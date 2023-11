The upcoming weekend in Mallorca offers diverse events, including golf, music festivals, medieval markets, artisan fairs, and jazz concerts, promising something for everyone to enjoy.

Friday, November 3 Alcudia - From 8.13am: Rolex Challenge Tour Grand Final. Club de Golf Alcanada. europeantour.com. (Saturday, first tee time 9.12am; Sunday, 8.32am.)

, Third Fair, Epoch Fair - 10am: Opening of the mediaeval market; processions and music from 11am until 10.15pm. Various locations. Montuiri - 9pm: Lost in Translation (cinema music quartet). Cas Retratista, C. Pujol 10. Ten euros.

- 9pm: Lost in Translation (cinema music quartet). Cas Retratista, C. Pujol 10. Ten euros. Palma , Fira B (Es Baluard) - 5pm: Anibal & Lajalada (urban); 5.35pm: Nani (flamenco); 6.10pm: Sonce Trio (world music); 6.45pm: Sinead Cormican (jazz); 8.30pm: Ovella Negra (jazz); 9.15pm: Alexandre Delange (jazz); 10pm: K12 (jazz); 10.45pm: Xavi Torres Trio (jazz). Aljub Hall, Es Baluard, Plaça Porta de Santa Catalina. firab.org.

- 7pm: SimfoVents Palma; Albéniz, Falla and others. Can Balaguer, C. Unió 3. Free. Palma - 8.30pm: Lorenzo Santamaria (legendary Spanish pop singer). Palma Auditorium, Paseo Marítimo 18. 35-60 euros. auditoriumpalma.com.

- 8.30pm: Lorenzo Santamaria (legendary Spanish pop singer). Palma Auditorium, Paseo Marítimo 18. 35-60 euros. auditoriumpalma.com. Sa Coma - 8.45pm: Mallorca Smooth Jazz Festival; Ilya Serov, Keiko Matsui. Protur Biomar Sensatori Resort, C. Baladres 5. mallorca.smoothjazzfestival.de / smoothjazzshop.eu. Souls Night in Palma. Saturday, November 4 Inca , Third Fair, Epoch Fair - 9.30am-8.30pm: Creativity fair. Fabrica Ramis, Gran Via Colom 28. Two euros; children under-12 free. 10am: Mediaeval market; processions and music throughout the day until 10.30pm (jugglers with fire, Plaça Espanya). Various locations. 10am-7pm: Falconry exhibition. Plaça Santa Maria la Major. 11am-8pm: Rata market of design, art, artisan products, music. Sant Domingo Cloister, Avda. Germanies. 4pm-2am: Bonita Fest; urban, indie, DJs. General Luque Quarter. (SOLD OUT).

, Marratxi Fair - 5pm: Tardeo party; Cirko and DJs. La Veronica. Montuiri - 9pm: Joaquín Moreno (guitarist, jazz, flamenco). Cas Retratista, C. Pujol 10. Ten euros.

- 9pm: Joaquín Moreno (guitarist, jazz, flamenco). Cas Retratista, C. Pujol 10. Ten euros. Palma , Fira B (Es Baluard) - 5pm: Pedro Rosa (jazz); 5.35pm: Pepe Rivero & Angela Cervantes (jazz); 6.10pm: Antia Couto & Alexey León (world music); 6.45pm: Ars Nova Napoli (traditional); 8.30pm: Figues d’un Altre Paner (world music); 9.05pm: Korrontzi (world music); 9.40pm: Do Natural (world music); 10.15pm: Tupé (world music); 10.50pm: Los Sara Fontan (contemporary). Aljub Hall, Es Baluard, Plaça Porta de Santa Catalina. firab.org.

Palma, Fira B (Ses Voltes) - 4.45pm: MDMAR (indie); 5.30pm: Glymur (pop); 6.15pm: Bilo (contemporary); 7pm: Everdeen (indie); 7.45pm: Foraster (indie); 9pm: Mantra (indie); 9.45pm: Peligro (indie); 10.30pm: Bratri (electronica). Ses Voltes, Passeig Dalt Murada. firab.org.

- 9pm: Jazz Voyeur Festival; Matt Bianco, Swinging Tonic. Trui Theatre, Cami Son Rapinya 29. 22-28 euros. jazzvoyeurfestival.es / truiteatre.es. Palmanyola - 6pm-11pm: Mallorca Fight Night V; Kickboxing, K-1, Muay Thai. Son Amar, Ctra. Soller km 10.8. 35-68 euros. sonamar.com.

- 6pm-11pm: Mallorca Fight Night V; Kickboxing, K-1, Muay Thai. Son Amar, Ctra. Soller km 10.8. 35-68 euros. sonamar.com. Petra - 7pm: José Juan Umbert (pop, folk). Petra Theatre, C. Sol 5. Ten euros.

- 7pm: José Juan Umbert (pop, folk). Petra Theatre, C. Sol 5. Ten euros. Sa Coma - Mallorca Smooth Jazz Festival; 11am: Roberto Restuccia, Jackiem Joyner; 8.45pm: Rebecca Jade, Kirk Whalum. Protur Biomar Sensatori Resort, C. Baladres 5. mallorca.smoothjazzfestival.de / smoothjazzshop.eu.

- Mallorca Smooth Jazz Festival; 11am: Roberto Restuccia, Jackiem Joyner; 8.45pm: Rebecca Jade, Kirk Whalum. Protur Biomar Sensatori Resort, C. Baladres 5. mallorca.smoothjazzfestival.de / smoothjazzshop.eu. Santanyi - “Thought Bubbles” exhbition by Judith Sturm. 10am-3pm; LW Contemporary Art Gallery, Carrer de la Mar, 16, Santanyi.

- “Thought Bubbles” exhbition by Judith Sturm. 10am-3pm; LW Contemporary Art Gallery, Carrer de la Mar, 16, Santanyi. Son Servera - 5pm: Tardeo party; various DJs, food service. Railway station. Free. Autumn fair in Marratxi. Sunday, November 5 Inca , Third Fair, Epoch Fair - 9am-2pm: Food and secondhand market. Plaça Bestiar. 9.30am-8pm: Creativity fair. Fabrica Ramis, Gran Via Colom 28. Two euros; children under-12 free. 10am: Mediaeval market; processions and music until 7pm. Various locations. 10am-7pm: Falconry exhibition. Plaça Santa Maria la Major. 10am-2pm / 6pm-8pm: Inca’s Got Talent. Plaça Mercat Cobert. 11am / 4pm: Horse show. Plaça Font Vella. 11am-8pm: Rata market of design, art, artisan products, music. Sant Domingo Cloister, Avda. Germanies. 12 noon-3pm / 6pm-10pm: Children’s zone. C. Miquel Duran and C. Pau.

, Marratxi Fair - From 10am: Artisan market, classic motorbikes, canaries, bonsais, sports displays. 10am: Dance of giants, workshop for almond milk. 10.30am-4pm: Children’s party. 11am: Marratxi School of Music. 11am-1pm: Ceramics demonstrations. 11.30am: Children’s theatrical performance. 12 noon: Release of doves. 12.15pm: Xaranga band. 12.30pm: Ball de bot folk dance. Sant Marçal. Sa Coma - Mallorca Smooth Jazz Festival; 11am: John Stoddart, Rüdiger Baldauf; 8.45pm: Citrus Sun, All Star Finale. Protur Biomar Sensatori Resort, C. Baladres 5. mallorca.smoothjazzfestival.de / smoothjazzshop.eu.