January 28

Lloseta. 11.55. 31st Challenge Ciclista Mallorca. Serra de Tramuntana Trophy. 158,9kms. Runs until Sunday January 30. Complete routes and information here: https://vueltamallorca.com/challenge-mallorca/

Palma. 19.00. Music. Quartet Ànima. can Balaguer. Free. Tickets https://palmacultura.koobin.cat/

Palma. 19.30. Music. Simfovents Palma. Superior Music and Dance Conservatory (C. Alfons de Magnanim, 64). Free.

Palma. 20.00. Music. Los Bélmez. Theatre Xesc Forteza (Plaza de Miquel Maura, 1). 13 euros. Tickets https://palmacultura.koobin.cat/

Palma. 20.00. Music. Capella Mallorquina. Basilica of Sant Miquel.

Palma. 21.00. Abba Tribute. Auditorium (Paseo Maritimo, 18). 35 euros. Tickets at auditoriumpalma.com.

Palma. 21.00. Music. Ara Malikian. Trui Teatre (Cami de Son Rapinya, 29) by La Salle School. 45/50 euros. Also on Saturday January 29 at 20.00. Tickets at truiteatre.es

Palma. 22.00. Snow, tribute to Red Hot Chili Peppers. La Movida. (Albo, s/n Commercial Centre Centro Park by Son Rapinya exit). 12 euros at ticketib.com.

January 29

Alaro. 11.30. Organ mornings. Sant Bartomeu church. Free.

Palma. 18.00. Musical. “La Bella y La Bestia, el musical”. Sala Dante (Camino de Jesus, 54 - Ctra. Puigpunyent, 54). 15 euros at www.movesmallorca.com. Also on Sunday January 30 at 18.00.

Palma. From 12.00 to 17.00. Arts Society Mallorca. Son Muntaner Golf Club. Entry is free and everyone is encouraged and invited to attend. For more information: theartssociety.org/mallorca

Palma. 20.00. Music. Palma Brass. Can Balaguer. Tickets palmacultura.cat.

Petra. 19.00. Folk music. Roada. Teatre Es Quarter. 12 euros.

Pollensa. 11.55. 31st Challenge Ciclista Mallorca. Pollensa-Andratx Trophy 170,1 kms. Runs until Sunday January 30. Complete routes and information here: https://vueltamallorca.com/challenge-mallorca/

Markets (8.00 to 13.00)

Friday Algaida, s’Arenal, Binissalem, Can Picafort, Inca, Llucmajor, Maria de la Salut, Es Pont d’Inca, Puerto Alcudia, Son Carrió, Son Ferrer, Son Servera. In Palma: Rafal Nou (between the streets of Selva and ses Salines) and sa Vileta (Plaza de Tarent).

Saturday Alaró, Algaida (second Saturday of the month), s’Arenal, s’Arracó, Arta, Badia Gran/Pedrafort (Llucmajor), Biniali, Buger, Bunyola, Cala Ratjada, Campos, Campanet, Can Picafort, Costitx, Esporles, Estellencs, s’Horta, Lloseta, Palmanyola, Portocolom, Puigpunyent, Santa Eugenia, Santa Margalida, Santa Ponsa , Santanyi, sa Rapita, Sencelles, Soller. In Palma: Pere Garau, Santa Catalina (C/de Soller), and an ecological market at Plaza Bisbe Berenguer de Palou, Son Ferriol and Son Fuster Vell.