Be advised of alternate traffic on the sa Pobla road (Ma- 3450) on 14, 15, 16, 17 and 18/12 from 07.00 to 18.00, and from km 0 to km 2.7 (both directions), for tasks.

🚦 TRÀNSIT ALTERN a la ronda de sa Pobla (Ma- 3450) els dies 14, 15, 16, 17 i 18/12 des de les 7h fins a les 18h, i del km 0 al km 2,7 (ambdós sentits), per tasques d'aglomerat.



There is also alternate traffic on Sineu road (Ma- 3132) on 14/12 from 00h to 15/12 at 23:59, and from km 2 to 2.9 (both directions) due to the removal of architectural barriers.