Next week in Mallorca features a variety of festive events. On Monday, enjoy choir performances in Can Pastilla and Palma, dance showcases in Petra, and a Christmas concert by Cap Pela in Pollensa. Tuesday, Christmas Eve, brings the traditional Matins, with the "Cant de la Sibil·la" and other ceremonies across the island. Christmas Day highlights include children’s songs in Artà and comedy by Agustín El Casta in Palma. On Thursday, enjoy Alcudia's Festival of the Standard, Beauty and the Beast in Palma, and a magic show at Trui Theatre.

Can Pastilla - 6.30pm: Cor de Dones de la UIB (University of the Balearic Islands). Plaça Església.

Palma - 6.30pm: Cor de Son Dameto choir. Plaça Cort.

Palma - 7pm: Asun Arpa (classical, contemporary). La Misericòrdia, Plaça Hospital 4. Free.

Petra - 5pm / 6.15pm: Raquel Martínez Dance Academy; children's urban, contemporary and ballet. Petra Theatre, C. Sol 5. Eight euros.

Petra - 8pm: Raquel Martínez Dance Academy, Tchaikovsky's 'Nutcracker'. Petra Theatre, C. Sol 5. Eight euros.

Pollensa - 7pm: Cap Pela, 30 Christmas songs. Sant Domingo Convent Church, C. Guillem Cifre de Colonya. 15 euros. ticketib.com. Matins across the island for Christmas Eve. Tuesday, December 24 (Christmas Eve) MATINS; Cant de la Sibil·la, Cant de l'Àngel, Sermó de la Calenda Alaro 8.30pm; Alcudia 6pm; Algaida 8.30pm; Andratx 7pm; Arenal 8.30pm; Ariany 8pm; Arta 8pm; Banyalbufar 7.30pm; Binissalem 6pm; Buger 5pm; Bunyola 8pm; Cala d'Or 6pm; Cala Millor 7.30pm; Cala Ratjada 6pm; Calvia 7.30pm; Campanet 8pm; Campos 7.30pm; Can Picafort 7.30pm; Capdepera 8pm; Colonia Sant Jordi 6pm; Colonia Sant Pere 7pm; Consell 8pm; Costitx 6pm; Deya 6pm; Esporles 8.30pm; Estellencs 6pm; Felanitx 5.30pm; Fornalutx 6pm; Inca (Santa Maria la Major) 7.30pm; Lloret 7pm; Lloseta 7.30pm; Llubi 6pm; Lluc Sanctuary 7pm; Llucmajor (Sant Miquel) 7.30pm; Manacor (Dolors) 7.30pm; Mancor de la Vall 6pm; Maria de la Salut 6pm; Marratxi (Sant Marçal) 6pm; Montuiri 7pm; Muro 7pm; Paguera 5pm; Palma (Cathedral) 11pm; Palmanyola 6.30pm; Petra 7pm; Pollensa 8pm; Porreres 8pm; Porto Cristo 7.30pm; Portocolom 5.30pm; Puerto Alcudia 7.30pm; Puerto Andratx 7pm; Puerto Pollensa 6pm; Puerto Soller 7pm; Puigpunyent 8pm; Sa Pobla 6pm; Sa Rapita 6pm; Sant Joan 8.30pm; Sant Llorenç 7pm; Santa Eugenia 7pm; Santa Margalida 5.30pm; Santa Maria 7pm; Santa Ponsa 6.15pm; Santanyi 7.30pm; S'Arracó 5pm; Selva 7.30pm; Sencelles 8pm; Ses Salines 8pm; S'Illot 6pm; Sineu 7pm; Soller 7.30pm; Son Servera 7.30pm; Valldemossa 8pm; Vilafranca 7pm. Comedian Agustín El Casta returns to Palma's Auditorium. Wednesday, December 25 Arta - 8pm: Érase una vez; popular children's songs. Arta Theatre, C. Ciutat 1. Ten euros.

Palma - 7pm: Agustín El Casta (comedy). Palma Auditorium, Paseo Marítimo 18. 25 euros. 36-42 euros. auditoriumpalma.com. (Also Thursday.) Beauty and the beast show. Thursday, December 26 Alcudia - 7pm: Festival of the Standard; procession with pipers. From the town hall.

Palma - 5pm: La Bella y La Bestia (Beauty and the Beast). Palma Auditorium (Sala Mozart), Paseo Marítimo 18. 20 euros. auditoriumpalma.com.

- 5pm: La Bella y La Bestia (Beauty and the Beast). Palma Auditorium (Sala Mozart), Paseo Marítimo 18. 20 euros. auditoriumpalma.com. Palma - 9pm: Kings of Magic. Trui Theatre, Cami Son Rapinya 29. 22 euros. truiteatre.es.