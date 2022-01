January 25

Palma. 19.00. Music. Vicenzo Capezzuto & Soqquadro Italian. Migrant Music. CaixaForum (Plaza de Weyler, 3). 15 euros. Tickets at caixaforumorg.

January 26

Calvia. 11.55. 31st Challenge Ciclista Mallorca. Calvia Trophy. Paguera-Palmanova. 154,7kms. Runs until Sunday January 30. Complete routes and information here: https://vueltamallorca.com/challenge-mallorca/

Santanyi. 12.00. Every Wednesday and Saturday. Organ recital by Jordi Bosch. Sant Andreu church. Free.

Markets (8.00 to 13.00)

Tuesday Alcudia, s’Arenal (Llucmajor), s’Alqueria Blanca (Santanyi), Arta, Campanet, Llubi, Pina, es Pla de na Tesa (Marratxi), Paguera, Porreres, Portocolom and Santa Margalida. Palma: Can Pastilla, Pere Garau, Santa Catalina (C/de Soler) and an ecological market at Plaza Bisbe Berenguer de Palou (aka: Plaza dels Patins).

Wednesday Andratx, s’Arenal, Bunyola, sa Cabana (Marratxi), Capdepera, Cas Concos (Felanitx), Deya, Llucmajor (Passieg Jaume III), Llucmajor (Maioris), Las Palmeras, Petra, Puerto Pollensa, sa Rapita, Selva, Sencelles, Sineu and Vilafranca de Bonany. In Palma: s’Arenal and es Coll d’en Rabassa.

Be advised that you may need your Covid passport to attend some of these events.