The Christmas lights will be switched on in Palma tomorrow, Wednesday, November 24 and this year there are more than 4,200 ornaments, 415 kilometres of garlands and an enormous Christmas tree in Parc de la Mar.

The lights will be turned on between 18:00 and 20:00 and there will be activities at 6 different locations all weekend.

The Cort light show, which is inspired by Dadaism, will be run from 18:00-21:00 in Plaça de Cort, with lights and colours screened on the façade of the City Council building. To avoid crowds, people will be asked to watch the projection for a few minutes then move on. The show will be repeated in the afternoon.

Royal Mailbox

Children can post their letters to Santa and the Three Wise Men at Palma City Council’s Royal Mailbox which will be inaugurated on Friday, November 26 and the crib at Cort will be open to visitors from 09:00-21:00 on weekdays and from 10:00-2000 on Sundays and holidays.

Shows

Shows will be staged at 6 different locations in Palma, under the title ‘Llum, llum, llum’ on Saturday, November 27 and Sunday, November 28 from 18:00-21:00. They are organised by Artistic Director, Elisa Martínez and inspired by the Dada movement, which merges art and life. Capacity for the showse will be limited.

The CEIP Aina Moll patio will host the MOMO show, which is a vertical dance and mapping montage.

Plaça dels Patins is the setting for Mapping Walls, an interactive analogue installation.

The parade of giant puppets Light Dancers will run through Carrer de Palau Reia.

Ses Voltes will have Insectàrivm, which is an interactive audiovisual installation.

Plaça de la Llotja will have a clown show and Senda sobre Ruedas mapping.

In the gardens of s'Hort del Rei there will be a walk through light installation, called Jardí Màgic.

All of the shows will take place in the open air, except the one at Aina Moll which will have limited capacity and attendees will have to wear a face mask and social distance.

Several areas of Palma will have Christmas lights this year:

Palma City Centre: Carrer Ample de la Mercè, Avenida d’Antoni Maura, Avinguda Jaume III, Parc de la Mar, The Avenidas, Parc de Sa Costa des Gas, Carrer del Baró de Santa Maria del Sepulcre, Carrer del Bisbe Campins, Carrer de Blanquerna, Carrer de Bonaire, Calle d'en Brossa i escales, Carrer de Can Brondo, Carrer de Can Verí, Carrer dels Caputxins, Carrer Cazador, Carrer de Colom, Carrer de la Concepció, Carrer del Conquistador, Carrer Constitució, Carrer de la Corderia, Costa de la Pols, Carrer del Forn del Racó, Carrer de la Galera, Carrer dels Guixers, Carrer de Jaume II, Carrer de Jovellanos, Calle Llotgeta, Carrer dels Montcades, Carrer de les Monges, Carrer dels Oms, Carrer d’Orfila, Carrer del Palau Reial, Carrer dels Paners, Carrer dels Paraires, Pas d'en Quint, Passeig del Born, La Rambla, Paseo Mallorca, Passeig de Sagrera, Plaça de la Pescateria, Avinguda Argenteria, Plaça de Cort, Plaça de la Reina, Plaça d'Espanya, Plaça Rei Joan Carles I, Plaça Major, Plaça del Mercat, Plaça de l'Olivar,, Plaça de la Quartera, Plaça del Rosari, Plaça de Santa Eulàlia, Plaça del Sant Esperit, Plaça de la Porta de Santa Catalina, Plaça de la Porta Pintada, Carrer de Can Puigdorfila, Carrer de Sant Felip Neri, Carrer de Sant Miquel, Carrer de Sant Martí, Carrer de Sant Nicolau, Carrer de Sant Domingo, Carrer del Sant Esperit, Carrer de Can Serra de Marina, Carrer dels Set Cantons, Carrer del Sindicat, Carrer de Josep Tous i Ferrer, Plaça Frederic Chopin, Carrer de la Unió, Carrer Velázquez, Plaça de la Mare de Déu de la Salut and Carrer de la Volta de la Mercè.

Complete streets: Carrer del 31 de Diciembre, Carrer d’Aragó, Carrer de l’Arxiduc Lluís Salvador, Plaça d’Alexander Fleming, Avinguda de l'Argentina, Carrer de Catalunya, Carrer de Costa i Llobera, Carrer de la Fàbrica, Carrer de Francesc Suau, Carrer del General Riera, Carrer de Jaume Balmes, Carrer Joan Crespí, Carrer Nuredduna, Paseo Marítimo, Carrer Rafael Rodríguez Méndez, Carrer Reis Catòlics, Carrer de Rosselló i Cazador, Carrer Torcuato Luca de Tena, Carrer de la Vinyassa, Carrer de l’Arquebisbe Aspàreg, Carrer d’Eusebi Estada, Carretera Manacor, Carrer d’Indalecio Prieto, Avinguda del Cid, Carrer de Francesc Martí i Mora, Avinguda de Joan Miró, Carrer de Santiago Álvarez Avellán, Carrer de Joan Alcover, Carrer Francesc Barceló i Combis, Carrer de Llucmajor, Carrer de Juan Gris, Camí Son Rapinya, Camí de la Vileta, Carretera Militaria, Carrer de Pascual Ribot.

Specific Areas: Camp Redó, s’Arenal: Plaça dels Nins, La Bonanova, Cala Major, Camp d'en Serralta, Camp Redó, Can Pastilla, Cal Capiscol, La Casa Blanca, Coll d'en Rabassa: Plaça de l'Es Excelencia, El Coll d'en Rabassa: Plaça de l'Església, Plaça de Quadrado, el Fortí, el Pil·larí Nou, el Terreno, Establishments, Gènova: Plaça de Sant Salvador, els Hostalets: Plaça de Santa Elisabet, Indioteria rural, el Jonquet: Plaça del Vapor, la Calatrava, les Meravelles: Can Alegria, Mare de Déu de Lluc, Miquel Dolç, el Molinar, Monti-sion: la Calatrava, Pere Garau: Francesc Manuel de los Herreros, Pere Garau: Plaça de Francesc Garcia i Orell, Polígon de Llevant, el Puig de Sant Pere, el Rafal Nou, el Rafal Vell, Sant Agustí, Sant Jordi, Santa Catalina, el Secar de la Real, Son Sardina, Son Anglada, Son Canals: Josep Darder, Son Cladera, Son Espanyolet, Son Espanyolet: les Cases Noves, Son Ferriol: els Hostalots, Son Flor, Son Fortesa sud, Son Gibert, Son Roca, Son Ximelis, Verderol, el Viver.