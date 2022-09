Tuesday, September 20

Bunyola, Sant Mateu Fiestas - 6pm: The soapy pine; 10pm-3am: Debaix, Valnou and DJ. Plaça Andreu Estarellas.

S'Illot, Cala Millor Tourist Fiestas - 7pm: Artisan market. C. Xaloc.

Wednesday, September 21

Binissalem, Vermar Fiestas - 8pm: Folk dance with the school of dance. Plaça Església.

Bunyola, Sant Mateu Fiestas - 10am: Procession by the pipers. 11am: Popular games. Plaça Andreu Estarellas. 12 noon: Jewel races. By Ca Ses Monges. 6pm: Children's show. Plaça Andreu Estarellas. 8pm: Solemn mass. 10pm: Dance with the Bunyola School of Dance. Plaça Andreu Estarellas. 12 midnight: Fireworks.

Sa Coma, Cala Millor Tourist Fiestas - 7pm: Artisan market. Avda. Ses Palmeres.

Thursday, September 22

Binissalem, Vermar Fiestas - 9pm: Vermar fideus (noodles) party. Can Arabi.

Cala Bona, Cala Millor Tourist Fiestas - 8pm: Flamenco show with Casa de Andalucia de Son Servera.

Deya - 8.30pm: Deya International Music Festival; Xin Wang, Florian Koltun (pianos); Beethoven, Brahms, Grieg, Mozart. Son Marroig, Ctra. Valldemossa s/n. 20 euros. dimf.com.

Palma - 6.30pm: Rent (rock opera). Palma Auditorium, Paseo Marítimo 18. 20 euros. auditoriumpalma.com.

Palma - 6.30pm: Street music; Licata, Maria Amengual, Tant de Bo. Sa Riera Park. Free.

Sant Llorenç, Cala Millor Tourist Fiestas - 9am: Gastromarket (local products and gastronomy).

MARKETS

Tuesday: Alcudia, s’Alqueria Blanca (Santanyi), s’Arenal (Llucmajor), Arta, Campanet, Llubi, es Pla de na Tesa (Marratxi), Paguera, Pina, Porreres, Portocolom and Santa Margalida. Palma: Can Pastilla, Pere Garau, Santa Catalina (C/de Soler) and an ecological market at Plaça Bisbe Berenguer de Palou (aka: Plaça dels Patins).

Wednesday: Andratx, s’Arenal, Bunyola, sa Cabana (Marratxi), Capdepera, Cas Concos (Felanitx), Deya, Llucmajor (Passieg Jaume III), Llucmajor (Maioris), Las Palmeras, Petra, Puerto Pollensa, sa Rapita, Selva, Sencelles, Sineu and Vilafranca de Bonany. In Palma: s’Arenal and es Coll d’en Rabassa.

Thursday: S’Arenal (flea market), Ariany, Calonge, Campos, Consell, Inca, es Llombards, Moscari, Palmanyola, Portol, Puerto Soller, ses Salines, Sant Joan and Sant Llorenç des Cardassar. Palma: Can Pastilla and Pere Garau.