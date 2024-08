Next week, Mallorca continues with its summer fiestas. On Monday, highlights include processions, music, and fireworks in Arta, outdoor cinema in Cala d'Or, and a Holi festival in Can Picafort. Lloret de Vistalegre features a neon party and treasure hunt. Palmanova offers water-themed fun, while Puerto Pollensa and Sant Elm have live music and contests. Tuesday sees rock in Alaro, a Holi festival in Arta, and Anastacia in Palma. Wednesday features folk dances, jazz, and fireworks across various towns. On Thursday, enjoy traditional games in Lloret de Vistalegre, rock tributes in Magalluf, and jazz in Palm

Fiestas of Sant Salvador in Arta. Monday, August 5 Arta , Sant Salvador Fiestas - 7pm: Procession with the band of music, bigheads and pipers. From Plaça Ajuntament. 9pm: Al fresco dinner, music from Los Brindis. Bookings by midday.) Plaça Conqueridor. 10pm: DJ and activities for ages 12 to 17. Sports centre. 12 midnight: Fireworks.

Cala d'Or, Santa Maria del Mar Fiestas - 9.30pm: Cinema, 'Ainbo'. Cala Gran beach.

Can Picafort, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 6.30pm: Holi festival. Sports centre.

Lloret de Vistalegre, Sant Domingo Fiestas - 8pm: Neon party with DJs (ages 12 to 18). Convent Cloister. 10.30pm: Treasure hunt for over-18s. Sports centre.

Palmanova, Sant Llorenç Fiestas - 5pm: Water castles; 7.30pm: Children's entertainment; 8pm: Foam party. Plaça Font.

Puerto Pollensa - 8.30pm: Music in the streets. By the tourist information office. Free.

Sant Elm, Summer Fiestas - 6pm: Drawing contest, followed by tortilla contest. Car park by the church.

Santa Eugenia, Santa Eugenia Fiestas - 11am: Jewel races. C. Església. 10pm: Playback contest. Ses Escoles.

Selva, Sant Llorenç Fiestas - 7.30pm: Activities for children and teenagers, including soapy poles. Plaça Major.

, Sant Llorenç Fiestas - 7.30pm: Activities for children and teenagers, including soapy poles. Plaça Major. Sineu, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 5pm: Children's water party. Sports centre. 9.30pm: Raquel Martínez Dance Academy. Plaça Fossar. Maika Makovski will be in Alaro. Tuesday, August 6 Alaro - 9pm: Sons de Nit; Maika Makovski (Mallorcan rock). Alaro Castle. 18 euros. fonart.com / ticketib.com.

Arta, Sant Salvador Fiestas - 10am: Procession with the band of music, bigheads and pipers. From Plaça Ajuntament. 7.30pm: Children's Holi festival. Sports centre. 8pm: Solemn eucharist, Orfeó Artanenc choir. 10pm: Orquestra Aquarius, Valnou, Avalanx and DJ. Plaça Conqueridor.

Cala d'Or, Santa Maria del Mar Fiestas - 6.30pm-9.30pm: Children's games. Plaça Pinar.

Can Picafort, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 6pm: Soapy pole. Old pier. 7.30pm: Dog parade. Plaça Marina. 8.30pm: Al fresco dinner and music from Duo Bulevar, bookings by August 2. Plaça Cervantes.

Lloret de Vistalegre, Sant Domingo Fiestas - 9pm: Tapas night; 10pm: Music from Tel-luriques. Plaça Jaume I.

Palma - 8pm: Anastacia, The Strickets. Trui Son Fusteret Showground, Camí Vell Bunyola. 60-270 euros. sonfusteret.com.

Pollensa - Barceló Brothers, Blues Beer Band, Spicy Lovers. Can Escarrintxo, Ctra. Lluc. Free.

Sa Pobla - 10pm: Sa Pobla Jazz Festival; Ana Carla Maza (cello), Norman Peplow (piano), Marc Ayza (drums). Parc Can Cirera Prim. 15 euros. sapobla.cat.

Sant Elm, Summer Fiestas - 6pm: Pastries and salads contest, followed by watermelon-eating contest. Car park by the church.

Selva, Sant Llorenç Fiestas - 7.30pm: Juliette Acustic. Ca ses Blaies courtyard. 9pm: Benefit supper, tickets from different outlets. Plaça Major.

, Sant Llorenç Fiestas - 7.30pm: Juliette Acustic. Ca ses Blaies courtyard. 9pm: Benefit supper, tickets from different outlets. Plaça Major. Sencelles, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 10.30pm: Treasure hunt. Plaça Nova. Rain of fire, 'rodelles' fire wheels, demons in Lloret de Vistalegre. Wednesday, August 7 Alaro , Sant Roc Fiestas - 10.30am: Traditional games. Plaça Vila. 9.30pm: Drinks and music provided by Swing From Paris. S'Escorxador.

Alaro, Sant Roc Fiestas - 10.30am: Traditional games. Plaça Vila. 9.30pm: Drinks and music provided by Swing From Paris. S'Escorxador.

Arta, Sant Salvador Fiestas - 7pm: Eucharist, folk dance and pipers. By Sant Salvador. 10pm: Folk dance and music with Arta Balla i Canta; 12 midnight: Fire crackers. Plaça Conqueridor.

Cala d'Or, Santa Maria del Mar Fiestas - 10pm: Concert - guitarist Juan Reyes with others. Es Fortí.

Can Picafort, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 8pm: Party for over-80s; Sa Trencadissa ball de bot group. Plaça Cervantes. 10pm: Cinema, Super Mario Bros. Plaça Marina.

Deya - 9pm: Deya International Music Festival; Xin Wang, Florian Koltun (pianos), Smetana, Brahms, Mozart, Beethoven. Son Marroig, Ctra. Valldemossa. 30 euros. dimf.com.

Lloret de Vistalegre, Sant Domingo Fiestas - 5pm: Children's entertainment. Placeta Tarongers. 7pm: Departure of demons and pipers. Plaça Verge de Loreto. 10pm: Concert - Montuiri Band of Music; 11pm: Rain of fire, 'rodelles' fire wheels, demons. Plaça Església. 12 midnight: Fireworks. Baix de Sa Riba. 12.30am: Cirko, Disccovers, DJ. Plaça Jaume I.

Llucmajor, Santa Candida Fiestas - 9pm: Folk dance with Engalba. Plaça Espanya.

Muro - 10pm: Sa Riba Folk; Barceló Brothers. Can Massanet, Passeig Sa Riba. Free.

Palma - 9.30pm: Balearic Symphony Orchestra and soloists; Bizet, Donizetti and others. Bellver Castle. 25-30 euros. simfonicadebalears.com.

Pollensa - 10pm: Pollensa Music Festival; Yuja Wang. Sant Domingo Convent Cloister, C. Guillem Cifre de Colonya. festivalpollenca.com. SOLD OUT.

Puerto Andratx - 9.30pm: Aina Tramullas (vocals), Gori Matas (piano), Marko Lohikari (double bass), Josep Servera (drums). Studio Weil, C. Valleluz 1. 15 euros.

Puerto Pollensa - 8.30pm: Music in the streets. Plaça Miquel Capllonch. Free.

Puerto Portals - 6pm-midnight: Sunset Market. (Also Thursday.)

Sant Elm, Summer Fiestas - 8.30pm: Pa amb oli; 9.30pm: Charity raffle. Sports centre.

Sant Llorenç, Sant Llorenç Fiestas - 8.30pm: Giants, Sant Llorenç Band of Music. Plaça Església. 9.30pm: Opening address; 10pm: Concert - Jaume Anglada with the band of music. Plaça Ajuntament.

Selva, Sant Llorenç Fiestas - 6.30pm: Jewel races; foam party. Football ground. 8.30pm: Gospel concert - Palma Gospel Singers and Cor de Tramuntana - and concert by Los Xilvars. Plaça Major.

Sencelles, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 10pm: Playback contest. Les Escoles Velles.

Alaro, Sant Roc Fiestas - 10pm: Nadia Akaârir (soprano), Francesc Blanco (piano), Maria Teresa Ferrer (poet). Bodega San Antem, Ctra. Santa Maria-Alaro km 4.

Alcudia - 9pm: Via Fora; dramatised scenes from Alcudia's history. From Porta des Moll. Free.

Cala d'Or, Santa Maria del Mar Fiestas - 9.30pm: Senior citizens' party with Marga Pocovi and Biel Tous, food truck. Plaça Pinar.

Can Picafort, Mare de Déu d'Agost Fiestas - 6pm: Jewel races. C. Marina. 8pm: Karate demonstration; 10pm: Can Picafort Band of Drummers and Cornets; 10.15pm: Correfoc; Dimonis d'Hiachat, Tambors d'Hiachat and others. Plaça Cervantes.

Lloret de Vistalegre, Sant Domingo Fiestas - 5pm: Traditional games. Costa des Pou. 8.30pm: Solemn mass, dance of offer and dance by giants. 10.30pm: Music from the 50s and 60s, Petra Band of Music and singers, followed by fire crackers. Plaça Jaume I.

Llucmajor, Santa Candida Fiestas - 7.30pm: Children's bigheads procession. From Plaça Espanya. Followed by pa amb oli. C. Fra Joan Garau. 9pm: Music from Reunits and Maria Zanoguera; 10pm: Musical comedy with Jaume Gili. Plaça Espanya.

Magalluf - 10pm: Summer of Rock; Led Zeppelin, Nirvana, Queen tribute shows. Old Aquapark, Cami Cala Figuera. From 18 euros. esjardimallorca.com.

Palma - 9pm: Jazz Palma Festival; Richard Bona and Alfredo Rodríguez Trio. Bellver Castle. 20 euros. palmacultura.cat.

Port Canonge - 8.30pm: Aninha Pachoal Trio (jazz). Free.

Sa Pobla - 8pm: Sa Pobla Jazz Festival; tribute to blues harmonica player Victor Uris. Sa Congregació, C. Rosari 25. Free. sapobla.cat.

Sa Pobla - 8.30pm: Sa Pobla Jazz Festival; Aina Tramullas (vocals), Gori Matas (piano), Marko Lohikari (double bass), Josep Servera (drums). Can Verdal, C. Curt 4. Free. sapobla.cat.

Sant Elm, Summer Fiestas - 10pm: Nits a la Fresca; Nacho Torres & The Wireless (reggae). On the beach. Free.

Sant Llorenç, Sant Llorenç Fiestas - 8pm: Coral Llorencina choir; zarzuela concert. Espai 36, C. Major 36. 8.30pm-midnight: White party with DJs. Plaça Ajuntament.

Selva, Sant Llorenç Fiestas - 8.30pm: Tapas route, music in Plaça Major. 11.30pm: Enrockats and DJ. Es Parc.

S'Illot, Summer Fiestas - 8pm: Procession with the band of drummers and cornets (from Plaça Llop), followed by opening address.