Fiestas for Bartholomew the Apostle, Augustine of Hippo, John the Baptist (his beheading) and Mallorca's first saint, Catalina Thomàs (La Beata).

The 'rodelles' fire wheels in Montuiri (on Friday night) date back to the eighteenth century. These fire wheels were once quite common, but only Montuiri has maintained the tradition without interruption. Lloret de Vistalegre also has rodelles, but these were revived.

The Deya, Pollensa and Valldemossa music festivals are all continuing.

Friday, August 23

Capdepera , Sant Bartomeu Fiestas - 8.30pm: Concert - Coral S'Alzinar choir. At the church. 11pm: Orquestra Aquarius, The Hawaiians, AfterSuns, Valnou. Plaça Sitjar.

Saturday, August 24

Alcudia - 9pm: Festival of the lanterns. From the town hall.

Sunday, August 25