Sunday, December 19

Alcudia. 11.00: Papa Noel’s house; Christmas letters’ delivery. Porta des Moll.

S’Arraco (Andratx). 10.30. Music. Coral Veus de Ponent. Church.

Arta. 12.00. Music. Conrad Moyà and Joan & Lluís Gili. Theatre. 5 euros.

Can Picafort. From 10.00: Christmas market. 12.00: Circ Stromboli street circus. 13.30: Paella, grilled meats, fideuá. Six euros. 18.00: Bingo. 18.30: Urban dance. Plaça Major (between Via Suiza and C. Hernàn Cortès).

Capdepera. 18.00. Music. Coral Gabellina and Coral s’Alzinar. Church. 5 euros. 19.00. Chevy’s Band. Theatre. 10 euros. Reservation 618 094 345.

Esporles. 12.00. Music. Banda Lira Esporlerina. CEIP Gabriel Comas i Ribas. 18.30. Havaneres. Casa del Pobla.

Inca. 12.00. Folk dances. Revetlers des Puig d’Inca. Plaça Espanya.

Manacor. 18.30. Music. Roig! Simfònic. Auditorium. 10 euros.

Marratxi. 9.00. Almond Milk Fair. Pla de na Tesa.

Palma. 12.30 and 19.30. Children’s musical “La Granja de Zenón - ¡Exacto!”. Trui Teatre (Cami de Son Rapinya, 29). Tickets from 22 euros.

Palma. 11.30 and 16.00. Folk dances. Ses Voltes.

Palma. 20.00. Conofest 2021. Screenings. 21.30. “Fuego””. Rivoli theatre. 6/9 euros at ticketib.com.

Palma. 20.30. 1st Balearic Festival of Classical Music. Orfeó Balear. Santa Creu church. Free. Reservations at ticketib.com.

Palma. 20.30. Music. Studium Aureum. Church de la Mercè. 20 euros at ticketib.com.

Playa de Muro. 17.00: Papa Noel procession; greetings and cards (17.30) at the municipal office.

Pollensa. 12.00: Musical “aperitif” - Cap de Fibló. Sant Domingo Cloister, C. Guillem Cifre de Colonya. Free. 18.00: Concert - Escolania de Lluc choir. Mare de Déu dels Àngels Church. Free.

Porreres. 19.00. UIB Orquestra. Auditorium. 7 euros at ticketib.com.

Porto Cristo. 20.15. Music. Cornucòpia + I. Gili (soprano) + P. Riera (mezzo) + M. Company (bajo). Church. Tickets www.enviumanacor.cat. Free.

Puerto Pollensa. 11.00: A service of lessons and carols. St. Andrew’s Church, C. Mestral.

Sa Pobla. 11.45: Sa Pobla Choir - from the church to Plaça Major and Plaça Mercat. 18.00: Papa Noel. Plaça Major. 18.00: Sa Pobla School of Music - ‘Ximbomba Festival’. Sant Antoni Abat Church. Free. 19.00: Me Cole - tribute to Spanish pop group Mecano. Sa Congregació, C. Rosari 25. Ten euros; entradium.com. 19.30: Benefit concert. Sant Antoni Abat Church. Three euros donation.

Santanyi. 19.00. Christmas concert. Entreveus, Victorí Planells & Inés Mas. Church. 5 euros at ticketib.com.

Sant Joan. 20.00. Music. Orfeó UIB. Church. Free.

Soller. 19.00. Music. Coral Cauom (creole mass). Church. 10 euros. Reservations 697 257 687. 19.30. Promusica Chorus. Sagrats Cors Cloister church.

Son Servera. 12.00. Music. Los Javaloyas and local band. Plaça Sant Joan.

Markets: Alcudia, Consell (car boot sale), Felanitx, Inca, Llucmajor, Marratxi - Poligono (flea markets), Muro, Pollensa, Porto Cristo, Sa Pobla, Santa Maria del Camí and Valldemossa. Palma: Plaza de la Verge del Miracle (1st Sunday of every month).

Monday, December 20

Palma. 19.00. Music. The Surfin’ Limones. La Feixina. Free.

Palma. 19.00. Christmas concert. Corales + Escolania dels Vermells de la Seu. Palma Cathedral.

Pollensa. 18.30: Concert of music and dance. Sant Domingo Convent Church, C. Guillem Cifre de Colonya. Free.

Markets: Caimari (Selva), Cala Millor, Calvia, Lloret de Vistalegre, Manacor, Mancor de la Vall and Montuiri.