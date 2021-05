The temperatures dropped by 10 degrees in 24 hours as Mallorca went from beach-weather on Sunday to an umbrella day on Monday.

On Sunday the temperatures reached 32 degrees Centigrade in Petra prompting thousands of people to hit the beach.

Hoy se han registrado, en Mallorca y Menorca, las temperaturas más altas de lo que llevamos de año.



Tmáx (en ºC) #Baleares#Mallorca

32 Petra

32 C St Pere

31 Muro

31 Sa Pobla

31 Pollença

31 Artà

31 P.Pollença

31 Sineu

30 Porreres

29 Llucmajorhttps://t.co/jatmxFwobJ pic.twitter.com/1Sg8MwWgW7 — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) May 9, 2021

But Monday was a different story with heavy rains throughout the day.

Cel tapat i precipitacions acompanyades de fang presents al manco fins a mitjans capvespre (depèn de l'illa). També alguna tempesta.

A partir del capvespre s'obriran clarianes a les Pitiüses i a Mallorca.

Marcat descens de temperatures (màximes 20-22ºC).https://t.co/mztElFqRxN pic.twitter.com/6DYXd6WGbH — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) May 10, 2021