Monday, September 26

Pina (Algaida), Sant Cosme and Sant Damià Fiestas - 11am: Mass, followed by tribute to senior citizens in the square.

Tuesday, September 27

Palma, Fira B - 6pm: Sira Pellicer (saxophone). Teatre Xesc Forteza, Plaça Miquel Maura; 6pm: Alba Morena (jazz). Ses Voltes, Passeig Dalt Murada; 6.30pm: When The Robin Sings (folk fusion). Mallorca Museum, C. Portella 5; 6.30pm: Músiques d'Elles (flute and piano). Teatre Xesc Forteza; 7pm: Julia Colom (Mallorcan post-modern). Ses Voltes; 7.30pm: Nafas Ensemble (Mediterranean). Mallorca Museum; 7.30pm: Refractio (classic-jazz crossover). Teatre Xesc Forteza; 8pm: Paula Grande (hip-hop, Afro-Latin). Ses Voltes; 8.15pm: Laura Farré Rozada (piano, classical). Teatre Xesc Forteza. 8.30pm: Saborino (urban, pop, electronica). Mallorca Museum; 9pm: Alter Face Piano Ensemble. Teatre Xesc Forteza; 9pm: Joana Gomila and Laia Vallès (voice and synths). Ses Voltes; 10pm: Marco Mezquida (piano). Teatre Xesc Forteza. firab.org.

Wednesday, September 28

Calonge (Santanyi), Sant Miquel Fiestas - 8pm: Pa amb oli outdoor supper. (Tickets by Sept. 23), musical by La Fabrica de Arte. Plaça Sant Miquel.

Palma, Fira B - 11am: Irene Reig (jazz). Teatre Mar i Terra, C. Sant Magi 89; 12 noon: Mar Grimalt (guitar). Teatre Mar i Terra; 6.30pm: Masé Jara Trio (jazz, pop). Teatre Xesc Forteza, Plaça Miquel Maura; 6.30pm: Lava Fizz (rock). Ses Voltes, Passeig Dalt Murada; 7pm; Meskerem Mees (indie folk). Mallorca Museum, C. Portella 5; 7.30pm: Delight (soul). Ses Voltes; 7.30pm: Alba Careta Group (jazz). Teatre Xesc Forteza; 8pm: Los Pasos de Beni Xangó (jazz). Mallorca Museum; 8.15pm: Pel de Gall (rock). Ses Voltes; 8.30pm: Viktorija Pilatovic (jazz). Teatre Xesc Forteza; 9pm: Fox Encounter (jazz). Mallorca Museum; 9pm: Morning Drivers (rock). Ses Voltes; 9.30pm: Enric Pastor & Co (jazz crossover). Teatre Xesc Forteza; 9.45pm: Miquel Serra (rock). Ses Voltes; 10pm; Tukan (rock). Mallorca Museum; 10.30pm: Pere Bujosa (jazz). Teatre Xesc Forteza; 10.30pm: Koko-Jean & The Tonics (soul). Ses Voltes; 11pm: North Sea String Quartet (jazz). Mallorca Museum; 11.15pm: Black Sea Deluge (rock). Ses Voltes; 11.30pm; Lucia Fumero (jazz). Teatre Xesc Forteza. firab.org.

Thursday, September 29

Binissalem - 6pm: Fashion parade. Vins Nadal, C. Ramon Llull 2.

Calonge (Santanyi), Sant Miquel Fiestas - 10.45am: Procession by pipers. 11am: Mass, followed by dance of the Archangels and demons. Placeta Església. 1.30pm: Paella (tickets by Sept. 23), music from Repeglats. Plaça Sant Miquel.

Campanet, Sant Miquel Fiestas - 10am: Jewel races. Plaça Son Bordoi. 5.30pm: Solemn mass, followed by tribute to senior citizens.

Deya - 8.30pm: Deya International Music Festival; Neus Estarellas (piano); works by John Cage, Karlheinz Essl and other contemporary composers. Son Marroig, Ctra. Valldemossa s/n. 20 euros. dimf.com.

Llucmajor - From 10am: First Llucmajor Fair / Sant Miquel Fair; Artisan market plus processions. Dances of the Cavallet Cotoners at 7pm, at eucharist (7.30pm) and at 9pm. Plaça Espanya, Passeig Jaume III.

Palma, Fira B - 11am: Muriel Grossman Quartet (jazz). Teatre Mar i Terra, C. Sant Magi 89; 12.30pm: Heklos (traditional instruments and looping). Teatre Mar i Terra; 1pm: KOBR3 (circus). Plaça Major; 6.30pm: Isis 'Apache' Montero (jazz). Teatre Xesc Forteza, Plaça Miquel Maura; 6.30pm: Amulet (rock). Ses Voltes, Passeig Dalt Murada; 7pm: Maria Florit (rock). Mallorca Museum, C. Portella 5; 7.15pm: Dock in Absolute (jazz). Teatre Xesc Forteza; 7.30pm: Alter Ivo (rap). Ses Voltes; 8pm: El Día Eléctrico (guitar and looping). Mallorca Museum; 8pm: Gori Matas & Omar Lanutti (jazz). Teatre Xesc Forteza; 8.30pm: Circ Bover (circus). Plaça Major; 8.30pm: Iova (pop). Ses Voltes; 8.45pm: Julie Campiche Quartet (jazz). Teatre Xesc Forteza; 9pm: Mon Joan Tiquat (pop). Mallorca Museum; 9.30pm: Gemma Mar (pop). Ses Voltes; 9.45pm: Carlos Sarduy (jazz). Teatre Xesc Forteza; 10pm: Maria Basel (pop). Mallorca Museum; 10.30pm: Maria Hein (rock). Ses Voltes; 10.30pm: Toni Vaquer (jazz). Teatre Xesc Forteza; 11pm: Declan O'Donovan (rock). Mallorca Museum; 11.15pm: Antoine Boyer & Yeore Kim (jazz). Teatre Xesc Forteza; 11.30pm: Daniel Levi (rock). Ses Voltes. firab.org.

Palma - 8pm: Balearic Symphony Orchestra, Joji Hattori (violin/conductor), Barbara Moser (piano), Alexey Stadler (cello); Takemitsu Three Film Scores, Beethoven Concerto for Violin, Cello and Piano, Op. 56, Brahms Symphony No. 1 in C minor, Op. 68. Trui Theatre, Cami Son Rapinya 29. From 20 euros. simfonicadebalears.com / truiteatre.es.

MARKETS

Monday: Caimari, Calvia, Lloret de Vistalegre, Manacor, Montuiri.

Tuesday: Alcudia, Arenal (Llucmajor), Arta, Biniamar, Campanet, Llubi, Paguera, Pla de na Tesa, Pina, Porreres, Portocolom, S'Alqueria Blanca, Santa Margalida. In Palma - Can Pastilla, Pere Garau, Santa Catalina (C. Soler), Plaça Bisbe Berenguer de Palou (agroecological).

Wednesday: Andratx, Arenal (Llucmajor), Capdepera, Cas Concos, Llucmajor (Passeig Jaume III and Maioris), Puerto Pollensa, Sa Cabana, Santanyi, Selva, Sencelles, Sineu, Vilafranca. In Palma - Arenal (Playa de Palma), Coll d'en Rabassa.

Thursday: Arenal (Llucmajor), Ariany, Calonge, Campos, Consell, Es Llombards, Inca, Palmanyola, Portol, Puerto Soller, Sant Joan, Sant Llorenç, Ses Salines. In Palma - Can Pastilla, Pere Garau.