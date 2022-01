January 22

Alaro. 11.30. Organ mornings. Sant Barotmeu church.

Palma. 11.30 and 18.00. Family concert. La Rumbañera. Caixaforum (Plaza de Weyler, 3). 6 euros at caixaforum.org.

Palma. 16.00. Gold Battle competition (Freestyle International Music). Sofia Gabanna + Gold Battle Mallorca. Ses Voltes. Free.

Petra. 19.00. Rynthm’n’blues music. Los Peligrossos Gentlemen. Teatre Es Quarter. 12 euros.

Santanyi. 12.00. Every Wednesday and Saturday. Organ recital by Jordi Bosch. Sant Andreu church. Free.

January 23

Palma. 18.00. Barroque music recital. “Pentartgrama”. Musicians: Guillermo Turina, Cecilia Clares, Marga Gual, Roger Junyent, Mateu Gual and Rubén Dario. Sala Ireneu Espectacles (C/del Textil, 9). 12 euros at box office or ireneu.espectacles@gmail.com.

Palma. 18.00. Retrockspectiva’ 2022. Screening in English of “Totally Stripped” (UK – 2016). Documentary tribute to the drummer of The Rolling Stones Charlie Watts who died last summer. Teatre Catalina Valls (Paseo Mallorca, 9). Free.

Sa Pobla. 19.00. Pop tribute to Mecano. Me Colé, Sa Congregació Culture Centre (Carrer del Rosari, 25). 10 euros at ticketib.com.

Markets (8.00 to 13.00)

Saturday Alaró, Algaida (second Saturday of the month), s’Arenal, s’Arracó, Arta, Badia Gran/Pedrafort (Llucmajor), Biniali, Buger, Bunyola, Cala Ratjada, Campos, Campanet, Can Picafort, Costitx, Esporles, Estellencs, s’Horta, Lloseta, Palmanyola, Portocolom, Puigpunyent, Santa Eugenia, Santa Margalida, Santa Ponsa , Santanyi, sa Rapita, Sencelles, Soller. In Palma: Pere Garau, Santa Catalina (C/de Soller), and an ecological market at Plaza Bisbe Berenguer de Palou, Son Ferriol and Son Fuster Vell.

Sunday Alcudia, Consell (car boot sale), Felanitx, Inca, Llucmajor, Marratxi - Poligono (flea markets), Muro, Pollensa, Porto Cristo, Sa Pobla, Santa Maria del Camí and Valldemossa. Palma: Plaza de la Verge del Miracle (1st Sunday of every month).