Capdepera, Sant Bartomeu Fiestas - From 6pm: DJs, Islanders (at 10pm). Plaça Sitjar.

Felanitx, Sant Agustí Fiestas - 4.30pm: Water slides and foam party for children. Football ground. 8pm: Sports and ballroom dance. Plaça Espanya.

Sant Joan, Sant Joan (Degollat) Fiestas - 5pm: Mobylettada - Mobylette exhibition and riding. Plaça Pes des Porcs. 7.30pm: Event for over-80s, Havaneres songs. Plaça Constitució.

Soller, Sant Bartomeu Fiestas - 6pm: Evening party, DJ, soapy pole. Plaça Constitució. 10pm: Concert - Marga Pocovi, Biel Tous. L'Alameda.

Tuesday, August 23

Capdepera, Sant Bartomeu Fiestas - 9pm: Coral S'Alzinar choir. At the church. 11pm: Party with Orquestra Aquarius, Exit Band, Ves-hi Tu, Valnou. Plaça Sitjar.

Consell, Sant Bartomeu Fiestas - 7pm: Children's show. Ses Escoles. 10.30pm: O-Erra, Xanguito, DJs. Plaça Major.

Felanitx, Sant Agustí Fiestas - 9pm: Children's musical theatre, La Bella i La Bestia. Sa Torre Municipal Park.

Montuiri, Sant Bartomeu Fiestas - 6.30pm: Cossier dancers and the demon; Compline service. Plaça Major and church. 12.30am: Rodelles spinning fire wheels and demon. Plaça Major. 1am: The Cassettes and DJ. Es Dau.

Palma - 8.30pm: Charly Taylor (DJ duo). Son Vida Café, Castillo Son Vida Hotel, C. Raixa. 15-180 euros. castillosonvida.hoteltreats. com.

Pollensa - 7pm: Marta Ferrer and Joan Miquel; Marina & Albert. Can Escarrintxo, Cami de la Font. Free.

Sa Pobla, Sa Pobla Jazz Festival - 10pm: Henri Texier Quintet. Parc de Can Cirera Prim. Ten euros. sapoblajazzmallorca.com.

Sant Joan, Sant Joan (Degollat) Fiestas - 9.30pm: Playback contest. Plaça Constitució.

Ses Salines, Sant Bartomeu Fiestas - 5.30pm: Grand procession of the old demon and hell's apprentices. To Plaça Major. 10pm: Náutic, Cirko, IPops, DJs. Plaça Major.

Soller, Sant Bartomeu Fiestas - 8pm: Folk dance with Estol de Tramuntana and Aires Sollerics. L'Alameda. 11pm: Sonats, Valnou and DJ. Plaça Constitució.

Wednesday, August 24

Alcudia - 9pm: Children's lanterns procession. From the town hall.

Capdepera, Sant Bartomeu Fiestas - 7am: Wake-up. 5pm: Horse races. At Es Cavaller. 8pm: Mass.

Consell, Sant Bartomeu Fiestas - 10.30am: Procession by pipers and whistlers. 6pm: Soapy pole. Plaça Major. 7.30pm: Giants. 8pm: Mass. 9.30pm: Correfoc, Dimonis S'Eixam de Consell. Avda. Francesca Homar. 12midnight: Fireworks. Ses Escoles.

Estellencs, Sant Joan (Degollat) Fiestas - 10pm: Acoustic concert - Jaume Mas, Miki Rotger. Plaça Triquet.

Felanitx, Sant Agustí Fiestas - 10pm: Tribute to Spanish pop group Mecano. Sa Torre Municipal Park.

Montuiri, Sant Bartomeu Fiestas - 9am: Wake-up, pipers in Plaça Major. 10am: Cossier dancers and demon. Plaça Major. 12 noon: Mass. 11pm: Orquestra Galatzó, Islanders and DJ. Es Dau.

Muro - 10pm: Sa Riba Folk - Folk a Mitges. Can Massanet, Passeig Sa Riba. Free.

Palma - 8.30pm: Norbert Fimpel (sax), Tolo Servera (guitar); jazz, rock. Bellver Castle. Ten euros.

Palma - 9.30pm: Outdoor cinema, 'Nebraska'. Ses Voltes, Passeig Dalt Murada. English, with Spanish subtitles. Free.

Pollensa, Pollensa Festival - 10pm: Il Giardino Armonico, Giovanni Antonini (conductor, flute), Patricia Kopatchinskaja (violin); Vivaldi and others. Sant Domingo Cloister, C. Guillem Cifre de Colonya s/n. 24-35 euros. festivalpollenca.com.

Puerto Portals - 8pm: The Sunset Band; sunset market, children's activities, food trucks.

Sant Joan, Sant Joan (Degollat) Fiestas - 9pm: Dinner in the square, music from Calypso. Plaça Constitució. (Registrations by August 19.)

Ses Salines, Sant Bartomeu Fiestas - 10.30am: Races and water games. Escoles Velles. 8pm: Mass. 12 midnight: Fireworks. C. La Pau.

Soller, Sant Bartomeu Fiestas - 10am: Artisan market. L'Alameda. 10.30am: Mass. 6.30pm: Concert - Soller Band of Music; 10.30pm: Correfoc, Dimonis Esclatabutzes. Plaça Constitució.

Valldemossa, Sant Bartomeu Fiestas - 8pm: Mass. 9.30pm: Bingo. Escola Vella.

Thursday, August 25

Deya, Deya International Music Festival - 9pm: Dongkyu Leo Kim (piano); 'A Spanish Journey', Albeniz, Granados, Miret. Son Marroig, Ctra. Valldemossa s/n. 20 euros. dimf.com.

Estellencs, Sant Joan (Degollat) Fiestas - 8pm: Frit mallorquí dinner; 11pm: Disccovers, Los Gorillas, DJ. Plaça Triquet.

Felanitx, Sant Agustí Fiestas - 8pm: Pa amb oli, performances by Los Brincos and Replegats. (Tickets for the pa amb oli in advance from Fotografia Bennàssar and, in Portocolom, Bar Gent Gran.) Sa Torre Municipal Park.

Magalluf - 10pm: Leiva (Spanish pop-rock). Old Aquapark, Cami Porrassa. From 38 euros. mallorcalivemusic.com.

Montuiri, Sant Bartomeu Fiestas - 5.30pm: Jewel races; 10.30pm: Montuiri Band of Music; 12 midnight: Fire crackers. Plaça Major.

Palma - 8.30pm: Evening of Ukrainian classical music. Bellver Castle. Nine euros.

Puerto Portals - 8pm: Lost in Translation; sunset market, children's activities, food trucks.

Sant Joan, Sant Joan (Degollat) Fiestas - 8pm: Children's musical entertainment. Plaça Constitució.

S'Arraco, Nits a la Fresca - 10pm: O-Erra (pop-rock). Plaça Weyler. Free.

Soller - 8.30pm: Folk dance with Aires Sollerics. Plaça Constitució.

Son Servera - 10pm: Sinéad (jazz). Plaça Sant Joan. Free.

Valldemossa - From 6pm: Artdemossa 2022. Various locations.

MARKETS

MONDAY: Caimari (Selva), Cala Millor, Calvia, Lloret de Vistalegre, Manacor, Mancor de la Vall and Montuiri.

TUESDAY: Alcudia, s’Alqueria Blanca (Santanyi), s’Arenal (Llucmajor), Arta, Campanet, Llubi, es Pla de na Tesa (Marratxi), Paguera, Pina, Porreres, Portocolom and Santa Margalida. Palma: Can Pastilla, Pere Garau, Santa Catalina (C/de Soler) and an ecological market at Plaza Bisbe Berenguer de Palou (aka: Plaza dels Patins).

WEDNESDAY: Andratx, s’Arenal, Bunyola, sa Cabana (Marratxi), Capdepera, Cas Concos (Felanitx), Deya, Llucmajor (Passieg Jaume III), Llucmajor (Maioris), Las Palmeras, Petra, Puerto Pollensa, sa Rapita, Selva, Sencelles, Sineu and Vilafranca de Bonany. In Palma: s’Arenal and es Coll d’en Rabassa.

THURSDAY: S’Arenal (flea market), Ariany, Calonge, Campos, Consell, Inca, es Llombards, Moscari, Palmanyola, Portol, Puerto Soller, ses Salines, Sant Joan and Sant Llorenç des Cardassar. Palma: Can Pastilla and Pere Garau.

HOURS: Open from 8am to 1pm