànimes de So (Santa Maria). Plaça Nova. 11.30pm: .CAT and DJs.

, Santa Margalida Fiestas - 9pm: Procession of demons and beasts. From Plaça Vila. 10.30pm: Correfoc; Dimonis Ànimes de So (Santa Maria). Plaça Nova. 11.30pm: .CAT and DJs. Sencelles - 9pm: Deya International Music Festival; Ensemble Intertango. Bodegas Santa Catarina, Ctra. Inca-Sencelles km 3. 30 euros. dimf.com.

- 9pm: Deya International Music Festival; Ensemble Intertango. Bodegas Santa Catarina, Ctra. Inca-Sencelles km 3. 30 euros. dimf.com. Sineu - 8.30pm: Sineu International Festival of Music; Enric Pastor & Co (jazz). Sant Francesc Cloister, C. Sant Francesc 10. Five euros. festivalmusicasineu.com.

- 8.30pm: Sineu International Festival of Music; Enric Pastor & Co (jazz). Sant Francesc Cloister, C. Sant Francesc 10. Five euros. festivalmusicasineu.com. Vilafranca, La Beata Fiestas - ('Revoltera' pre-fiestas) 6pm: Bigheads procession then dance with the demon plus Filharmònica Porrerenca. 8pm: Al fresco dinner, plus DJ; 10pm: Karaoke, followed by DJ party. Plaça Centenaris. Car blessings in Arenal for Sant Cristòfol. Sunday, July 14 Arenal , Sant Cristòfol Fiestas - 10am: Mass, dance of offer, blessings of vehicles. 7pm: Procession and flotilla with the images of Sant Cristòfol Fiestas and the Mare de Déu del Carme.

, Sant Cristòfol Fiestas - 10am: Mass, dance of offer, blessings of vehicles. 7pm: Procession and flotilla with the images of Sant Cristòfol Fiestas and the Mare de Déu del Carme. Biniali , Sant Cristòfol Fiestas - 12 noon: Blessings. Plaça Sant Cristòfol. 10pm: Prizes, glosadors, fire crackers. Plaça Concepció.

, Sant Cristòfol Fiestas - 12 noon: Blessings. Plaça Sant Cristòfol. 10pm: Prizes, glosadors, fire crackers. Plaça Concepció. Cala Figuera , Mare de Déu del Carme Fiestas - 6pm: Smashing of pots and party for young children; 10pm: Folk dance and music with Esclafits i Castanyetes and Sonadors Sonats. Pier esplanade.

, Mare de Déu del Carme Fiestas - 6pm: Smashing of pots and party for young children; 10pm: Folk dance and music with Esclafits i Castanyetes and Sonadors Sonats. Pier esplanade. Cala Ratjada , Mare de Déu del Carme Fiestas - 8.30pm: Sardine and prawn barbecue with salad and pastry, Havaneres concert. Seven euros, tickets from the fiestas bar in advance.

, Mare de Déu del Carme Fiestas - 8.30pm: Sardine and prawn barbecue with salad and pastry, Havaneres concert. Seven euros, tickets from the fiestas bar in advance. Campanet , Sant Victoria Fiestas - 8pm: Mass, Sant Miquel Choir. 10pm: Concert - Jaume Garau; 11.30pm: Fireworks. Plaça Major.

, Sant Victoria Fiestas - 8pm: Mass, Sant Miquel Choir. 10pm: Concert - Jaume Garau; 11.30pm: Fireworks. Plaça Major. Es Capdellà , Mare de Déu del Carme Fiestas - 10.30pm: Theatre, 'Boeing Boeing'. Plaça Sa Vinya.

, Mare de Déu del Carme Fiestas - 10.30pm: Theatre, 'Boeing Boeing'. Plaça Sa Vinya. Inca - 9pm: Inca Jazz 2024; 'Charlie Parker with Strings': Orquestra Lauseta, Fran Català, Ovella Negre. Sant Domingo Cloister, Avda. Germanies. Free. Bookings, WhatsApp 647 740 385.

- 9pm: Inca Jazz 2024; 'Charlie Parker with Strings': Orquestra Lauseta, Fran Català, Ovella Negre. Sant Domingo Cloister, Avda. Germanies. Free. Bookings, WhatsApp 647 740 385. Llubi - 8pm: Sons de Nit; Tiu (Mallorcan singer). Sa Farinera Cultural Centre, C. Creu 18. 15 euros. fonart.com.

- 8pm: Sons de Nit; Tiu (Mallorcan singer). Sa Farinera Cultural Centre, C. Creu 18. 15 euros. fonart.com. Petra , Santa Praxedis Fiestas - 7.30pm: Pa amb oli, folk music and dance with Ballugall and Arta Balla i Canta. Plaça Sant Juniper Serra.

, Santa Praxedis Fiestas - 7.30pm: Pa amb oli, folk music and dance with Ballugall and Arta Balla i Canta. Plaça Sant Juniper Serra. Porto Cristo , Mare de Déu del Carme Fiestas - 7pm: Judo; 9pm: Manacor Band of Music. Passeig Sirena.

, Mare de Déu del Carme Fiestas - 7pm: Judo; 9pm: Manacor Band of Music. Passeig Sirena. Portocolom , Mare de Déu del Carme Fiestas - 9.30pm: Seafarers' music with Romandre. Mollet Pereió.

, Mare de Déu del Carme Fiestas - 9.30pm: Seafarers' music with Romandre. Mollet Pereió. Puerto Andratx , Mare de Déu del Carme Fiestas - 9pm: Folk dance with Aires d'Andratx. Passeig Es Saluet.

, Mare de Déu del Carme Fiestas - 9pm: Folk dance with Aires d'Andratx. Passeig Es Saluet. Puerto Pollensa , Mare de Déu del Carme Fiestas - 6.30pm: Mass followed by procession and flotilla. 11pm: Correfoc; Dimonis Ca de Bou (Pollensa), Dimonis Sa Filoxera de l'Infern (Binissalem). Plaça Miquel Capllonch to La Gola. 12 midnight: Fireworks.

, Mare de Déu del Carme Fiestas - 6.30pm: Mass followed by procession and flotilla. 11pm: Correfoc; Dimonis Ca de Bou (Pollensa), Dimonis Sa Filoxera de l'Infern (Binissalem). Plaça Miquel Capllonch to La Gola. 12 midnight: Fireworks. Sa Pobla , Santa Margalida Fiestas - 6.30pm: Pony rides. Passeig Tren. 9pm: Trivial quiz night. Plaça Major.

, Santa Margalida Fiestas - 6.30pm: Pony rides. Passeig Tren. 9pm: Trivial quiz night. Plaça Major. Santa Margalida , Santa Margalida Fiestas - 10am: Old cars; 12 noon: Mass for Sant Cristòfol and blessing of vehicles. Plaça Vila. 9.30pm: Santa Margalida Band of Music. Plaça Església.

, Santa Margalida Fiestas - 10am: Old cars; 12 noon: Mass for Sant Cristòfol and blessing of vehicles. Plaça Vila. 9.30pm: Santa Margalida Band of Music. Plaça Església. Santa Maria del Camí , Santa Margalida Fiestas - 9pm: Santa Maria Band of Music. Plaça Nova.

, Santa Margalida Fiestas - 9pm: Santa Maria Band of Music. Plaça Nova. Vilafranca, La Beata Fiestas - 7pm: Line dance. Plaça Centenaris.